День сурка: как немецкая примета стала американским праздником

День сурка: как немецкая примета стала американским праздникомГрызун Фил влияет даже на фондовый рынок США
2 февраля сурок Фил из городка Панксатони (Пенсильвания) в очередной раз вылезет из норы, чтобы увидеть свою тень и испугаться. По легенде, в таком случае грызун прячется, а зима затягивается еще на шесть недель. Если же сурок не увидит своей тени, то наступит ранняя весна. «Ведомости» рассказывают, как жители небольшого американского городка монетизировали свою главную достопримечательность.
Прогноз на немецком
Предсказание погоды при помощи грызуна имеет немецкие корни. 2 февраля отмечается Сретение Господне, также известное у немцев как День барсука. Согласно легенде, если в этот церковный праздник барсук вылезет из берлоги и отбросит тень (день будет ясным), то зима продлится еще четыре недели. Изначально в роли животного-метеоролога выступал медведь, однако позже поверье изменилось.
Немцы, а также голландцы из немецкоязычных областей, иммигрировавшие в Пенсильванию в середине XVIII в., привезли традицию с собой. Барсук со временем превратился в более распространенного там сурка, а четыре недели – в шесть.
В феврале 1886 г. газета Punxsutawney Spirit («Дух Панксатони») впервые уделила внимание местной традиции и оповестила читателей о том, что весна наступит рано, поскольку сурок не увидел своей тени. В следующем году жители решили «посоветоваться» с грызуном и толпой отправились к нему на Индюшачью горку. Так прошел первый День сурка. Уже в 1889 г. был создан Клуб сурка.
Правда, изначально грызун интересовал панксатонцев не только как метеоролог, но и в качестве… дичи. Осенью члены клуба отмечали «Пикник сурка», во время которого охотились за зверьками, готовили их прямо на костре, а затем подавали в ложе. Со временем нравы смягчились, и от поедания грызунов отказались. Февральская церемония при этом обросла собственными традициями, став популярным праздником в США: на сегодняшний день свой сурок-предсказатель есть как минимум в 28 штатах.
Впрочем, Фил из города Панксатони, конечно, самый известный из них.
Эффект сурка
Долгое время поглазеть на Фила 2 февраля приезжало от силы 2000 человек. Кардинальным образом ситуацию изменила романтическая комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, которая вышла в 1993 г. Лента повествует о репортере, застрявшем во временной петле во время праздника в Панксатони.
Сразу после выхода картины, которая собрала в прокате более $70 млн., количество туристов, приезжающих в город в начале февраля, увеличилось на порядок – до 20 000 человек. Жители обрадовались возросшим доходам, но вскоре устали от толп приезжих, которые часто напивались, шумели и даже бегали по улицам в нижнем белье.
Уже через два года организаторы Дня сурка публично пожаловались на бесчинства туристов. В ответ в 1998 г. полдюжины хулиганов отловили президента Клуба сурка The Inner Circle и намяли ему бока. После этого в городе начались разговоры о том, чтобы сделать праздник вообще закрытым – только для местных.
Впрочем, к буйным туристам панксатонцы в итоге притерпелись: выгода перевесила. По подсчетам Бюро по туризму Пенсильвании, каждый из них тратит в среднем $200 в сутки, то есть местный бизнес зарабатывает около $4 млн всего за один День сурка. А ведь многие приезжают заранее.
В выигрыше не только Панксатони, но и его соседи. Например, в округе Джефферсон, где находится город, чуть более 600 гостиничных номеров. Еще пара тысяч – в соседних округах. И все эти варианты в начале февраля традиционно полностью забронированы.
Не забывают о Панксатони и в другое время года. Например, в городке всегда можно встретить группы туристов из Германии и Великобритании, желающих посмотреть на Индюшачью горку (в отличие от фильма, церемония проходит не на главной площади, а за городом), а также самого сурка Фила. Он с подругой живет в публичной библиотеке.
К чести местных жителей, они не пытаются выжать из Дня сурка все. Например, праздник можно было бы перенести на первую субботу февраля, что дало бы куда больший наплыв туристов: в те года, когда 2 февраля выпадает на выходной, число гостей увеличивается вдвое. Но никто пока даже не пытался лоббировать изменение даты праздника.
Грызун играет в лонг
У Фила есть скромный официальный титул: «Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и Выдающийся Провидец Погоды». Какова же точность его предсказаний? Национальный центр климатических данных США подсчитал, что 39%. Это меньше точности подбрасывания монеты. И хуже показателей конкурентов. Например, сурок Чак из Нью-Йорка с 1980-х гг. был точен в 80% прогнозов, а грызун Генерал Борегар Ли из Джорджии с 1990-х угадал в 94% случаев. В The Inner Circle парируют, что Фил угадывает в 100% случаев, просто его предсказания неверно переводят с немецкого на английский.
Как ни странно, Фил влияет на… фондовый рынок. Это утверждают в своем исследовании Савва Шанаев из бизнес-школы Нортумбрийского университета (Ньюкасл) и двое его коллег. Они сравнили график доходности фондового рынка США с 1928 по 2021 г. с ежегодными прогнозами Фила. Если тот предсказывает раннюю весну, рынок растет в среднем на 2,78%. Шанаев ссылается на суеверность инвесторов. Например, некоторые исследования доказывают, что акции хуже растут в период полнолуния и ретроградного Меркурия. Фил реже предсказывает раннюю весну (в среднем раз в четыре года), поэтому инвесторы сильнее реагируют на оптимистичные прогнозы, предполагает Шанаев.
Также ученый заметил, что влияние сурка на фондовый рынок начинает проявляться за две недели до его предсказания 2 февраля. Возможно, дело в том, что за две недели доступны достаточно надежные метеорологические прогнозы. Если инвесторы видят, что над Панксатони будет ясно и солнечно, они предполагают: Фил увидит свою тень, предскажет весну и их суеверные коллеги бросятся скупать акции. Поэтому кое-кто загодя открывает лонговые позиции в расчете, что метеослужба не ошибется, а распорядитель праздника верно переведет слова Фила о близкой весне.
Эффект сурка действует лишь на фондовый рынок США, ведь это североамериканская традиция. Никакого влияния Фила на рынки Великобритании, Австралии, Германии, Франции и Японии Шанаев с коллегами не обнаружили. Другие исследователи пытались найти связь между Филом и котировками акций компаний, тесно связанных с Пенсильванией, например, из сталелитейной промышленности, но ничего не обнаружили.
В этом году на 2 февраля метеорологи обещают облачную погоду и снег. Фил не должен увидеть свою тень. Но он может всех обмануть. Например, в 1929 г. он проснулся и вылез из норы еще до восхода, сорвав всю церемонию. А в 1941 г. не выходил до позднего вечера.