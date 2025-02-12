К чему приведет отказ «Хамас» от освобождения заложников

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич и лидер крайне правого «Еврейского превосходства», министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (ушел в отставку в знак протеста против заключения сделки с «Хамас») поддержали предложение Трампа. Слова президента США последовали после того, как «Хамас» вечером 10 февраля объявил о приостановке освобождения следующей группы заложников (запланировано на 15 февраля). Группировка обвинила Израиль в нарушении договоренностей: продолжении блокировки доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, закрытии дороги для перемещенных лиц на север анклава, воздушных ударах. «Хамас» добавил, что выполнил обязательства по сделке и готов соблюдать ее условия. А вечером 1 февраля израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хамас» не отпустит заложников к полудню 15 февраля, Израиль возобновит боевые действия.