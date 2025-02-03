Единороссы будут отмечать День науки и рассказывать о партпроектах

Также депутатам предлагается провести встречи с региональными координаторами партпроектов и обсудить с ними изменения в работе. На заседании генсовета «Единой России» 16 января в них внесли коррективы. Их было 23, стало 22: «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Цифровая Россия» и т. д. Основной идеей изменений стало то, что теперь они должны «иметь не только электоральные задачи, но их реализация должна быть заметной для жителей страны», утверждается в рекомендациях. Теперь у каждого проекта есть бюджет и ключевые и индивидуальные KPI, которые должны быть достигнуты к выборам в Госдуму 2026 г. Среди ключевых KPI: работа с информсистемой «Мобилизация» и количество публикаций в СМИ.