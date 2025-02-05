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Reuters: Иран готов дать США шанс решить конфликты дипломатическим путем

Ведомости

Иран готов дать администрации президента США Дональда Трампа шанс разрешить конфликты между странами дипломатическим путем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Воля клерикального истеблишмента заключается в том, чтобы дать дипломатии с Трампом еще один шанс, но Тегеран глубоко обеспокоен диверсиями Израиля», – указал чиновник.

Собеседник агентства также добавил, что Иран не согласен с предложением американского лидера по переселению жителей сектора Газа. При этом он заметил, что переговоры Ирана и США по ядерному соглашению является отдельным вопросом.

5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил о желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Он также назвал сильно преувеличенными слова о том, что США совместно с Израилем «собираются разнести Иран в пух и прах».

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, который восстанавливает режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на страну действовала при первом президентском сроке республиканца. В ноябре 2024 г. Financial Times писала, что новая американская администрация может возобновить эту кампанию. Источники газеты говорили, что тактика давления будет применяться для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с Америкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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