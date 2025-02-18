«Ведомости» ознакомились с поправками о сохранении двухуровневой системы МСУ

Благодарность от Татарстана

Всего к законопроекту поступило 952 поправки, новых же поправок, касавшихся сохранения двухуровневой системы, было 64. Часть из них была внесена депутатами госсовета Татарстана и депутатами Госдумы от этого региона – они были учтены в поправках. Именно Татарстан активно выступил за то, чтобы давать регионам право выбирать модель МСУ. На заседании комитета Крашенинникова депутат от республики Айрат Фаррахов сказал, что ему за час до комитета позвонил глава региона Рустам Минниханов и попросил передать «слова огромной благодарности лично вам, Павел Владимирович», а также членам и аппарату комитета «за очень профессиональную работу». При этом Фаррахов подчеркнул, что ценность закона не в том, какие масштабные изменения он в себе заключает, а что в нем «отражена позиция региональных органов власти». После комитета Фаррахов даже обнял Крашенинникова.