Дина Оюн осталась сенатором от Тувы после завершения срока полномочий

Пока решение о назначении нового сенатора не принято, предыдущий исполняет свои полномочия и представительство субъекта в СФ обеспечено, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. С ним не согласен юрист Олег Захаров. По его мнению, тувинские парламентарии путают срок полномочий сенатора и дату выдачи ему трудовой книжки в отделе кадров. «Закон прямо указывает, что полномочия сенатора от заксобрания действуют только в течение одной каденции этого органа. И после выборов у региональной легислатуры нового созыва есть только месяц на то, чтобы определиться со своим представителем в верхней палате. Оговорка о том, что полномочия прежнего сенатора определяются днем решения о назначении нового, не отменяет этот порядок, а лишь уточняет для кадровиков СФ, какой датой увольнять прежнего сенатора», – сказал он «Ведомостям». Налицо не самая типичная ситуация – полномочия сенатора истекли, но не прекращены, сказал «Ведомостям» юрист Антон Тимченко.