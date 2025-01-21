ХДС и «Зеленые» могут сформировать коалицию в Германии после выборов

ХДС и «Зеленые» могут сформировать коалицию в Германии после выборовИх кабинет может ужесточить политику в отношении России
В Германии после выборов бундестага 23 февраля возможно формирование правящей коалиции из консервативного блока ХДС/ХСС и «Зеленых». Об этом пишет Spiegel со ссылкой на лидера ХДС и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца. Ранее Мерц высказывался с критикой «Зеленых», но при этом не исключал возможность переговоров с ними. В подкасте газеты Die Zeit Мерц заявил, что хотел бы видеть результаты выборов, по которым «нужен только один партнер по коалиции, но располагать как минимум двумя на выбор». Мерц назвал лидера «Зеленых», министра экономики и кандидата в канцлеры Роберта Хабека «приятным собеседником», при этом подчеркнув, что его послужной список в качестве руководителя экономического ведомства «ужасен». Согласно последним опросам, пишет Spiegel, партнерами ХДС в новом правительстве могут стать правящая Социал-демократическая партия (СДПГ), находящиеся с ней в коалиции «Зеленые» или же крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом в отношении АдГ ХДС придерживается «политики непримиримости» и отказывается сотрудничать. Нынешнее правительство Германии изначально в 2021 г. было трехпартийным, но в ноябре 2024 г. либеральная Свободная демократическая партия покинула коалицию, оставив в ней СДПГ и «Зеленых», что привело к вотуму недоверия и досрочным выборам.
Против союза с «Зелеными» высказался лидер баварского Христианского социального союза (ХСС, сестринская партия ХДС) Маркус Зёдер. По его словам, «Зеленые» должны перейти в оппозицию. Как пишет Spiegel, у Зёдера «фундаментальная проблема» с «Зелеными», которых он обвинил в неправильном курсе экономической политики.
Только 18% немцев считают, что Германия находится на верном пути, сообщает газета Die Welt со ссылкой на опрос от Ipsos. Такого пессимизма, замечает издание, не наблюдалось уже 10 лет. Позитивно на экономическую ситуацию в стране смотрят только 27% респондентов. Основными вызовами немцы считают миграцию (35%), бедность и социальное неравенство (33%) и инфляцию (31%). Количество граждан ФРГ, беспокоящихся из-за военных конфликтов, при этом достигло 26%.
Теоретический приход к власти «черно-зеленой» коалиции будет означать ужесточение политического курса Берлина в отношении России и увеличение помощи Украине. Несмотря на оказываемую правительством Шольца помощь Украине, действующий канцлер сопротивлялся ряду инициатив в этой сфере – например, он отказался передавать Киеву крылатые авиационные ракеты Taurus. Как заявлял Шольц, передача Taurus Украине вызовет необходимость отправки в зону боевых действий германских специалистов, что приведет к прямому вовлечению Германии, одной из стран НАТО, в этот конфликт и к эскалации. При этом лидер ХДС Мерц пообещал, что в случае победы его партии на выборах он отправит Украине Taurus в координации с США и странами Евросоюза.
С текущими показателями коалиция из ХДС и «Зеленых» сможет набрать большинство по итогам выборов в бундестаг, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом внутри самого блока ХДС/ХСС нет единого мнения в отношении сотрудничества с «Зелеными». Сам Мерц пока предпочитает уклоняться от ответа на вопрос, с кем он планирует строить коалицию. По мнению эксперта, более предпочтительной для германских консерваторов будет «большая коалиция» из ХДС и социал-демократов, так как они неоднократно работали вместе в рамках прошлых правительств. Кроме того, разговоры о союзе с «Зелеными» могут быть способом давления на СДПГ, которой будут показывать, что она не единственный политический партнер для ХДС. Таким образом, социал-демократов хотят лишить ощущения предопределенности членства их в коалиции, отмечает Соколов. Приход же к власти «черно-зеленой» коалиции будет означать ужесточение политического курса в отношении России. Как подчеркивает Соколов, при правительстве из христианских демократов и «Зеленых» Россия в ФРГ превратится в силу, противодействием которой будущие германские власти будут оправдывать свои внутри- и внешнеполитические шаги.
У ХДС и «Зеленых» есть возможность составить правящую коалицию, согласен заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Успех «Зеленых» будет зависеть от того, как себя проявит их кандидат и министр экономики Хабек. Основная борьба, по словам эксперта, развернется между Мерцем, Хабеком и Шольцем, при этом ХДС сохранит приверженность коалиции из двух политических сил, ведь «чем больше партнеров, тем больше проблем», отмечает эксперт. Что же касается отношений Германии и России, то вывести их в конструктивное русло не способна ни одна из теоретически возможных коалиций, так что максимум, который могут позволить себе страны, – это удержать отношения на текущем уровне, не ухудшая их еще сильнее.