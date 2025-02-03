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КПРФ определилась с темами для работы с избирателями перед выборами 2026 года

Коммунисты будут настаивать на пагубности нового закона об МСУ, по традиции поговорят о минусах ДЭГ и трехдневного голосования
Юлия Малева
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев (на фото слева) советует партийцам активизировать к выборам работу «на земле», а лидер партии инициирует опрос граждан по широкому кругу вопросов
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев (на фото слева) советует партийцам активизировать к выборам работу «на земле», а лидер партии инициирует опрос граждан по широкому кругу вопросов / Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Перед выборами в Госдуму в 2026 г. необходима активизация всей депутатской вертикали КПРФ. С таким призывом обратился к представителям региональных ячеек на общероссийском партийном собрании 31 января член президиума ЦК КПРФ и координатор думской фракции коммунистов Николай Коломейцев. Он «с сожалением» признал, что из-за ограничений на проведение массовых мероприятий коммунисты прекратили «во многих местах работу с избирателями». «А депутатская вертикаль – это именно тот инструмент, который в силу своего статуса обязан помочь возродить и активизировать эту работу, чтобы донести до избирателей идеи партии», – подчеркнул он.

КПРФ и правда теряет инструменты взаимодействия с избирателями на местах, хотя мощные региональные отделения всегда были их главным козырем (например, в Новосибирской или Иркутской области, где коммунисты были в исполнительной власти), отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Проблема КПРФ в том, что как только она теряет крупную фракцию в заксобрании – а этот процесс идет повсеместно, – то работа с избирателями резко сокращается», – говорит политолог Дмитрий Еловский.

Надо уже сейчас озаботиться подбором резерва кадров, начиная от депутатов сельских поселений, которые займутся агитацией, пропагандой и организацией контроля за итогами выборов на местах, сказал он. Во время кампании необходимо будет настаивать на том, что власти пытаются убить местное самоуправление (МСУ) законопроектом, который сейчас рассматривается в Госдуме. Сейчас решение о введении одноуровневой системы МСУ будет продавливаться на уровне регионов, сказал он.

Кроме того, депутаты должны будут поведать о разработанном коммунистами проекте Избирательного кодекса. В рамках этой работы депутаты по традиции расскажут о минусах трехдневного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). И ДЭГ, и «трехдневка» будут отнимать голоса у нас, подчеркнул Коломейцев. Кроме того, электорат коммунистов, как правило, возрастной, поэтому они и так не доверяют ДЭГ, предпочитая волеизъявление на участке, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Слова Коломейцева – признак того, что в КПРФ стали задумываться об утрате электората и, возможно, протестной повестке, считает политконсультант Олег Бондаренко.

Для детальной проработки вопросов, касающихся взаимодействия с избирателями, партия запустит «народный референдум» – кампанию по сбору подписей по проектам федеральных законов КПРФ, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. Коммунисты спросят избирателей о том, поддерживают ли они их проекты о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и о законе о детях войны. Пятый вопрос каждый регион составит сам исходя из специфики субъекта. Опрос будут проводить как на сайтах коммунистов, так и лично при общении с избирателями на улице, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Важнейшая задача для коммунистов сейчас – это возвращение КПРФ статуса главной оппозиционной партии, считает Гращенков. Впрочем, руководство партии может сколько угодно призывать к мобилизации, но оно каждый раз наталкивается на слабую управляемость в некоторых регионах, отмечает Еловский.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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