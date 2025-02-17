Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской области

53-летний Куйвашев возглавляет Свердловскую область почти 13 лет – с 2012 г. Его политическая карьера началась в 2005 г., когда он стал главой администрации Тобольска. С 2007 г. был мэром Тюмени. В 2011 г. стал замполпреда президента в Уральском федеральном округе, в том же году занял должность полпреда президента в УрФО. В мае 2012 г., еще до возвращения прямых выборов губернаторов, стал исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Тогда же президент Владимир Путин внес его кандидатуру в заксобрание региона для наделения полномочиями губернатора. В 2017 г. Куйвашев был избран уже на прямых выборах губернатором региона, набрав 62,16%. А в 2022 г. по факту был переизбран уже на третий срок, получив 65,78% голосов избирателей.