Каковы расклады в Германии за две недели до выборов в бундестаг

Каковы расклады в Германии за две недели до выборов в бундестагНаиболее вероятным исходом видится приход к власти коалиции христианских демократов и социал-демократов
В Германии за две недели до выборов в парламент, которые намечены на 23 февраля, прошли многотысячные протесты против правых сил, сообщает издание Der Spiegel. Демонстранты, в частности, выступали против правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, согласно опросам, сейчас занимает 2-е место. Ранее она выдвинула своего кандидата в канцлеры – Алис Вайдель, которую поддержал американский миллиардер и советник президента США Илон Маск.
Известно, что в одном только Мюнхене, по данным полиции, на улицы 8 февраля вышло около 250 000 человек. Среди лозунгов там звучали: «Расизм и ненависть – не альтернатива» и «Запретить АдГ сейчас». Протесты были организованы и в других городах: уличные акции в Ганновере собрали 24 000 человек, в Бремене – 25 000, еще около 20 000 человек вышли в Нюрнберге.
Как показывают данные опроса INSA от 8 февраля, находящийся сейчас в оппозиции Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) слегка теряет в своей популярности, но по-прежнему в явных лидерах. Его поддерживают 29% избирателей, а неделю назад количество его сторонников было на 1% больше. На 2-м месте сейчас находится АдГ с результатом в 21%. Правящая социал-демократическая партия во главе с нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем набирает 16%, а «Зеленые» – 12% (неделю назад у них было 13%). Вышедшая из правящей коалиции и спровоцировавшая тем самым внеочередные выборы либеральная Свободная демократическая партия набирает всего лишь 4% и пока не проходит в бундестаг (порог 5%).
При этом именно 5% сейчас, согласно опросам, набирает партия «Левая», которая показывает умеренный рост. Другая левая партия, «Союз Сары Вагенкнехт», тоже балансирует на грани прохода в бундестаг – сейчас ее рейтинг насчитывает 6%.
Говорить о серьезном росте левых настроений на основании небольшого набора голосов «Левой» и «Союзом Сары Вагенкнехт» не приходится, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Если бы левые настроения в германском обществе действительно возросли, то это было бы видно на приросте популярности СДПГ и «Зеленых», чего не происходит. Наиболее вероятным исходом выборов остается победа ХДС, который затем создаст «большую коалицию» с социал-демократами, считает эксперт. При этом формирование коалиции ХДС и «Зеленых», что считалось ранее возможным сценарием, стало менее вероятным из-за разных позиций партий по миграционному вопросу. Что же касается протестов, то они вряд ли изменят мнение избирателей, ранее решившихся голосовать за АдГ, резюмирует эксперт.
Небольшой рост левых партий в рейтингах – это отражение протестных настроений в немецком обществе, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. По его словам, часть из тех, кого не устраивает правительство Шольца, не готовы голосовать за АдГ и они могут в итоге переметнуться в стан «Левых» и «Союза Сары Вагенкнехт». Избиратель, как считает эксперт, во многом устал от блеклости и схожести основных «народных партий» – ХДС и СДПГ. ХДС при этом не может указать внятный альтернативный путь развития Германии и создать «глубокую политическую идентичность».
Тем не менее самым вероятным исходом выборов все еще является «большая коалиция» из ХДС и социал-демократов, соглашается Камкин. Если голосов для формирования правительства им не хватит, то они попытаются интегрировать «Зеленых». Что же касается теоретического союза ХДС с АдГ, то пока время для такого политического поворота не настало, подытоживает Камкин.