Должность председателя правительства Запорожской области собираются упразднить

Должность председателя правительства Запорожской области собираются упразднитьПремьеры-варяги не уживаются с губернатором Евгением Балицким
Пост председателя правительства Запорожской области, который после полугода работы оставляет бывшая первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, планируется упразднить, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к кабинету министров региона. По словам источника, «по инициативе высшего руководства Запорожской области производятся структурные изменения, по которым премьер-министр меняет место работы, и, по сути, происходит объединение управленческих органов губернатора и правительства». «[Губернатор Евгений] Балицкий ни с кем не может ужиться», – констатировал второй собеседник. Гехт – второй председатель правительства Запорожской области с 2022 г., когда регион сначала объявил о выходе из состава Украины, а затем вошел в состав России. Она работала в этой должности с мая 2024 г., а ее предшественник, бывший первый вице-губернатор и глава правительства Вологодской области Антон Кольцов, – с 18 июля 2022 г.
Гехт за время председательства в правительстве Запорожской области повысила стандарты работы региональных и муниципальных чиновников, сказал «Ведомостям» председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Наконец-то местные чиновники начали получать мастер-классы ведения управления по федеральным стандартам. Она стала вникать в острые проблемы региона и встречаться с людьми, а не избегать их», – отметил он. Отставку Гехт Рогов называет серьезной потерей и обращает внимание на проблему текучести кадров в регионе: в течение менее чем года регион покинули два председателя правительства, первый вице-губернатор Сергей Толмачев и мэр Энергодара Эдуард Сеновоз. Об отставке Гехт и Сеновоза стало известно в один день – 15 января.
Причиной отставки Кольцова с поста председателя правительства Запорожской области «Коммерсантъ» называл «сложный характер» Балицкого (имеет звание генерал-майора). Один из собеседников «Ведомостей» с той же причиной связывает и досрочный уход с должности Гехт. «Она девочка, ей это максимально неприятно. Она обратилась к федералам и сказала, что на это не подписывалась», – пояснил источник. По словам Рогова, в Запорожской области много острых проблем, которые нуждаются в быстрой реакции и качественном решении. «Одна из них – это отсутствие компенсации или предоставления жилья нескольким сотням беженцев с линии соприкосновения (Работино, Вербовое и др.). Люди, к сожалению, не получают от областной власти никакой поддержки и находятся в бедственном положении. Здесь надежда была на Ирину Альфредовну [Гехт]», – сказал он «Ведомостям».
Запорожская область – один из самых информационно закрытых регионов, говорит политолог Александр Кынев. В новых регионах (помимо Запорожской области это ДНР, ЛНР и Херсонская область) с 2022 г. действует военное положение. «Даже если исходить из того, что там особая ситуация, связанная с безопасностью, это не мешает другим регионам иметь нормальные сайты органов власти. В Запорожской области нет ничего. На сайте администрации нет даже ее состава. Это какая-то параллельная реальность, объяснить это ничем невозможно», – сказал он «Ведомостям». Действительно, «Ведомости» не смогли найти на сайте правительства Запорожской области электронный адрес для отправки редакционного запроса по поводу отставки премьер-министра и упразднения этой должности. Кынев заметил, что в регионе «самая высокая текучесть [кадров], что со стороны выглядит очень странно».
Приходя на работу в новые регионы, чиновники не знают и не могут знать, как долго им придется там работать, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, очевидно, что их планы не выходят за рамки 1–2 лет, а расчеты обычно связаны с дальнейшим продвижением в центре или в другом регионе. «Это создает свою [текучесть кадров]. Возможны и противоречия с главами регионов, которым как раз нужны стабильные и управляемые команды. Вероятно, в Запорожской области стабилизировать кадры еще не удалось. К тому же распространялись слухи, что Гехт может претендовать и на главу области», – сказал он «Ведомостям».
Видимо, с Балицким нелегко сработаться, предполагает политолог Константин Калачев. Текучесть кадров, считает он, обычно производное от стиля управления и коммуникативных способностей руководителя. «Хотя тут надо делать поправку на специфику ситуации. Люди шли на эту работу на время, дальнейшего карьерного роста ради. Достаточно ли проработать там полгода или нет, чтобы пройти инициацию, я не знаю», – заявил эксперт.