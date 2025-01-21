Как в мире отреагировали на возвращение Трампа в Белый дом

«От имени Республики Панама и ее народа я должен решительно отвергнуть слова, сказанные президентом Дональдом Трампом в своей инаугурационной речи о Панаме и ее канале. Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом. Канал не был чьей-либо уступкой. Он стал результатом борьбы поколений. <...> Мы будем пользоваться правом, которое нас защищает, правовой основой договора, достоинством, которое нас отличает, и силой, которую дает нам международное право как идеальный способ регулирования отношений между странами и, прежде всего, между союзными и дружественными странами, как показывают история и наши действия в отношении Соединенных Штатов. Диалог – это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом».