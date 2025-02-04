Трамп обрушился на ЮАР за отъем земель у белых фермеров

Под несколько хаотичное описание проблемы президентом США подпадает вступивший в силу в январе 2025 г. закон об экспроприации земель в ЮАР (хотя он был принят парламентом еще в 2022 г., его только сейчас подписал президент ЮАР Сирил Рамафоса). Официально он направлен на устранение последствий экономического и расового неравенства, которое сложилось в эпоху апартеида (эта дискриминационная политика в отношении небелых действовала в стране с 1948 по 1994 г. – «Ведомости»). Теперь власти страны могут предоставлять в том числе «нулевую компенсацию» за собственность, которую было решено экспроприировать в общественных интересах, в том числе ради «содействия инклюзивности». Изъятие земли будет происходить в том случае, если органам власти не удастся полюбовно договориться с ее владельцем.