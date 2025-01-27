КПРФ обеспокоилась отклонением своих законопроектов

Также на совете фракции коммунисты подвели законодательные итоги 2024 г.: что из предложенного КПРФ было принято или отклонено, а что перенесено на весеннюю сессию. Ведь часто законопроекты КПРФ отклоняют, а инициативы других фракций, к примеру ЛДПР, по аналогичным вопросам рассматриваются, возмущен он. Так было, в частности, с инициативой об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов, отметил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Впрочем, оба законопроекта в итоге не были приняты.