«Ведомости» ознакомились с поправками о сохранении двухуровневой системы МСУ

«Ведомости» ознакомились с поправками о сохранении двухуровневой системы МСУВо время действия «особого режима» местные власти смогут передавать любые полномочия регионам, а те – другим муниципалитетам
Ко второму чтению проекта нового закона о местном самоуправлении (МСУ) предложено ввести механизм передачи любых полномочий местных властей регионам или даже другим муниципалитетам. Это следует из проектируемой статьи 92 («Ведомости» ознакомились с поправками). Статья описывает особенности организации МСУ в том числе в военное время или во время военного положения (сейчас действует в четырех новых субъектах РФ). При его введении, гласит поправка, отдельные полномочия МСУ (если соответствующие органы не действуют) могут временно осуществляться региональными властями. Соответствующее решение принимает губернатор. Он должен указать, какие исполнительные органы власти субъекта РФ и какой срок должны осуществлять полномочия МСУ, источники и порядок финансирования. Но эта же статья предполагает, что глава региона может взятые «снизу» полномочия отдать органам МСУ другого муниципального образования.
Собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что положения этой новой статьи прежде всего касаются новых и приграничных регионов. В законопроекте сейчас прописан исчерпывающий перечень полномочий, которые могут быть у муниципалитетов и которые могут передаваться от региона муниципалитетам или наоборот. Эта новая статья делает исключение из этого правила.
Такой нормы в действующем законе не было, подтверждает глава Союза российских городов Андрей Максимов. «Были похожие по смыслу нормы, когда регионы могли принять полномочия муниципалитетов на себя – в силу чрезвычайных бедствий или когда вводится финансовая администрация в случае предбанкротного состояния муниципалитета, – замечает он. – Но они ни разу не применялись».
Кто подписался
Авторами поправок выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Алексей Гордеев и Ирина Яровая, соавторы законопроекта – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас и другие депутаты и сенаторы из пяти думских партий, в том числе КПРФ.
По его словам, новая норма будет касаться приграничных и новых регионов: «Например, в Курской области не работают некоторые органы МСУ, соответственно, их полномочия будет исполнять регион. В нынешнее время это имеет смысл, норма на злобу дня».
Также в законопроекте появляется еще одна новая статья 89 (особенности организации МСУ в муниципальных образованиях, образующих двухуровневую систему МСУ).
Собственно, это именно та статья, которая будет регулировать деятельность городских, сельских поселений и муниципальных районов. Она в целом повторяет нормы действующего закона о МСУ. В поправках говорится, что в регионах России, «имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», регулирование вопросов МСУ может осуществляться с учетом особенностей, которые предусматривают сохранение двухуровневой системы МСУ, если она есть в регионе на момент вступления в силу закона.
В понедельник, 17 октября, эти поправки были одобрены профильным комитетом Госдумы по госстроительству, против проголосовали депутаты КПРФ, хотя их коллеги и подписались под изменениями. Председатель комитета Павел Крашенинников на комитете сказал, что после обсуждения законопроекта, в том числе на совещаниях в администрации президента, решили дать регионам возможность определять – оставлять двухуровневую систему МСУ или переходить на одноуровневую.
Благодарность от Татарстана
Всего к законопроекту поступило 952 поправки, новых же поправок, касавшихся сохранения двухуровневой системы, было 64. Часть из них была внесена депутатами госсовета Татарстана и депутатами Госдумы от этого региона – они были учтены в поправках. Именно Татарстан активно выступил за то, чтобы давать регионам право выбирать модель МСУ. На заседании комитета Крашенинникова депутат от республики Айрат Фаррахов сказал, что ему за час до комитета позвонил глава региона Рустам Минниханов и попросил передать «слова огромной благодарности лично вам, Павел Владимирович», а также членам и аппарату комитета «за очень профессиональную работу». При этом Фаррахов подчеркнул, что ценность закона не в том, какие масштабные изменения он в себе заключает, а что в нем «отражена позиция региональных органов власти». После комитета Фаррахов даже обнял Крашенинникова.
Одноуровневая система упоминается во многих статьях проекта, говорит Максимов: «По сути в заключительных положениях там сконцентрированы все нормы действующего закона, которые позволяли функционировать двухуровневой системе МСУ. Особо они не меняются по сравнению с действующим законодательством». Переход на одноуровневую систему раньше шел по пути преобразования муниципальных районов в городские округа или муниципальные округа. По законопроекту выбор других инструментов довольно широк, говорит Максимов: «Четко прописано, что сельские и городские поселения могут стать муниципальными или городскими округами – в таком случае остается нижний уровень МСУ, но нет верхнего. Есть вариант, когда муниципальные районы превращаются в городские и муниципальные округа, но без сельских и городских поселений. Или когда несколько поселений объединяются в муниципальный округ».
Второе чтение инициативы может состояться 25 или 26 февраля, говорит источник «Ведомостей» в Госдуме.
Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, отдельные положения – с 1 января 2027 г. К этому моменту законы и нормативные правовые акты субъектов РФ должны быть приведены в соответствие с новым федеральным законом.
Полномочия муниципалитетов остаются прежними до 2027 г., чтобы могла пройти их ревизия, считает Максимов: «Чтобы территориальные образования были подстроены под особенности региона, под демографическую, инфраструктурную ситуацию. Это позволит действовать максимально гибко».