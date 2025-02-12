В Абхазии запустят кадровый конкурс по модели «Лидеров России»Участникам обещают наставничество и обучение в РАНХиГС и «Сенеже»
В Абхазии будет запущен конкурс кадрового резерва «Команда Абхазии». Инициатором стал вице-президент Бадра Гунба, сообщили организаторы. В основу модели отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) и конкурса управленцев «Лидеры России» (был запущен в октябре 2017 г. по инициативе внутриполитического блока Кремля). Оргкомитет «Команды Абхазии» возглавил председатель госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
Гунба заявил, что обратился к коллегам из РСВ «с просьбой поделиться опытом в сфере проведения кадровых конкурсов». «Как известно, в России сформирована уникальная система развития социальных лифтов, выстроенная по инициативе президента страны Владимира Путина. <...> И сейчас Абхазия получила лучшую практику построения социальных лифтов по объективным критериям», – сказал он.
Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 10 марта. Предусмотрено три этапа: модуль дистанционного этапа, предусматривающий заполнение биографической анкеты, тестирование на анализ системного мышления и написание эссе (завершится 12 марта); онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала (14–16 марта) и очное мероприятие, куда пригласят лучших участников (запланировано на конец марта). Участники должны быть в возрасте от 18 до 55 лет, иметь не менее чем двухлетний управленческий опыт и гражданство Абхазии.
Кто такие «Лидеры России»
С момента запуска «Лидеров России» было подано более 1 млн заявок на участие в конкурсе. Более 14 000 человек прошли очную оценку в окружных финалах конкурса. По итогам пяти сезонов определены около 1500 суперфиналистов, 520 из них стали победителями. Назначения на высокие должности получили более 570 участников «Лидеров России». Шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей, пятеро участников стали главами субъектов Федерации: Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Виталий Хоценко — губернатор Омской области. Победитель конкурса Мария Львова-Белова в 2021 г. была назначена уполномоченным при президенте России по правам ребенка. 18 участников конкурса стали главами российских городов и муниципальных образований, несколько человек получили должности сенаторов, 22 победителя были избраны депутатами Госдумы, а более 200 конкурсантов получили новые назначения в коммерческих структурах.
Участникам «Команды Абхазии» обещают возможности развития карьеры. Финалистам предложат групповое наставничество (в том числе со стороны российских ведущих управленцев). Участники, занявшие третьи места, получат возможность прохождения образовательных программ на базе РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж».
Трек на привнесение в систему госуправления современных и передовых практик, а лидерский проект ориентирован именно на это, поможет давать ответы на вызовы в новом качестве – быстрее, точнее, с более высоким результатом и уменьшенными издержками, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Кроме того, крайне важно, что методики и подход совпадают с российскими кадровыми конкурсами и проектами. Учитывая количество и масштаб совместных проектов и проектов, осуществляемых при поддержке России, крайне важно, чтобы управленческие группы по обе стороны работали в режиме одной команды, чтобы интеграция была бесшовной и эффективной. А для этого нужны единые стандарты, подходы и критерии», – сказал он «Ведомостям».
Конкурс «Команда Абхазии» запускается накануне выборов президента республики, обращает внимание политолог Алексей Макаркин. Они назначены на 15 февраля. Гунба баллотируется в президенты. «Проект реализуется на правительственном уровне, соответственно, молодым активным людям и членам их семей дается понять, что неплохо было бы поддержать действующую власть. Выборы в Абхазии исторически конкурентные, и в случае победы оппозиции возникнет вопрос, что будет с проектом», – говорит эксперт.