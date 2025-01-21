ХДС и «Зеленые» могут сформировать коалицию в Германии после выборов

В Германии после выборов бундестага 23 февраля возможно формирование правящей коалиции из консервативного блока ХДС/ХСС и «Зеленых». Об этом пишет Spiegel со ссылкой на лидера ХДС и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца. Ранее Мерц высказывался с критикой «Зеленых», но при этом не исключал возможность переговоров с ними. В подкасте газеты Die Zeit Мерц заявил, что хотел бы видеть результаты выборов, по которым «нужен только один партнер по коалиции, но располагать как минимум двумя на выбор». Мерц назвал лидера «Зеленых», министра экономики и кандидата в канцлеры Роберта Хабека «приятным собеседником», при этом подчеркнув, что его послужной список в качестве руководителя экономического ведомства «ужасен». Согласно последним опросам, пишет Spiegel, партнерами ХДС в новом правительстве могут стать правящая Социал-демократическая партия (СДПГ), находящиеся с ней в коалиции «Зеленые» или же крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом в отношении АдГ ХДС придерживается «политики непримиримости» и отказывается сотрудничать. Нынешнее правительство Германии изначально в 2021 г. было трехпартийным, но в ноябре 2024 г. либеральная Свободная демократическая партия покинула коалицию, оставив в ней СДПГ и «Зеленых», что привело к вотуму недоверия и досрочным выборам.