К чему приведет отказ «Хамас» от освобождения заложников

К чему приведет отказ «Хамас» от освобождения заложниковЗаявления Трампа по Газе грозят срывом перемирия и возобновлением войны в Газе с 15 февраля
Президент США Дональд Трамп выступил за срыв соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если радикальное палестинское движение «Хамас» не освободит всех оставшихся израильских заложников к концу недели. «Если все заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, то пусть разразится ад», – заявил американский президент журналистам. Он добавил, что окончательное решение о возобновлении боевых действий будет принимать Израиль.
По словам Трампа, израильские заложники должны быть освобождены не партиями, как это предусматривает соглашение между Израилем и «Хамас», а все сразу. В ответ группировка объявила, что освободит пленных лишь при соблюдении условий перемирия в Газе Израилем. «Существующее соглашение должно соблюдаться обеими сторонами – это единственный способ вернуть заложников. Язык угроз не имеет никакой ценности и только усложняет ситуацию», – заявил Reuters представитель «Хамас» Сами Абу Зухри.
Израильский министр финансов Бецалель Смотрич и лидер крайне правого «Еврейского превосходства», министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (ушел в отставку в знак протеста против заключения сделки с «Хамас») поддержали предложение Трампа. Слова президента США последовали после того, как «Хамас» вечером 10 февраля объявил о приостановке освобождения следующей группы заложников (запланировано на 15 февраля). Группировка обвинила Израиль в нарушении договоренностей: продолжении блокировки доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, закрытии дороги для перемещенных лиц на север анклава, воздушных ударах. «Хамас» добавил, что выполнил обязательства по сделке и готов соблюдать ее условия. А вечером 1 февраля израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хамас» не отпустит заложников к полудню 15 февраля, Израиль возобновит боевые действия.
Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил израильским подразделениям в секторе Газа повысить боевую готовность и обеспечить защиту соседних израильских поселений. А 11 февраля Нетаньяху созвал военно-политический кабинет для консультаций по вопросам безопасности. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны выполнять перемирие и любой ценой не допустить возобновления войны в Газе.
«Хамас» приостановил освобождение заложников на фоне предложения Трампа о переселении палестинцев из Газы и установлении контроля США над анклавом, чтобы после восстановления превратить его в «ближневосточную ривьеру». А 11 февраля американский президент допустил приостановку американцами финансовой помощи Египту и Иордании, если те откажутся принимать палестинцев. Это Трамп может обсудить 11 февраля с иорданским королем Абдаллой II в Аммане и 18 февраля с египетским президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси в Вашингтоне. США выделяет $1,45 млрд финпомощи в год Иордании и $1,3 млрд – Египту.
Сколько заложников освободил «Хамас»
С начала перемирия 19 января «Хамас» освободил 21 заложника (из 73 оставшихся после прошлого перемирия в ноябре 2023 г., когда палестинцы освободили 105 израильтян). Всего на первом этапе группировка обещает освободить 33 заложника в обмен на 1904 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Из них 737 отбывают пожизненный срок за убийство израильских граждан.
Решение «Хамас» может быть связано с заявлением Трампа в рамках его планов по Газе, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Вашингтон – один из гарантов сделки, слова американского президента не способствуют ее эффективной реализации. Заявления Трампа снижают уровень доверия между сторонами конфликта, объясняет эксперт.
Вероятность прекращения помощи США Египту и Иордании высока: согласие на реализацию плана Трампа сопряжено для них со значительными внутриполитическими рисками, считает Самарская. «Израиль же готов к любым сценариям развития событий, включая прекращение сделки. Впрочем, надежды, что договоренности с «Хамас» продолжат выполняться некоторое время, сохраняются», – отметила она.
Приостановка освобождения заложников «Хамас» – прямое следствие заявлений Трампа по Газе, согласен и программный менеджер РСМД Иван Бочаров. В группировке увидели, считает Бочаров, что бессмысленно договариваться с Израилем, когда в процесс пришел большой игрок в виде США. Это негативно сказывается на перспективах сохранения перемирия в секторе Газа, полагает эксперт.
«Не стоит исключать возобновления боевых действий. Это действительно ситуация кризиса доверия – в первую очередь со стороны «Хамас», – говорит Бочаров. В свою очередь, продолжает он, это ведет к цепной реакции: Израиль, видя, что «Хамас» не намерен исполнять обязательства, считает бессмысленным исполнять свои.
«Но стоит учитывать понимание «Хамас» ограниченности возможностей при новой администрация в США, настроенной на мощную поддержку Израиля», – замечает Бочаров.
В целом, отмечает эксперт, кроме первого этапа соглашения и о продуманном плане оставшихся двух говорить не приходится. «Израиль не отказывается от планов уничтожения или отстранения «Хамас» от управления Газой. «Хамас» не готов пересмотреть позицию по еврейскому государству. Перспективы консенсуса туманны», – заключает Бочаров.