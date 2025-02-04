Трамп обрушился на ЮАР за отъем земель у белых фермеров

Трамп обрушился на ЮАР за отъем земель у белых фермеровУроженец этой страны Илон Маск мог сыграть свою роль в прекращении финансирования со стороны США
Президент США Дональд Трамп 3 февраля в своей соцсети TruthSocial внезапно обратил свой взор на общественно-социальные проблемы африканского континента, которые могут привести к политическим последствиям. «Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей. Это плохая ситуация, о которой радикальные левые СМИ не хотят даже упоминать. Массовое нарушение прав человека, как минимум, происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу любое дальнейшее финансирование ЮАР, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации!» – пообещал Трамп.
Под несколько хаотичное описание проблемы президентом США подпадает вступивший в силу в январе 2025 г. закон об экспроприации земель в ЮАР (хотя он был принят парламентом еще в 2022 г., его только сейчас подписал президент ЮАР Сирил Рамафоса). Официально он направлен на устранение последствий экономического и расового неравенства, которое сложилось в эпоху апартеида (эта дискриминационная политика в отношении небелых действовала в стране с 1948 по 1994 г. – «Ведомости»). Теперь власти страны могут предоставлять в том числе «нулевую компенсацию» за собственность, которую было решено экспроприировать в общественных интересах, в том числе ради «содействия инклюзивности». Изъятие земли будет происходить в том случае, если органам власти не удастся полюбовно договориться с ее владельцем.
ТАСС пишет, что сейчас до 70% сельскохозяйственной земли в стране принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренного населения в начале XX в. По официальной статистике, сейчас в ЮАР проживает более 80% чернокожего населения, а доля белого населения составляет около 7% (в начале XX в. она была более 20%).
Чернокожий Рамафоса почти сразу прокомментировал новые угрозы Трампа в соцсети X, принадлежащей уроженцу этой страны Илону Маску, который периодически обращает внимание на социальные проблемы своей родины. «Правительство ЮАР не конфисковало никакие земли. Недавно принятый закон об экспроприации – это не инструмент конфискации, а предусмотренный конституцией правовой процесс, обеспечивающий доступ населения к земле на справедливой и честной основе», – отметил Рамафоса. Он добавил, что похожее законодательство действует и в США, и выразил готовность к обсуждению закона с администрацией Трампа. Наконец, он отметил, что ЮАР сейчас получает от Америки помощь только в рамках чрезвычайного плана президента США по оказанию помощи больным СПИДом (PEPFAR).
В ответ Маск написал: «Почему у вас откровенно расистские законы о собственности?» К слову, он еще в 2023 г. писал о своей обеспокоенности относительно положения белых в ЮАР, говоря, что парламентская левая партия «Борцы за экономическую свободу» «открыто толкает к геноциду белых людей».
Позже министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил, что его страна может прекратить поставки сырьевых товаров в США, если Вашингтон будет ей угрожать.
Трамп уделял внимание внутренним изменениям в ЮАР еще в период своей первой каденции. В 2018 г. он поручил тогдашнему госсекретарю США Майку Помпео изучить вопрос «захвата ферм» и «массовых убийств фермеров» в ЮАР. Ретвитнул он и пост журналиста Такера Карлсона об изъятии земель именно белых фермеров. Но дело дальше тогда не пошло.
Панама сворачивает с китайского «Пути»
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что его страна не будет продлевать меморандум о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». Более того, Панама изучит «возможность завершения проекта раньше срока». При этом он подчеркнул, что на встрече не было угроз о силовом вмешательстве или возврате Панамского канала под контроль США. Панама первой из латиноамериканских стран присоединилась к «Поясу и пути» в 2018 г., меморандум продлевается каждые три года. Китайские компании с тех пор участвуют в инфраструктурных контрактах внутри и вокруг канала в сферах логистики, электроэнергетики и строительства.
Согласно официальным данным за 2023 г., США направили в ЮАР помощи на $440 млн, из них 315 млн – на борьбу с ВИЧ (остальные средства шли на другие проблемы в здравоохранении, образовании и т. п.).
С 2014 г. ЮАР – главный торговый партнер США в Африке, а для Претории Вашингтон – партнер номер два после КНР (товарооборот с США превышает $20 млрд, а с Китаем – $32 млрд). ЮАР имеет торговые преференции, которые частично распространяются на экспорт в США по закону о росте и возможностях Африки (AGOA). При этом у стран зачастую возникают политические противоречия, например по вопросам конфликта на Украине (страна не стала осуждать Россию в Генассамблее ООН), а также Израиля и Палестины. Именно ЮАР подала иск против Израиля в международный суд ООН о возможном геноциде в секторе Газа.
После отмены политики апартеида часть земель белых фермеров выкупалась по рыночной цене или чуть ниже. Теперь облегченная процедура экспроприации в первую очередь коснется белого меньшинства, но в целом процесс уже шел в стране, говорит старший научный сотрудник Центра изучения африканской стратегии БРИКС Института Африки РАН Василий Сидоров. Что же касается «нулевой компенсации», это будет применяться лишь в исключительных случаях, например если земля не используется или с заброшенной недвижимостью.
Если сейчас сократится финансирование критически настроенных к властям НКО в ЮАР, то правящая партия АНК будет только рада такому сценарию, продолжает эксперт. Если ли же американцы выведут ЮАР из режима AGOA, то ее экспорт может сократиться всего на 3% (преимущественно африканская страна поставляет в США сырье и полезные ископаемые, их закон не затрагивает). Вопрос уже поднимался ранее в конгрессе и тогда на этом фоне лоббисты добились преференций для поставок американской курятины в ЮАР, напоминает Сидоров.