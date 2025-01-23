Губернатор Запорожской области получит 11 заместителей

Губернатор Запорожской области получит 11 заместителейВ новой структуре правительства появилось министерство региональной безопасности
Новая структура правительства Запорожской области, утвержденная распоряжением губернатора Евгения Балицкого, предусматривает наличие у него 11 заместителей. «Ведомости» ознакомились с документом. Сам Балицкий 17 января сообщал в своем Telegram-канале, что распоряжение принято «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов власти Запорожской области», и подтвердил публикацию «Ведомостей» об упразднении должности председателя правительства, которую после полугода работы покинула бывшая первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
У Балицкого будет 10 обычных заместителей и один заместитель – руководитель администрации губернатора и правительства. Один из вице-губернаторов будет курировать новую структуру – министерство региональной безопасности Запорожской области. Также будут созданы аппарат антитеррористической комиссии Запорожской области, департамент правового обеспечения при губернаторе и комитет по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства.
Данные структурные подразделения не являются органами исполнительной власти. Как заявлял сам Балицкий, в течение двух месяцев будут внесены изменения в нормативно-правовые акты Запорожской области, кадровые документы будут приведены в соответствие с федеральным законодательством. «Изменение структуры правительства позволит исполнительной власти более плодотворно работать на благо Запорожской области», – писал он.
Новая структура вызвала много вопросов у председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова. По его словам, 11 заместителей «нет ни у одного губернатора в России, за исключением главы крупнейшего (помимо города Москвы) региона – Московской области, в которой вице-губернаторы зачастую выполняют еще и функции министров или начальников управлений».
Также он выразил сомнение в необходимости создания в структуре правительства целого министерства, а не управления региональной безопасности в условиях широкого присутствия в регионе федеральных силовых структур. «Это ведомство уже называют МГБ, такое название поощряется в неформальном общении чиновников. Еще вопрос, кем оно будет комплектоваться, – не дай бог бывшими сотрудниками Службы безопасности Украины, которых придется учить работать по российским нормам, и прокуратура устанет вносить новые представления», – сказал Рогов «Ведомостям».
В среднем у глав субъектов от четырех до семи заместителей, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, обычно большое количество заместителей имеют губернаторы крупных регионов, где есть большой объем задач и соответствующая ему инфраструктура, а также субъектов «со сложными элитами». «Последнее важно, например, на Северном Кавказе, чтобы были представлены разные группы для внутриэлитного баланса, но Запорожская область точно не такой регион», – сказал он «Ведомостям».
Реорганизация связана с уходом Гехт и стремлением Балицкого взять власть под свой контроль, считает политолог Ростислав Туровский. «Последним обусловлено желание создать свой орган безопасности, но ясно, что он будет работать в связке с федеральными структурами и в первую очередь поможет Балицкому получать нужную ему информацию», – говорит он. По мнению эксперта, большое количество заместителей вызвано стремлением губернатора собрать вокруг себя ответственных за все возможные направления и наделить их высоким статусом.
Среди рекордсменов по количеству заместителей был губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (1997–2018 гг.), которого по различным вопросам замещали 13 чиновников, вспоминает политолог Константин Калачев. «Лет 15 назад российские губернаторы не стеснялись в количестве замов, но потом времена поменялись. Теперь это не в тренде. Но где-то времена оптимизации еще не настали», – отмечает он.