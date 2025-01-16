Дина Оюн осталась сенатором от Тувы после завершения срока полномочий

Дина Оюн осталась сенатором от Тувы после завершения срока полномочийЮристы называют такую ситуацию неоднозначной
Сенатор Дина Оюн продолжает представлять верховный хурал Тувы в Совете Федерации (СФ), несмотря на завершение в сентябре 2024 г. срока полномочий третьего созыва регионального парламента, от которого она была делегирована в верхнюю палату парламента в 2019 г., и, соответственно, прекращение ее собственных полномочий. Об этом говорится в ответе за подписью начальника информационно-аналитического управления аппарата хурала Юрия Дарбаа на запрос «Ведомостей». Эту информацию «Ведомостям» подтвердил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Следует отметить, что в соответствии с указанным федеральным законом [«О порядке формирования СФ»] полномочия сенатора Российской Федерации – представителя от верховного хурала (парламента) Республики Тыва продолжает исполнять Дина Оюн, т. е. право представительства Республики Тыва в СФ не нарушено», – пишет Дарбаа. Тимченко сказал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора». Сенатор от Тувы продолжает участвовать в пленарных заседаниях верхней палаты парламента и голосовать по вопросам повестки дня. Помощник Оюн не ответил на звонок «Ведомостей». На сайте СФ вместе с тем указано, что полномочия Оюн закончились в сентябре 2024 г.
«Ведомости» неоднократно (в последний раз – 14 января) сообщали о том, что верховный хурал Тувы выбился из срока назначения нового сенатора. Депутаты избранного 8 сентября 2024 г. четвертого созыва должны были делегировать своего представителя в СФ до 25 октября 2024 г. В ответе на запрос «Ведомостей» начальник информационно-аналитического управления аппарата хурала пояснил, что кандидатуры для наделения полномочиями сенатора не вносились, поэтому соответствующий вопрос не включался в повестки дня заседаний. Оюн не участвовала в выборах в нынешний созыв парламента Тувы. По информации «Ведомостей», на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура бывшего первого заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Руслана Цаликова. Тот был избран депутатом хурала по списку «Единой России» и, как обладатель классного чина действительного государственного советника РФ первого класса, имеет право стать сенатором в обход ценза оседлости (ранее он отношения к Туве не имел).
Пока решение о назначении нового сенатора не принято, предыдущий исполняет свои полномочия и представительство субъекта в СФ обеспечено, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. С ним не согласен юрист Олег Захаров. По его мнению, тувинские парламентарии путают срок полномочий сенатора и дату выдачи ему трудовой книжки в отделе кадров. «Закон прямо указывает, что полномочия сенатора от заксобрания действуют только в течение одной каденции этого органа. И после выборов у региональной легислатуры нового созыва есть только месяц на то, чтобы определиться со своим представителем в верхней палате. Оговорка о том, что полномочия прежнего сенатора определяются днем решения о назначении нового, не отменяет этот порядок, а лишь уточняет для кадровиков СФ, какой датой увольнять прежнего сенатора», – сказал он «Ведомостям». Налицо не самая типичная ситуация – полномочия сенатора истекли, но не прекращены, сказал «Ведомостям» юрист Антон Тимченко.
Легитимность голоса Оюн теоретически может сказаться на правомочности таких решений, если этот один голос является решающим, добавил Захаров. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу СФ.
Закон четко устанавливает, что новый сенатор должен быть наделен своими полномочиями в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе парламента субъекта РФ, но полномочия предыдущего сенатора прекращаются лишь в том случае, когда такое решение принял сам законодательный орган, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Сенаторы не теряют автоматически мандат, их срок полномочий четко привязан к решениям регионального парламента», – сказал он «Ведомостям». Вместе с тем он заметил, что не видит норму, которая позволяет сенатору оставаться дольше срока, т. е. до нового подтверждения полномочий законодательным органом. «Если такая практика и есть, она сомнительна с точки зрения Конституции и закона «О порядке формирования СФ», – предположил эксперт.