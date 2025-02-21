Муниципалы включились в преодоление вето главы Хакасии на бюджетный закон

В соответствии с конституцией Республики Хакасии в случае отклонения главой республики закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного общего числа депутатов регионального парламента. Документ, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен главой Хакасии и подлежит подписанию и обнародованию в течение семи дней со дня его получения. 25 декабря 2024 г. поправку в закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях» из 43 присутствующих (всего 50) поддержали 29 депутатов, 11 проголосовали против и один воздержался. Для преодоления вето необходимо 34 голоса – именно столько членов насчитывает фракция «Единой России».