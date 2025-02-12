Трамп выразил благодарность Путину за освобождение Фогеля

Трамп выразил благодарность Путину за освобождение ФогеляПрезидент США анонсировал возвращение еще одного заключенного
Президент США Дональд Трамп назвал сделку по освобождению экс-сотрудника посольства США в России Марка Фогеля очень справедливой и заявил, что ценит то, что сделал российский лидер Владимир Путин.
Трамп встретил Фогеля в Белом доме. Также на встрече присутствовали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который работал над этой сделкой.
«Мы ценим то, что сделал президент Путин. Он смог это осуществить, верно? Он смог это сделать», – сказал Трамп.
Говоря об условиях сделки по освобождению Фогеля, Трамп, не приводя деталей, подчеркнул, что они были «очень справедливые».
«Очень, очень справедливые, очень разумные. Не такие, как сделки, которые вы видели на протяжении многих лет. <…> И я думаю, что это приведет к тому, что завтра будет освобожден еще один человек, о котором вы узнаете».
Сам Фогель тоже отметил, что Путин «был очень великодушным» в своем решении помиловать его.
На вопрос, можно ли назвать освобождение Фогеля началом сделки по разрешению украинского конфликта, Трамп ответил, что в этом есть «добрая воля» в отношении этого вопроса. Трамп также заявил, что его команда уже добилась «огромного прогресса» в этой сфере.
Журналисты поинтересовались, собирается ли Трамп использовать оставленные предыдущей администрацией неизрасходованные средства в размере $4 млрд на военную помощь Украине.
«Посмотрим», – ответил американский лидер.
11 февраля Белый дом сообщил, что Россия освободила Фогеля. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Уиткофф по указанию американского президента вывез Фогеля из России. Никаких подробностей о проведенной сделке американские чиновники не предоставили.
Семья освобожденного американца поблагодарила Трампа за содействие в его освобождении.
«Мы безмерно благодарны и испытываем облегчение и радость от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец возвращается домой», – говорится в заявлении его жены Джейн Фогель и сыновей Итана и Сэма.
Марка Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что Фогель мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой преподавал.
В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
В августе 2024 г. между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель не был включен в обмен. В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.