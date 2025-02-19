О чем Сергей Лавров говорил в Думе после переговоров с США в Эр-Рияде

О чем Сергей Лавров говорил в Думе после переговоров с США в Эр-РиядеОн рассказал о диалоге с американцами, вызовах в Сирии и контроле над мигрантами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля выступил на «правительственном часе» в Государственной Думе. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, еще накануне Лавров находился на переговорах в Саудовской Аравии с представителями США, после чего провел шестичасовый перелет, и уже на следующее утро отчитывается перед народными избранниками. В своей основной речи Лавров уже традиционно уделил особое внимание движению мира к многополярности и укреплению связей между Россией и странами «глобального большинства».
Пока, по словам министра, США и России необходимо «разгрести» наследие демократической администрации Джо Байдена, после чего могут быть созданы условия для диалога по ключевым вопросам отношений двух стран (помимо Украины, это вопросы стратегической стабильности и безопасности). Лавров подчеркнул, что Трамп – «первый и пока единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО».
Лавров также несколько раз упомянул, что накануне в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио говорил о том, что команда Трампа исходит из признания национальных интересов государств. И хотя национальные интересы России и США, отметил Лавров, никогда не совпадут полностью, при их совпадении стороны должны извлекать выгоду.
Оценивать предыдущие угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных тарифов в отношении России Лавров призвал сопоставляя риторику с реальными действиями. Введение новых санкций и тарифов, по мнению Лавров, будет означать не конкурентную борьбу со стороны США, а нарушение всех норм ВТО. В рамках БРИКС сейчас лишь обсуждается вопрос создания альтернативных платежных платформ, заметил министр.
В целом же в отношениях России и США сейчас начался лишь «отход от пропасти», риск падения в которую наблюдался при Байдене. Но атмосферу диалога с представителями Трампа Лавров счел позитивной. Кроме того, американцы на встрече в Эр-Рияде выражали интерес к «устранению препонов» на пути «потенциальных и очень перспективных проектов» в экономической сфере с Россией. «Главное – встречаться, слушать и слышать», – сказал Лавров.
Когда речь зашла о перспективах деятельности России в Арктике, министр обусловил их успех продолжением активной работы и развития собственных проектов, а также сотрудничества на этом направлении с такими странами, как Индия и Китай. Он подчеркнул, что несмотря на позицию других членов Арктического совета, заблокировавших работу органа в 2022 г., Москве не надо «вставать в позу обиженных».
Говоря об отношениях с Сирией, Лавров подчеркнул приверженность России суверенитету Дамаска и анонсировал запланированные на конец февраля встречах с представителями нового правительства. «Понятно, что одной из центральных тем для них является сейчас не допустить повторения ливийского сценария», – отметил российский министр.
Среди стоящих перед Сирией вызовов Лавров назвал фактор внутриклановой борьбы, в том числе в правящем движении «Хайят Тахрир аш-Шам
Во время ответа на вопрос о южнокавказском формате «3+3» (Армения, Азербайджан, бойкотирующая мероприятия Грузия, а также Россия, Иран и Турция. – «Ведомости») Лавров подчеркнул, что «кресло» для представителей Грузии всегда будет находиться в «зале заседания этого формата». Он подчеркнул, что нынешнее грузинское руководство опирается на национальные интересы, что, по мнению России, способствует сохранению актуальности формата «3+3».
Лавров снова выступил и за создание нового форума, где бы были представлены все страны Евразии. Кроме того, Россия уже подготовила новый документ – евразийскую хартию многообразия и многополярности, и представит ее на третьей минской конференции по евробезопасности (обычно проходит осенью).
Из страновых приоритетов Лавров выделил в первую очередь Белоруссию и Китай. Лавров подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин приурочит свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, а Путин в Китай – к годовщине окончания Второй мировой войны в конце августа-начале сентября.
Россия также продолжает уделять особое внимание развитию отношений с африканскими странами, в частности, направляя туда больше своих дипломатов и открыв в структуре МИД еще один профильный департамент. Кроме того, Россия планирует в ближайшие два года открыть семь посольств в странах Африки, заявил Лавров. В этом контексте он упомянул предложение объявить 14 декабря международным днем борьбы с неоколониализмом.
Отвечая на несколько вопросов депутатов, связанных с проблемой регулирования притока иностранных граждан, Лавров выразил мнение, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России. «Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам», – уверен министр. При этом он добавил, что «за порядком необходимо следить», так как много нарушений зафиксировано по целому ряду направлений, «откуда приезжают мигранты».