Муниципалы включились в преодоление вето главы Хакасии на бюджетный закон

Муниципалы включились в преодоление вето главы Хакасии на бюджетный законБольшинство поддерживают принятие документа, утверждает спикер заксобрания
Большинство муниципалитетов Хакасии (9 из 13) поддержали преодоление вето главы республики Валентина Коновалова (КПРФ) на поправку в закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях», призванную по замыслу инициаторов (совет депутатов Ширинского района) способствовать «повышению уровня предсказуемости и планомерности формирования и исполнения бюджетов муниципальных районов», а также «равномерному распределению финансовых ресурсов между муниципальными образованиями». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель верховного совета (региональный парламент) республики Сергей Сокол («Единая Россия»).
По словам Сокола, муниципалитетам нужны деньги на исполнение обязательств перед людьми: «Ради исполнения этих обязательств верховный совет и продвигает поправки». «Преодоление вето поддерживает и большинство президиума регионального политического совета партии. «Единая Россия» всегда будет на стороне местного самоуправления, стоять на защите интересов наших граждан. Решение президиума доведу до членов фракции «Единой России» в верховном совете», – заявил единоросс. Параллельно в местных СМИ появляются обращения ряда сельсоветов Хакасии в поддержку вето. К примеру, главы сельсоветов Усть-Абаканского района считают, что принятие отклоненной главой поправки «приведет к бесконтрольному повышению заработной платы отдельных глав муниципальных районов за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности всех 100 муниципальных образований».
В соответствии с конституцией Республики Хакасии в случае отклонения главой республики закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного общего числа депутатов регионального парламента. Документ, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен главой Хакасии и подлежит подписанию и обнародованию в течение семи дней со дня его получения. 25 декабря 2024 г. поправку в закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях» из 43 присутствующих (всего 50) поддержали 29 депутатов, 11 проголосовали против и один воздержался. Для преодоления вето необходимо 34 голоса – именно столько членов насчитывает фракция «Единой России».
Законодательная инициатива, принятая региональным парламентом 25 декабря 2024 г. и отклоненная Коноваловым 10 января 2025 г., фактически лишает правительство Хакасии полномочий применять санкции к муниципалитетам в случае неисполнения ими обязательств по оздоровлению своего финансового состояния без внесения изменений в бюджет республики. По действующему закону минфин Хакасии без участия депутатов верховного совета уменьшает размер республиканских дотаций для муниципалитетов при превышении ими установленного лимита расходов, закрепленного в соглашении с правительством региона.
В соответствии с утвержденным президиумом правительства Хакасии 8 ноября 2024 г. планом мероприятий по росту доходов, оптимизации бюджета и сокращению госдолга муниципалитеты могут наказываться сокращением дотаций за неподписание соглашения об оздоровлении финансов на очередной финансовый год, принятие своего бюджета с нарушениями законодательства, превышение нормативов по зарплате депутатов и чиновников и наличие просроченной кредиторской задолженности. В республиканском бюджете на 2025 г. предусмотрено 1,08 млрд руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов (общий объем расходов – 63,8 млрд руб.).
Коновалов, накладывая на закон вето, заявлял, что все органы власти дали на него отрицательные заключения, поскольку он противоречит федеральному законодательству – в частности, Бюджетному кодексу. «На наш взгляд, это не что иное, как попытка отдельных глав муниципальных образований уйти от ответственности за нарушения в бюджетно-финансовой сфере. Например, если этот закон вступит в силу, то руководители муниципалитетов смогут безнаказанно поднимать себе заработную плату выше установленных нормативов за счет бюджетных, народных средств. Считаю это недопустимым, поэтому такой закон мной не подписан», – заявлял глава республики. На звонок «Ведомостей» он не ответил.
Дискуссия вокруг отклоненного законопроекта является очередным витком конфронтации между командами Коновалова и Сокола, говорит политолог Александр Кынев. «Это продолжение попыток на местном уроне вставлять палки в колеса [Коновалову]. Но в отличие от предыдущих эпизодов борьбы эта не сопровождается масштабной информационной кампанией», – сказал эксперт «Ведомостям». Ситуация вокруг бюджета Хакасии показывает, что Коновалов стремится политизировать буквально каждый вопрос, полагает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Голосов у фракции «Единой России», чтобы преодолеть вето, хватит, на кону, по мнению партийцев, нормальное функционирование муниципалитетов. В результате совершенно необязательного конфликта Коновалов может потерять часть своего неформального влияния», – сказал он «Ведомостям».