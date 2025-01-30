КПРФ купила новый офис на Бутырке

Новый офис – это по большей части дополнительные помещения, необходимые для служб, у которых не было ранее собственного пространства, пояснил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, 2/3 офиса занимает мосгорком, остальное помещение – ЦК и ряд других служб, уточнил он. «Эта задача была поставлена Геннадием Зюгановым давно. Мы искали, смотрели, чтобы московский горком имел единое помещение, не было разброса по городу и чтобы другие службы располагались там», – поделился он. При этом расширяться дальше коммунисты не планируют, поделился Афонин.