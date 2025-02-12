В Абхазии запустят кадровый конкурс по модели «Лидеров России»

Трек на привнесение в систему госуправления современных и передовых практик, а лидерский проект ориентирован именно на это, поможет давать ответы на вызовы в новом качестве – быстрее, точнее, с более высоким результатом и уменьшенными издержками, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Кроме того, крайне важно, что методики и подход совпадают с российскими кадровыми конкурсами и проектами. Учитывая количество и масштаб совместных проектов и проектов, осуществляемых при поддержке России, крайне важно, чтобы управленческие группы по обе стороны работали в режиме одной команды, чтобы интеграция была бесшовной и эффективной. А для этого нужны единые стандарты, подходы и критерии», – сказал он «Ведомостям».