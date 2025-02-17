Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской области

Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской областиЕвгений Куйвашев в 2025 году может покинуть пост главы региона, который возглавляет почти 13 лет
В администрации президента (АП) начали обсуждать возможную отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к АП. Один из них полагает, что глава региона может покинуть пост весной или осенью 2025 г. Сейчас идет подбор кандидатов, говорит источник. Отставка Куйвашева обсуждается уже давно, но многое зависит от того, как скоро удастся выбрать и согласовать кандидата на смену, добавляет еще один источник «Ведомостей»: «Он должен быть понятен региональным элитам». Уход губернатора – «вопрос решенный» и, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы, говорит другой собеседник. Возможно, Куйвашев перейдет на работу на федеральный уровень, отмечает еще один источник «Ведомостей», впрочем конкретную должность не называет.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу главы Свердловской области.
53-летний Куйвашев возглавляет Свердловскую область почти 13 лет – с 2012 г. Его политическая карьера началась в 2005 г., когда он стал главой администрации Тобольска. С 2007 г. был мэром Тюмени. В 2011 г. стал замполпреда президента в Уральском федеральном округе, в том же году занял должность полпреда президента в УрФО. В мае 2012 г., еще до возвращения прямых выборов губернаторов, стал исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Тогда же президент Владимир Путин внес его кандидатуру в заксобрание региона для наделения полномочиями губернатора. В 2017 г. Куйвашев был избран уже на прямых выборах губернатором региона, набрав 62,16%. А в 2022 г. по факту был переизбран уже на третий срок, получив 65,78% голосов избирателей.
Заняв пост губернатора, Куйвашев был «в роли чужака в политизированном протестном регионе», который появлялся в повестке в целом в негативном для власти ключе, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Трудно сказать, полностью ли ликвидирована эта протестность – иногда она возникала очагово, к примеру когда были возмущения из-за строительства храма в сквере в Екатеринбурге», – напоминает он. Несмотря на трудности в отношениях с местными элитами сразу после назначения, Куйвашева «приняли», говорит политолог Александр Кынев, к тому же «он открыл и защищал Ельцин-центр, поддерживал горожан в публичных конфликтах». Из повестки регион исчез, считает Виноградов: «И в этом главный успех Куйвашева – не мешать федералам забыть о регионе и не вспоминать без необходимости».
Куйвашев запомнится как губернатор-варяг, которому удалось обеспечить проникновение тюменских элит в регион, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Со временем он начал неплохо сотрудничать и с местными элитами. Это позволило ему стабилизировать власть в регионе. Хотя избегать конфликтов на муниципальном уровне ему не вполне удается: область слишком сложная и многообразная. То есть из чужака он превратился в стабилизирующую и приемлемую фигуру», – подчеркивает эксперт. Сейчас Куйвашев, по словам Кынева, считается «губернатором-тяжеловесом», регион – значимым, к тому же Екатеринбург – четвертый город по количеству избирателей в России.
«Свердловская область – регион непростой, со своими традициями фрондерства, развитым гражданским обществом, большим количеством элитных игроков, – говорит Кынев. – Поэтому если губернатора поменяют, то туда нужен человек с большим публичным опытом. Куйвашев такой опыт имел». По словам Туровского, в будущем региону также нужен будет губернатор, который умеет договариваться с местными элитами и бизнесом, учитывая их интересы: «Региону нужен боярский царь. А вот варяг, который будет строить и зачищать элиты, вряд ли будет здесь успешен».