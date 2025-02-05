Reuters: Иран готов дать США шанс решить конфликты дипломатическим путем

5 февраля Трамп в соцсети Truth Social заявил о желании заключить с Ираном «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Исламской Республике «мирно расти и процветать». Президент США отметил, что хочет, чтобы Иран «был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие». Он также назвал сильно преувеличенными слова о том, что США совместно с Израилем «собираются разнести Иран в пух и прах».