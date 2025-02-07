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В Иране предупредили о зеркальной реакции на угрозы США

Ведомости

Ответ на угрозы Ирану со стороны США будет симметричным, заявил верховный лидер Исламской республики аятолла Сейед Али Хаменеи. Его слова приводит IRNA.

«Если они будут угрожать нам [словами], мы будем угрожать им. Если они осуществят эту угрозу, мы осуществим свою. Если они нарушат безопасность нашей страны, мы без сомнения нарушим их безопасность», – заявил Хаменеи.

Лидер Ирана также назвал неразумным ведение переговоров с «вероломным правительством США». По его словам, это не решит никаких проблем, и доказательством тому является предыдущий опыт.

5 февраля Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало о готовности Ирана дать администрации президента США Дональда Трампа шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что «Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля», и Иран не согласен с предложением Трампа по переселению жителей сектора Газа. Источник добавил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению является отдельным вопросом.

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при первом президентском сроке американского лидера. 5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил, что имеет желание заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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