Губернатор Запорожской области получит 11 заместителей

В среднем у глав субъектов от четырех до семи заместителей, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, обычно большое количество заместителей имеют губернаторы крупных регионов, где есть большой объем задач и соответствующая ему инфраструктура, а также субъектов «со сложными элитами». «Последнее важно, например, на Северном Кавказе, чтобы были представлены разные группы для внутриэлитного баланса, но Запорожская область точно не такой регион», – сказал он «Ведомостям».