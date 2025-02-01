День сурка: как немецкая примета стала американским праздником

У Фила есть скромный официальный титул: «Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей и Выдающийся Провидец Погоды». Какова же точность его предсказаний? Национальный центр климатических данных США подсчитал, что 39%. Это меньше точности подбрасывания монеты. И хуже показателей конкурентов. Например, сурок Чак из Нью-Йорка с 1980-х гг. был точен в 80% прогнозов, а грызун Генерал Борегар Ли из Джорджии с 1990-х угадал в 94% случаев. В The Inner Circle парируют, что Фил угадывает в 100% случаев, просто его предсказания неверно переводят с немецкого на английский.