Как в мире отреагировали на возвращение Трампа в Белый дом

Как в мире отреагировали на возвращение Трампа в Белый домМировые лидеры ожидают укрепления отношений и сотрудничества по глобальным проблемам
Дональд Трамп 20 января был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что Соединенные Штаты остановят все войны, что при его президентстве будет построена «самая сильная армия, которую когда-либо видел мир». Новый президент также пообещал, что с его приходом к власти в США начнется «золотой век».
О том, как в мире отреагировали на официальное вступление Трампа в должность – в материале «Ведомостей».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одним из первых поздравил Трампа со второй инаугурацией, заявив в видеообращении, что «лучшие дни» их союза «еще впереди».
«Вы вышли из опасной ядерной сделки с Ираном, вы признали Иерусалим столицей Израиля, вы перенесли американское посольство в Иерусалим и признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. <...> Я верю, что, снова работая вместе, мы поднимем американо-израильский альянс на еще большую высоту», – сказал он.
Нетаньяху также поблагодарил Трампа за помощь в заключении соглашения о прекращении огня и обменом заложников между Израилем и «Хамасом».
«От имени Соединенного Королевства я передаю самые теплые поздравления Дональду Трампу в связи с его инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Особые отношения между Великобританией и США будут процветать еще долгие годы».
«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность».
«США – наш ближайший союзник, и целью нашей политики всегда являются хорошие трансатлантические отношения. ЕС, состоящий из 27 членов и насчитывающий более 400 миллионов человек, является сильным союзом».
«С приходом к власти президента Трампа мы резко увеличим расходы на оборону и производство. От всей души поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 47-го президента США, а Джея Ди Вэнса – в качестве вице-президента. Вместе мы сможем достичь мира через силу – через НАТО».
«ЕС надеется на тесное сотрудничество с вами в решении глобальных проблем. Вместе наши общества смогут добиться большего процветания и укрепить свою общую безопасность. В этом заключается непреходящая сила трансатлантического партнерства».
«Новый президент Соединенных Штатов, обновленный трансатлантический альянс. Мои наилучшие пожелания американскому народу в связи с началом новой главы. Европа готова работать вместе, как друзья и партнеры, чтобы создать мир стабильности, возможностей и надежды».
«Трансатлантические связи принесли процветание и силу по обе стороны Атлантики. Вместе мы сильнее и безопаснее в решении глобальных проблем. С нетерпением ждем продолжения нашего партнерства».
«Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Президент Трамп всегда решителен, и объявленная им политика «мир через силу» дает возможность укрепить американское лидерство и добиться долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом. Это столетие формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы это было великое и успешное столетие для демократических стран, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели неудачу. Мы желаем вам успеха, президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее, и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для всего мира и наших двух стран».
«Мы готовы работать с вами над достижением мира во время вашего пребывания в должности, руководствуясь решением о создании двух государств, основанным на международной легитимности. Это видение предполагает создание Государства Палестина и Государства Израиль, живущих бок о бок в мире и безопасности».
«Мы уверены, что он – тот лидер, который принесет мир на Ближний Восток и восстановит стабильность в регионе».
«Поздравляем президента Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки! Теперь наша очередь сиять! Настала наша очередь оккупировать Брюссель!»
«Поздравляю моего дорогого друга президента Дональда Трампа с исторической инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов! Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы принести пользу обеим нашим странам и сформировать лучшее будущее для всего мира».
«От имени Республики Панама и ее народа я должен решительно отвергнуть слова, сказанные президентом Дональдом Трампом в своей инаугурационной речи о Панаме и ее канале. Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом. Канал не был чьей-либо уступкой. Он стал результатом борьбы поколений. <...> Мы будем пользоваться правом, которое нас защищает, правовой основой договора, достоинством, которое нас отличает, и силой, которую дает нам международное право как идеальный способ регулирования отношений между странами и, прежде всего, между союзными и дружественными странами, как показывают история и наши действия в отношении Соединенных Штатов. Диалог – это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом».
«Как соседи и торговые партнеры, диалог, уважение и сотрудничество всегда будут символом наших отношений».
«У Канады и США самое успешное в мире экономическое партнерство. У нас есть шанс снова работать вместе – чтобы создать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран».
«Когда будет написан некролог планеты Земля, в нем, возможно, будет выделено особое место событиям, произошедшим на баскетбольной и хоккейной арене в центре Вашингтона 20 января 2025 г. <...> Трамп вернулся. Человеческий разрушитель, оставивший след хаоса и разногласий за свои первые четыре года, вернулся с удвоенной силой. Америка проголосовала за это. Люди пострадают».
«В своем первом обращении после приведения к присяге в понедельник президент Дональд Трамп повторил несколько ложных и вводящих в заблуждение заявлений, которые он сделал во время своей предвыборной кампании. Среди них были утверждения об иммиграции, экономике, электромобилях и Панамском канале. Позже, выступая в Зале освобождения Капитолия, он сделал ряд других ложных заявлений, в том числе исказил информацию о помилованиях, которые президент Джо Байден объявил после ухода с поста».
«Демократы конгресса балансируют между попытками занять жесткую позицию в отношении президента Дональда Трампа и обещанием сотрудничать с ним там, где это возможно, после того как лидер республиканцев вступит в должность».
«Если определяющим конфликтом первой администрации Трампа было противостояние между представителями истеблишмента и сторонниками MAGA, то в этих первых двух речах можно было увидеть, что является движущей силой его второй администрации: желание нового президента одерживать политические победы, которые дают надежду на наследие в духе Рональда Рейгана, и его жажда возмездия и справедливости».
«В своей инаугурационной речи президент Дональд Трамп пообещал новый золотой век, представив себя объединителем. Но в речи, предвещающей светлое будущее, часто звучали отголоски прошлого. Большая часть риторики Трампа отражала его слова восьмилетней давности, когда он впервые вступил в должность президента и говорил о стране с разваливающейся экономикой и городами, раздираемыми преступностью. В понедельник он изобразил себя жертвой системы правосудия, превращенной в оружие при бывшем президенте-демократе Джо Байдене. <...> После спорных выборов новые президенты часто смягчают свою предвыборную риторику и прекращают нападки на политических оппонентов. Но не Трамп. В присутствии Байдена, сидевшего рядом, Трамп раскритиковал политику уходящего президента во всём, от иммиграции до внешней политики. Он утверждал, что его победа дала ему «мандат на то, чтобы полностью и безоговорочно исправить ужасное предательство».