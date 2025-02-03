Дональд Трамп начал тарифную войну

Еще в первое президентство Трамп ввел тарифы в отношении Канады и Мексики, но ограничения касались отдельных наименований, а не всех товаров из этих стран. Также отдельные ограничения вводились в отношении ЕС. Что касается Китая, то с 2018 по 2020 г. страны находились в состоянии торговой войны, вводя пошлины друг против друга. К середине января 2020 г. они согласовали первую фазу торговой сделки, которая рассматривалась в качестве стабилизатора отношений, но ее реализация стала практически невозможной после начала пандемии COVID-19. При президенте Джо Байдене тарифное давление на Китай только усилилось.