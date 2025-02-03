Законопроект об ужесточении миграционного законодательства не прошел бундестаг

Произошедшее совместное голосование ХДС и АдГ является трансформацией германского политического пространства по отношению к крайне правым, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Сам Мерц намеревался попросту использовать АдГ, позаигрывать с ней для получения голосов и в итоге ничего не изменить в своем подходе к партии. Но после провального голосования 31 января Мерц продемонстрировал свою слабость, в то время как АдГ показала себя как последовательная сила. В итоге из ситуации, в которой проигравшими оказались все, без потерь вышла только АдГ, замечает эксперт.