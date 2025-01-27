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КПРФ обеспокоилась отклонением своих законопроектов

Коммунисты решили перед выборами делать акцент на являющихся частью ее программы инициативах
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

КПРФ в последний перед очередными выборами депутатов Госдумы год намерена делать акцент на законопроектах, которые являются частью программы партии, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. Об этом шла речь на совете фракции, который на минувшей неделе прошел под председательством лидера фракции Геннадия Зюганова. «Реализация законов – это реализация программы, а реализация программы – это основа в том числе агитационно-пропагандистской работы», – пояснил он.

Набор тем, которые хотят поднять коммунисты, в основном не является неожиданным для партии. К примеру, зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сказал, что в ближайших планах коммунистов проработка законов о детях войны. В повестке «смена экономического курса и снижение ключевой ставки». По словам Ющенко, коммунисты будут добиваться отмены пенсионной реформы 2018 г. Ключевыми законодательными инициативами КПРФ первый зампред ЦК Юрий Афонин называет проекты Избирательного и Трудового кодексов. В планах на 2025 г. доработка проекта Налогового кодекса, уточнил Афонин.

Как отмечает еще один собеседник «Ведомостей» в партии, сейчас КПРФ нужно искать новые ниши, ведь значительная часть идей коммунистов (вроде справедливого налогообложения) реализована властью, а с Кремлем руководство ведет себя осторожно. При этом проведение совета фракции с такой повесткой говорит о том, что КПРФ «активизируется к выборам», сказал источник. По словам Афонина, депутатам на совете фракции было велено активнее работать на местах с избирателями. Впрочем, это является обязанностью депутата.

Также на совете фракции коммунисты подвели законодательные итоги 2024 г.: что из предложенного КПРФ было принято или отклонено, а что перенесено на весеннюю сессию. Ведь часто законопроекты КПРФ отклоняют, а инициативы других фракций, к примеру ЛДПР, по аналогичным вопросам рассматриваются, возмущен он. Так было, в частности, с инициативой об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, отметил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Впрочем, оба законопроекта в итоге не были приняты.

Рассмотрение или нерассмотрение Госдумой законопроектов напрямую влияет на упоминаемость и узнаваемость как партий, так и депутатов, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. При этом какой-то предвзятости именно в отношении фракции КПРФ не наблюдается, считает он: «ЛДПР генерирует больше законодательных инициатив, они в основном безобидны для власти, но их тоже отклоняют».

Увеличение числа внесенных законодательных инициатив требует эффективного информационного сопровождения, а с каналами коммуникации у КПРФ есть проблемы, считает политолог Константин Калачев. «Узнаваемость КПРФ не нужна – кто же не знает об этой партии? Нужна конвертация узнаваемости в доверие, в осознание полезности партии для избирателей», – подчеркнул он.

При этом законопроекты по спецоперации вряд ли помогут коммунистам привлечь новых избирателей, поскольку эта ниша занята «Единой Россией», считает политконсультант Олег Бондаренко. В городах избиратель коммунистов помолодел, поэтому там более протестные настроения, с которыми КПРФ никак не работает, обратил внимание он. Впрочем, описание планов КПРФ говорит скорее о том, что это часть общей повестки, когда нужно одновременно отличаться от «Единой России» и быть максимально похожими на нее, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Большую часть электората коммунистов составляют люди старшего возраста, а также малообеспеченные граждане, говорит социолог Денис Волков. «Как раз те люди, для которых важна социальная поддержка, вопросы социальной справедливости. Поэтому именно социальные инициативы должны находить отклик у электората КПРФ», – считает он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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