КПРФ определилась с темами для работы с избирателями перед выборами 2026 года

Для детальной проработки вопросов, касающихся взаимодействия с избирателями, партия запустит «народный референдум» – кампанию по сбору подписей по проектам федеральных законов КПРФ, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. Коммунисты спросят избирателей о том, поддерживают ли они их проекты о контроле за ценами, о национализации объектов ЖКХ, об отмене пенсионной реформы и о законе о детях войны. Пятый вопрос каждый регион составит сам исходя из специфики субъекта. Опрос будут проводить как на сайтах коммунистов, так и лично при общении с избирателями на улице, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.