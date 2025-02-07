В Иране предупредили о зеркальной реакции на угрозы США
Ответ на угрозы Ирану со стороны США будет симметричным, заявил верховный лидер Исламской республики аятолла Сейед Али Хаменеи. Его слова приводит IRNA.
«Если они будут угрожать нам [словами], мы будем угрожать им. Если они осуществят эту угрозу, мы осуществим свою. Если они нарушат безопасность нашей страны, мы без сомнения нарушим их безопасность», – заявил Хаменеи.
Лидер Ирана также назвал неразумным ведение переговоров с «вероломным правительством США». По его словам, это не решит никаких проблем, и доказательством тому является предыдущий опыт.
5 февраля Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать администрации президента США Дональда Трампа шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что «Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля», и Иран не согласен с предложением Трампа по переселению жителей сектора Газа. Источник добавил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению является отдельным вопросом.
4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при первом президентском сроке американского лидера. 5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что имеет желание заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».