Игорь Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срок

В 2015 г. Левченко избирался губернатором во втором туре как не согласованный с АП кандидат. Он победил единоросса Сергея Ерощенко. Это был первый случай за много лет, когда оппозиция выиграла выборы такого уровня. В конце 2019 г. Левченко покинул пост по собственному желанию. Это произошло после того, как 28 сентября сына теперь уже экс-губернатора, лидера фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о хищении, позже он был осужден к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1,6 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере. 6 марта 2023 г. апелляционная инстанция сократила срок до шести лет, а 10 мая того же года осужденный добился условно-досрочного освобождения (УДО). 26 мая 2023 г. Андрей Левченко вышел из исправительной колонии № 14 под Ангарском.