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КПРФ купила новый офис на Бутырке

Туда уже переехали часть ЦК и столичный горком партии
Юлия Малева
Екатерина Волкова
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Как выяснили «Ведомости», коммунисты после президентских выборов 2024 г. купили новый офис на Бутырском валу и уже перевезли туда часть структур центрального комитета (ЦК) и московский горком КПРФ. Об этом рассказали источники «Ведомостей» и подтвердили в руководстве КПРФ. В историческом здании (Малый Сухаревский переулок, 3, стр. 1) остались представители части служб, сказал член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Осадчий. Новый офис площадью 583,7 кв. м находится между Белорусским и Савеловским вокзалами по адресу: Бутырский вал, 68/70с5.

КПРФ купила часть бизнес-центра Baker Plaza на пересечении Бутырской улицы и Углового переулке в октябре 2024 г., следует из выписки Росреестра. Продавцом выступила фирма «Солидарность-риэлт», принадлежащая бизнесмену Кириллу Андронову. Baker Plaza – объект реконструкции класса В+. Объект отличается высокой транспортной и пешеходной доступностью, близостью к Белорусскому деловому кластеру, а также развивающемуся Савеловскому деловому району, говорит партнер NF Group Мария Зимина. В целом, несмотря на «значительный возраст объекта», он все еще отвечает требованиям потенциальных арендаторов и покупателей – здание практически заполнено, объем вакантных офисов остается минимальным, добавляет она.

Новый офис – это по большей части дополнительные помещения, необходимые для служб, у которых не было ранее собственного пространства, пояснил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, 2/3 офиса занимает мосгорком, остальное помещение – ЦК и ряд других служб, уточнил он. «Эта задача была поставлена Геннадием Зюгановым давно. Мы искали, смотрели, чтобы московский горком имел единое помещение, не было разброса по городу и чтобы другие службы располагались там», – поделился он. При этом расширяться дальше коммунисты не планируют, поделился Афонин.

Такой объект мог стоить порядка 175,1–204,2 млн руб. без НДС (300 000–350 000 руб. за 1 кв. м), говорит директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев оценивает его примерно в 200 млн руб. В КПРФ не сказали, сколько стоит новый офис.

Львиную долю бюджета КПРФ составляют средства федерального бюджета, выплачиваемые ей за голоса, полученные на прошлых выборах в Госдуму в 2021 г., – это порядка 1,6 млрд руб. ежегодно, обращает внимание юрист Олег Захаров. Дополнительно к ним в 2022–2023 гг. других средств партия привлекла лишь по 200–300 млн руб., продолжает он. Если это была крупная покупка на 200 млн руб., то ее можно сравнить с той суммой, которую партия потратила на все региональные избирательные кампании в 2023 г. (232 млн руб.), говорит он.

Образовавшуюся брешь в бюджете КПРФ, вероятно, может покрыть за счет средств, которые она должна получить за участие в президентской кампании, рассуждает электоральный юрист. Согласно ст. 33 закона о политических партиях, партия, выдвинувшая на президентских выборах кандидата, который набрал более 3% голосов, получает из бюджета разовую выплату из расчета 152 руб. за каждый полученный ее выдвиженцем голос. Кандидат от КПРФ – Николай Харитонов – набрал 4,31%. Таким образом, коммунисты заработали порядка 573 млн руб. Эти деньги должны поступить на партийный счет до марта 2025 г., подчеркнул Захаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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