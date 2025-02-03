Единороссы будут отмечать День науки и рассказывать о партпроектах

Единороссы будут отмечать День науки и рассказывать о партпроектахДепутатам Госдумы раздали рекомендации на региональную неделю
Думским единороссам предложили на этой региональной неделе (3–9 февраля) уделить внимание науке, следует из направленных им рекомендаций, с которыми ознакомились «Ведомости». Думцы, в частности, должны посетить лаборатории, НИИ, отделения РАН, а также «на дому» оказать «адресную помощь в решении бытовых вопросов» заслуженным деятелям науки. Также депутаты должны сделать презентации наиболее значимых новых изобретений в России в штабах общественной поддержки, проверить состояние общежитий, кампусов, учебных корпусов для студентов.
Эти мероприятия приурочены ко Дню российской науки (8 февраля). Перед Россией стоит цель достижения технологического лидерства, поэтому большое внимание уделяется науке, пояснил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко. А одним из приоритетных направлений работы фракции является тема высшего образования, добавляет он.
Также депутатам предлагается провести встречи с региональными координаторами партпроектов и обсудить с ними изменения в работе. На заседании генсовета «Единой России» 16 января в них внесли коррективы. Их было 23, стало 22: «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Цифровая Россия» и т. д. Основной идеей изменений стало то, что теперь они должны «иметь не только электоральные задачи, но их реализация должна быть заметной для жителей страны», утверждается в рекомендациях. Теперь у каждого проекта есть бюджет и ключевые и индивидуальные KPI, которые должны быть достигнуты к выборам в Госдуму 2026 г. Среди ключевых KPI: работа с информсистемой «Мобилизация» и количество публикаций в СМИ.
Паспорт любого партпроекта будут отправлять в регионы не только для оценки его целесообразности, но и для понимания того, готов ли регион его реализовывать, – и уже эти параметры станут влиять на то, будет ли запускаться партпроект, говорится в рекомендациях. Сокращена отчетность по партийным проектам до одного раза в год, главным в отчетах будет достижение и недостижение KPI. Сводный отчет сделает ЦИК партии и представит его на президиуме генсовета партии, который будет иметь право принять решение: надо ли менять координатора, продолжать проект и проч.
Ревенко поясняет, что прошел аудит проектов, которые корреспондируются с программой партии, обновились кураторы. В 2026 г. партийцы должны будут отчитаться о реализации программы, отметил Ревенко. Он подчеркивает, что приоритетом работы для депутатов остается тема поддержки участников спецоперации и их семей.
Кроме того, после того как 2024 год был годом первичек, 2025 год назначен годом муниципального депутата. Поэтому депутатам Госдумы рекомендуют приглашать к участию во встречах в регионе местных депутатов, а также продолжать встречи с секретарями первичных организаций и членами первичек. Обсуждать на таких встречах можно приоритетные для жителей округа вопросы и проблемы и проч.
В региональные недели депутаты помимо решения вопросов на местах доносят повестку партии и рассказывают о своей законотворческой деятельности, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Часто сугубо региональные вопросы вплетаются в общефедеральные темы. «Единая Россия» провела ревизию партпроектов. История с реализацией партийных проектов, скорее всего, будет сквозной в течение предстоящих депутатских региональных недель до выборов депутатов Госдумы 2026 г.».