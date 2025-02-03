Дональд Трамп начал тарифную войну

Дональд Трамп начал тарифную войнуКанада вводит ответные меры, Мексика и Китай пока только грозят
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о решении обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь. Это произошло после введения президентом США Дональдом Трампом аналогичных тарифов на все мексиканские и канадские продукты. Американская сторона сделала исключение только в отношении канадской нефти, обложив ее лишь 10%-ными пошлинами. США также ввели дополнительные пошлины в размере 10% в отношении всех китайских товаров (решение вступит в силу 4 февраля).
Власти Канады готовятся позже ввести тарифы на товары еще на $125 млрд. По данным сайта правительства, под ограничения попадут электромобили, грузовики, автобусы, сталь, изделия из алюминия, некоторые фрукты и овощи, аэрокосмическая продукция, кисломолочные изделия, свинина и говядина. Трамп подсказал канадцам, в каком случае он может отменить пошлины. «Канада должна стать нашим любимым 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги, лучшая военная защита, и никаких тарифов», – написал президент в своей соцсети Truth Social.
В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на своей странице в Х, что велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный «план Б», предусматривающий ответные тарифы. Предполагается, что они будут колебаться в диапазоне от 5 до 20% и затронут свинину, сыр, сталь, алюминий. При этом источники CTV News подтвердили, что на первое время ограничения не коснутся американского автопрома.
Министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО. Но это вряд ли изменит позицию Трампа, так как еще со времен президентства Барака Обамы (2009–2017 гг.) США блокируют работу органа ВТО по разрешению споров (апелляционная комиссия), бойкотируя утверждение судей. То есть на практике орган не работает.
Ранее Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель «ужасно относится к США».
Почему Трамп ввел тарифы
На сайте Белого дома подчеркивается, что меры введены на основе закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. Заявляется, что тарифы – ответ Мексике, Канаде и Китаю, не выполнившим, по мнению администрации, обязательств по сдерживанию нелегальной миграции в США и контрабанды наркотиков, в особенности фентанила. «Китайские официальные лица не смогли принять меры для искоренения потока химических веществ картелям», – говорится в пресс-релизе.
По данным рассекреченного доклада американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) от января 2020 г., Мексика и Китай – основные страны, откуда фентанил попадает в США. Согласно информации Национального института по борьбе с употреблением наркотиков (NIDA), в 2023 г. внутренними службами было конфисковано 115 млн таблеток, содержащих фентанил.
Представитель МИД КНР заявила, что страна примет необходимые ответные меры для защиты своих интересов и прав. Она назвала тезисы о фентаниле предлогом для введения ограничений и подчеркнула, что проблема фентанила является проблемой США. При этом она напомнила о содействии Китая на этом направлении и намекнула на негативные последствия для этого сотрудничества после введения тарифов.
Что касается нелегалов, то, согласно открытым данным, несмотря на то что через Мексику прибывает основной их поток, некоторые из них используют и американо-канадскую границу, проникая в Штаты с севера. По данным Института миграционной политики США, нелегалов в стране около 11 млн (реальные цифры могут превышать этот показатель).
Помимо желания надавить посредством тарифов на Мексику и Канаду по вопросам миграции и переговоров о переформатировании в пользу США сделки USMCA (с 1992 по 2018 г. упоминалась как NAFTA) Трамп использует тарифы для продвижения своих внутриполитических интересов, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Эксперт объяснил, что основной приоритет Трампа в данный момент – снижение в первую очередь корпоративного налога: «Его критикуют, говоря, что снижение налоговых поступлений увеличит дыру в бюджете. А Трамп верит, что тарифные сборы как раз и будут хотя бы немного закрывать ее».
Президент США планирует продлить действие налогового закона 2017 г., в частности снизившего корпоративный налог с 35 до 21% и в целом облегчившего налоговую нагрузку на граждан. Во время избирательной кампании Трамп пообещал снизить ставку корпоративного налога до 15% для компаний с производством в США. По данным управления конгресса по бюджету, только продление условий закона 2017 г. может увеличить дефицит бюджета на $4,9 трлн в течение 10 лет. По данным CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет.
История вопроса и последствия
Еще в первое президентство Трамп ввел тарифы в отношении Канады и Мексики, но ограничения касались отдельных наименований, а не всех товаров из этих стран. Также отдельные ограничения вводились в отношении ЕС. Что касается Китая, то с 2018 по 2020 г. страны находились в состоянии торговой войны, вводя пошлины друг против друга. К середине января 2020 г. они согласовали первую фазу торговой сделки, которая рассматривалась в качестве стабилизатора отношений, но ее реализация стала практически невозможной после начала пандемии COVID-19. При президенте Джо Байдене тарифное давление на Китай только усилилось.
Нынешние тарифы раскритиковала редколлегия газеты The Wall Street Journal (принадлежит консервативному медиамагнату Руперту Мердоку), назвав их «тупейшей торговой войной в истории». Против пошлин высказался и однопартиец Трампа сенатор-республиканец Рэнд Пол, заявивший, что они только увеличат цены.
Тарифы могут быть полезны, если они влияют на повышение эффективности внутренней экономики, но пошлины в 25% для Канады и Мексики – это во многом удар по самим американским производителям, которые столкнутся с необходимостью повышения стоимости своего реэкспорта, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков. Он согласен, что удар будет нанесен и по американскому потребителю: обложение китайских товаров, для которых назначили пошлину в 10%, ускорит рост цен для граждан с малым и средним доходом. «Вновь можно ожидать разгона инфляции, роста стоимости кредита и рисков стагфляции», – резюмировал эксперт.
Резкое решение Трампа может осложнить реализацию каждого этапа существующих торговых практик, говорит директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Эксперт полагает, что тарифы нарушат нынешнюю логистику поставок. Особенно это касается Мексики и Канады, на границах которых могут образоваться серьезные транспортные заторы. Эксперт также ожидает разрыва производственных цепочек и кооперационных связей, а также нарушения обязательств, что приведет к убыткам и, возможно, судебным разбирательствам.
На Китай, Мексику и Канаду приходится около 43% всего импорта в США суммой $1,3 трлн в год. Американская НКО Tax Foundation подсчитала, что тарифы снизят ВВП США примерно на 0,4 п. п., а экономика лишится 344 000 рабочих мест.