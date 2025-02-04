Игорь Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срокВыборы в Иркутской области могут стать конкурентными при поддержке оппозиции бизнесом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вероятнее всего, пойдет на второй срок, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе. Об этом же говорит источник, близкий к администрации президента (АП). Его дальнейшая судьба «финально будет определена по итогам встречи с главой государства», уверен близкий к полпредству собеседник, уточняя, что такое общение может состояться в ближайшие недели. Кобзева источники «Ведомостей», близкие к АП, ранее называли среди тех немногочисленных губернаторов, которые могут попасть под ротацию до начала кампании 2025 г.
Прямые выборы губернаторов в 2025 г., по информации на данный момент, пройдут в 17 регионах, еще в одном субъекте Федерации – Ненецком автономном округе (НАО) – высшее должностное лицо изберут депутаты заксобрания. На данный момент врио губернаторов работают в пяти регионах: Тамбовской области (Евгений Первышов), Ростовской области (Юрий Слюсарь), Республике Коми (Ростислав Гольдштейн), Еврейской автономной области (Мария Костюк), Курской области (Александр Хинштейн). В этом же году заканчивается первый срок Кобзева (стал врио главы региона в декабре 2019 г., избрался в сентябре 2020 г.).
74%
респондентов в той или иной степени одобряют деятельность нынешнего губернатора, следует из опроса Russian Field (проведен 27–31 января среди 1000 респондентов), который есть у «Ведомостей»
Кампания «не будет легкой прогулкой для Кобзева», полагает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Экс-губернатор [и первый секретарь обкома КПРФ Сергей] Левченко явно заинтересован в участии, но даже если его в бюллетене от КПРФ не окажется, многочисленные подводные конфликты и расколы в местных элитах могут сделать кампанию как минимум нервной, а как максимум плохо контролируемой, ставящей под еще больший вопрос плодотворность текущего стиля политического менеджмента», – сказал он «Ведомостям». Большинство экспертов, опрошенных Институтом региональных проблем (всего 32 интервью), также сошлись во мнении, что наиболее серьезную конкуренцию Кобзеву может составить кандидат от компартии. «КПРФ утратила свою силу [в регионе]. Но Левченко сохраняет потенциал», – говорится в докладе.
В 2015 г. Левченко избирался губернатором во втором туре как не согласованный с АП кандидат. Он победил единоросса Сергея Ерощенко. Это был первый случай за много лет, когда оппозиция выиграла выборы такого уровня. В конце 2019 г. Левченко покинул пост по собственному желанию. Это произошло после того, как 28 сентября сына теперь уже экс-губернатора, лидера фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андрея Левченко задержали по делу о хищении, позже он был осужден к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1,6 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере. 6 марта 2023 г. апелляционная инстанция сократила срок до шести лет, а 10 мая того же года осужденный добился условно-досрочного освобождения (УДО). 26 мая 2023 г. Андрей Левченко вышел из исправительной колонии № 14 под Ангарском.
В 2020 г., сразу после отставки Левченко, в выборах от КПРФ участвовал депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов. Пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Ведомостям», что партийцы планируют выдвигать кандидата в губернаторы Иркутской области: «Кадровая комиссия примет решение и рекомендует для выдвижения». Кого – он не сказал.
Другие участники выборов
В выборах губернатора планирует участвовать ЛДПР. «Позиция председателя [партии] Леонида Слуцкого – выдвигать кандидатов на всех выборах. Выдвигать и продвигать свою программу развития регионов», – сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. «Новые люди» пока только обсуждают планы на выборы губернатора Иркутской области, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии, не назвав имен потенциальных кандидатов. «Справедливая Россия» также пока воздержалась от подробностей.
Угрозу политической дестабилизации, как следует из доклада Института региональных проблем (ИРП), местные элиты видят как раз «в возможном альтернативном характере губернаторских выборов» в случае поддержке оппозиции бизнесом. В качестве примера проигрыша представителя власти приводится «братский кейс». В выборах мэра Братска в сентябре 2024 г. участвовали сразу два представителя власти: действующий на тот момент мэр города Сергей Серебренников (от «Единой России») и одержавший победу глава Братского района Александр Дубровин (самовыдвиженец).
Поддержка губернатора, возможно, сейчас ниже, чем на момент избрания в 2020 г., говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ведь за несколько месяцев до назначения врио он стал заместителем главы МЧС, где работал с небольшим перерывом с начала 1990-х.
Но сейчас, как говорит близкий к региональной администрации источник, губернатор «раздражает энергетиков тем, что выбивает на федеральном уровне выгодный для населения» диапазон потребления электричества. В частности, после появления в конце 2024 г. соответствующей нормативки на федеральном уровне направил письмо премьер-министру с просьбой пересмотреть нормативы для граждан в сторону увеличения, писали местные СМИ.
Иркутская область непростая для «Единой России» и объективно в таком регионе власти невозможно иметь высокие проценты, говорит политолог Александр Кынев. «Кобзеву удается нейтрализовывать возникающие в регионе кризисы, но о большой истории успеха говорить сложно. При этом наблюдается активизация кампаний в пользу и против губернатора», – сказал эксперт.