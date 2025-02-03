Законопроект об ужесточении миграционного законодательства не прошел бундестаг

Законопроект об ужесточении миграционного законодательства не прошел бундестагПредложение ХДС поддержала АдГ, что вызвало протесты
В Германии прошли многотысячные протесты против предложенных консервативным блоком ХДС/ХСС мер об ужесточении миграционного законодательства. Как сообщил 2 января Spiegel, в одном только Гамбурге на улицы вышло 60 000 человек. Демонстранты протестовали не только против ХДС и его лидера, кандидата в канцлеры Фридриха Мерца, но и против правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая поддержала предложения консерваторов по миграционной политике.
Мерц вынес эти предложения на голосование в бундестаг 29 января в качестве резолюции, призывающей федеральное правительство к действию. Ядром стал план из пяти пунктов, предусматривающих введение постоянного пограничного контроля, отклонение всех без исключения попыток незаконного въезда в страну, отказ в нахождении на свободе лицам, которые обязаны покинуть Германию, усиление поддержки федеральных земель для депортации мигрантов и ужесточение права проживания для преступников.
ХДС также предложил расширить полномочия правоохранительных органов и арестовывать на неограниченное время людей, подлежащих высылке. Резолюция из пяти пунктов была принята голосами ХДС/ХСС и АдГ: за нее проголосовали 348 депутатов, 345 – против, 10 воздержались. Предложение о расширении полномочий правоохранительных органов в бундестаге не прошло – против него проголосовало 509 депутатов.
Поддержку резолюции ХДС/ХСС со стороны АдГ канцлер Германии Олаф Шольц назвал «непростительной ошибкой». «С момента основания ФРГ среди демократов был четкий консенсус – не сотрудничать с крайне правыми. Вы [Мерц] нарушили этот основополагающий консенсус нашей республики в пылу момента», – подчеркнул канцлер. Сам Мерц отрицает все обвинения в сотрудничестве с АдГ.
31 января на голосовании бундестага депутаты голосовали уже за законопроект от ХДС, регулирующий вопросы миграции. Он предусматривал прекращение воссоединения семей по запросу заявителей в Германии, которым не удалось получить убежище, но которые могут остаться в стране по другим причинам. Также этот законопроект расширял полномочия полиции по депортации иностранцев, не имеющих права на пребывание в стране. За эту инициативу в бундестаге проголосовало меньшинство из 338 депутатов.
Мерц старается перехватить повестку по решению миграционных проблем у АдГ, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. При этом удается ему это не всегда – история с отклонением законопроекта 31 января демонстрирует слабость личных позиций Мерца. Избирательная кампания перед внеочередными выборами 23 февраля проходит весьма жестко. При этом АдГ по-прежнему остается одна – сотрудничать с ней, по крайней мере в этом электоральном цикле, другие политические силы не будут, отмечает Камкин.
Мерц использовал АдГ в своих целях и показал себя как лидер в миграционной проблеме, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Таким образом он продемонстрировал «кто в доме хозяин» и заявил о себе как о политике, способном держать удар. При этом говорить о сотрудничестве АдГ с ХДС, как и с другими партиями, не приходится – подобная перспектива станет возможной только через 5–10 лет, замечает эксперт.
Произошедшее совместное голосование ХДС и АдГ является трансформацией германского политического пространства по отношению к крайне правым, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Сам Мерц намеревался попросту использовать АдГ, позаигрывать с ней для получения голосов и в итоге ничего не изменить в своем подходе к партии. Но после провального голосования 31 января Мерц продемонстрировал свою слабость, в то время как АдГ показала себя как последовательная сила. В итоге из ситуации, в которой проигравшими оказались все, без потерь вышла только АдГ, замечает эксперт.