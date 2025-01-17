Должность председателя правительства Запорожской области собираются упразднить

Приходя на работу в новые регионы, чиновники не знают и не могут знать, как долго им придется там работать, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, очевидно, что их планы не выходят за рамки 1–2 лет, а расчеты обычно связаны с дальнейшим продвижением в центре или в другом регионе. «Это создает свою [текучесть кадров]. Возможны и противоречия с главами регионов, которым как раз нужны стабильные и управляемые команды. Вероятно, в Запорожской области стабилизировать кадры еще не удалось. К тому же распространялись слухи, что Гехт может претендовать и на главу области», – сказал он «Ведомостям».