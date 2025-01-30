КПРФ купила новый офис на Бутырке

КПРФ купила новый офис на БутыркеТуда уже переехали часть ЦК и столичный горком партии
Как выяснили «Ведомости», коммунисты после президентских выборов 2024 г. купили новый офис на Бутырском валу и уже перевезли туда часть структур центрального комитета (ЦК) и московский горком КПРФ. Об этом рассказали источники «Ведомостей» и подтвердили в руководстве КПРФ. В историческом здании (Малый Сухаревский переулок, 3, стр. 1) остались представители части служб, сказал член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Осадчий. Новый офис площадью 583,7 кв. м находится между Белорусским и Савеловским вокзалами по адресу: Бутырский вал, 68/70с5.
КПРФ купила часть бизнес-центра Baker Plaza на пересечении Бутырской улицы и Углового переулке в октябре 2024 г., следует из выписки Росреестра. Продавцом выступила фирма «Солидарность-риэлт», принадлежащая бизнесмену Кириллу Андронову. Baker Plaza – объект реконструкции класса В+. Объект отличается высокой транспортной и пешеходной доступностью, близостью к Белорусскому деловому кластеру, а также развивающемуся Савеловскому деловому району, говорит партнер NF Group Мария Зимина. В целом, несмотря на «значительный возраст объекта», он все еще отвечает требованиям потенциальных арендаторов и покупателей – здание практически заполнено, объем вакантных офисов остается минимальным, добавляет она.
Новый офис – это по большей части дополнительные помещения, необходимые для служб, у которых не было ранее собственного пространства, пояснил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, 2/3 офиса занимает мосгорком, остальное помещение – ЦК и ряд других служб, уточнил он. «Эта задача была поставлена Геннадием Зюгановым давно. Мы искали, смотрели, чтобы московский горком имел единое помещение, не было разброса по городу и чтобы другие службы располагались там», – поделился он. При этом расширяться дальше коммунисты не планируют, поделился Афонин.
Такой объект мог стоить порядка 175,1–204,2 млн руб. без НДС (300 000–350 000 руб. за 1 кв. м), говорит директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев оценивает его примерно в 200 млн руб. В КПРФ не сказали, сколько стоит новый офис.
Львиную долю бюджета КПРФ составляют средства федерального бюджета, выплачиваемые ей за голоса, полученные на прошлых выборах в Госдуму в 2021 г., – это порядка 1,6 млрд руб. ежегодно, обращает внимание юрист Олег Захаров. Дополнительно к ним в 2022–2023 гг. других средств партия привлекла лишь по 200–300 млн руб., продолжает он. Если это была крупная покупка на 200 млн руб., то ее можно сравнить с той суммой, которую партия потратила на все региональные избирательные кампании в 2023 г. (232 млн руб.), говорит он.
Образовавшуюся брешь в бюджете КПРФ, вероятно, может покрыть за счет средств, которые она должна получить за участие в президентской кампании, рассуждает электоральный юрист. Согласно ст. 33 закона о политических партиях, партия, выдвинувшая на президентских выборах кандидата, который набрал более 3% голосов, получает из бюджета разовую выплату из расчета 152 руб. за каждый полученный ее выдвиженцем голос. Кандидат от КПРФ – Николай Харитонов – набрал 4,31%. Таким образом, коммунисты заработали порядка 573 млн руб. Эти деньги должны поступить на партийный счет до марта 2025 г., подчеркнул Захаров.