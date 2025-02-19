О чем Сергей Лавров говорил в Думе после переговоров с США в Эр-Рияде

Пока, по словам министра, США и России необходимо «разгрести» наследие демократической администрации Джо Байдена, после чего могут быть созданы условия для диалога по ключевым вопросам отношений двух стран (помимо Украины, это вопросы стратегической стабильности и безопасности). Лавров подчеркнул, что Трамп – «первый и пока единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО».