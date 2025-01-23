Якушев рассказал о начале подготовки «Единой России» к выборам в Госдуму

Якушев рассказал о начале подготовки «Единой России» к выборам в ГосдумуПартия хочет сократить число PR-инициатив своих депутатов
«Единая Россия» начала готовиться к выборам в Госдуму 2026 г. и оценивать риски, с которыми может столкнуться во время кампании. Об этом журналистам рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Комментируя отбор кандидатов в депутаты, Якушев отметил, что у партии налажен мониторинг того, как работают действующие парламентарии, известны единороссам и их рейтинги.
Новый секретарь генсовета считает, что количество PR-инициатив должно сократиться: «Все, что касается PR-активности, заявлений и высказываний, которые наносят ущерб и влияют на рейтинг партии, – все это будет оцениваться при подготовке списка кандидатов партии на выборах в Госдуму». Основным же критерием будет работа депутатов с избирателями, сказал он: если парламентарий хорошо работает на территории, то его кандидатура будет обсуждаться для включения в список.
Участники спецоперации обязательно будут рассматриваться в качестве кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, подчеркнул Якушев. По его словам, будет вестись максимальная работа по их подготовке к работе в нижней палате: «В зоне нашего особого внимания те кандидаты, которые уже избрались в региональные заксобрания». Также кандидатов будут искать в том числе среди участников Высшей партийной школы, конкурса «Лидеры России. Политика» и др.
Депутатам надо помнить, что в Госдуму они попали по спискам «Единой России» или при ее поддержке, прокомментировал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин решение сократить число PR-инициатив. «Депутаты стремятся к цитируемости, но зачастую они говорят такие вещи, которые отрицательно влияют на имидж не только партии, но и Госдумы в целом. Поэтому встал вопрос регламентации подобных заявлений, а также необходимости вырабатывать общие позиции по ключевым политическим вопросам», – считает он. Парламентарии – люди публичные и сильно цитируемые, говорит политолог Александр Кынев: «Можно попробовать их задвинуть, но есть риск, что задвигаться они могут не захотеть».
Всех посчитают
Уже после выборов в Госдуму в «Единой России» введут новые KPI для депутатов, сказал журналистам Якушев.
KPI уже введены для оценки партийных проектов. По словам Якушева, также были обновлены паспорта партийных проектов, и указано, за счет каких ресурсов они будут реализовываться и к каким конкретным результатам приведут. Сейчас у партии 22 партийных проекта. После выборов в Госдуму может пройти их оптимизация, их должны связать с обновленной программой партии.
Якушев анонсировал введение KPI для работы сторонников партии и «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), а также перезагрузку этих двух направлений. К примеру, в отношении МГЕР одним из показателей может быть членство в партии. По его словам, МГЕР должна концентрироваться не только на волонтерской деятельности, но и на политической работе.
При этом Костин считает, что у единороссов существенно обновится фракция. Это традиция для «Единой России», говорит он. В 2021 г. она «обновилась примерно на 50%, можно ожидать, что сопоставимые показатели будут и на предстоящих выборах».
На съезде в декабре 2024 г. по инициативе Якушева уже было серьезно оптимизировано руководство «Единой России». Это случилось неожиданно для многих участников процесса. Состав президиума генсовета (ПГС) сократился с 35 до 14 человек, а у Якушева остался всего один заместитель – лидер фракции в Госдуме Владимир Васильев. По словам секретаря генсовета партии, сокращение числа членов ПГС связано с тем, что этот орган должен оперативно собираться в очном режиме. А акцент работы бывших заместителей секретаря перенесен на ПГС, сказал Якушев. «Кроме того, есть центральный исполком партии, – сказал единоросс. – Функционалом заместителей, по сути, было кураторство направлений работы ЦИК», – пояснил он.
Программа партии на выборах 2026 г. будет формироваться в том числе на мероприятиях, где будет обсуждаться образ будущего, заявил журналистам Якушев. Их анонсировал председатель партии Дмитрий Медведев на съезде.
Сейчас все риски для партии связаны с теми вопросами, с которыми люди сталкиваются каждый день: качество и доступность услуг, тарифы ЖКХ и т .д., отмечает Костин: «Также всегда есть риски адаптации к возможной коррекции повестки, например к переходу от «новой нормальности», связанной с фактором спецоперации, к «новейшей нормальности», которая будет определяться мирными переговорами и конструированием образа будущего. Хотя адаптивность «Единой России» выше, чем у других партий». По словам Костина, также нужно учитывать риски «черных лебедей» вроде ситуации с разливом мазута в Краснодарском крае: в ходе кампании оппозиция будет пытаться активно использовать негативные темы.
Чтобы выборы были конкурентными, оппоненты «Единой России» должны вести кампанию и защищать результаты, говорит Кынев. Но последние годы показывают, что оппозиция отмалчивается, когда есть перегибы на местах, отмечает он. «Поэтому один из рисков предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы – что на местах могут переборщить с результатами», – считает эксперт.