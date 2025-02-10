Каковы расклады в Германии за две недели до выборов в бундестаг

Как показывают данные опроса INSA от 8 февраля, находящийся сейчас в оппозиции Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) слегка теряет в своей популярности, но по-прежнему в явных лидерах. Его поддерживают 29% избирателей, а неделю назад количество его сторонников было на 1% больше. На 2-м месте сейчас находится АдГ с результатом в 21%. Правящая социал-демократическая партия во главе с нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем набирает 16%, а «Зеленые» – 12% (неделю назад у них было 13%). Вышедшая из правящей коалиции и спровоцировавшая тем самым внеочередные выборы либеральная Свободная демократическая партия набирает всего лишь 4% и пока не проходит в бундестаг (порог 5%).