Якушев рассказал о начале подготовки «Единой России» к выборам в Госдуму

Всех посчитают

Уже после выборов в Госдуму в «Единой России» введут новые KPI для депутатов, сказал журналистам Якушев.

KPI уже введены для оценки партийных проектов. По словам Якушева, также были обновлены паспорта партийных проектов, и указано, за счет каких ресурсов они будут реализовываться и к каким конкретным результатам приведут. Сейчас у партии 22 партийных проекта. После выборов в Госдуму может пройти их оптимизация, их должны связать с обновленной программой партии.

Якушев анонсировал введение KPI для работы сторонников партии и «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), а также перезагрузку этих двух направлений. К примеру, в отношении МГЕР одним из показателей может быть членство в партии. По его словам, МГЕР должна концентрироваться не только на волонтерской деятельности, но и на политической работе.