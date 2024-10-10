Спикер парламента Хакасии возобновил критику главы республики

Спикер парламента Хакасии возобновил критику главы республикиСергей Сокол упрекает Валентина Коновалова в излишнем оптимизме при формировании бюджета
Спикер верховного совета Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия») нарушил негласное перемирие с главой республики Валентином Коноваловым (КПРФ) и возобновил критику правительства республики вскоре после дополнительных выборов депутата Госдумы, на которых победил экс-министр энергетики России Николай Шульгинов, поддержанный обеими партиями (баллотировался как самовыдвиженец). Поводом для критики стали корректировки региональной казны и бюджетное планирование на 2025 г.
На внеочередной сессии парламента Хакасии депутаты на условиях федерального центра привели данные по бюджету к реальным показателям ради получения господдержки в размере 2,8 млрд руб. Доходы были сокращены на 737,2 млн руб. до 55,34 млрд руб., расходы – на 511,4 млн руб. до 59,5 млрд руб. «Корректировка – это нормальная практика для любого региона. Другой вопрос, насколько своевременно и по каким причинам она проводится в нашей республике сейчас», – написал Сокол в своем Telegram-канале.
По его мнению, профильным ведомствам, минфину и минэкономразвития Хакасии «эту работу необходимо было начать еще летом», а сейчас «и правительство, и верховный совет вынуждены работать в авральном режиме». Коновалов в своем Telegram-канале не реагирует на критику со стороны спикера регионального парламента. На внеочередном заседании верховного совета в ответ на вопрос члена фракции «Единой России» Ларисы Ефименко-Михайловой, сможет ли республика до конца года получить остаток налоговых сборов (10 млрд руб.), он заявил, что «налог [на прибыль] в принципе малопрогнозируемый». «На него [вопрос депутата] даже министр финансов РФ не ответит, исполнится в конце концов с точностью до копейки прогноз или не исполнится», – сказал Коновалов, добавив, впрочем, что все социальные обязательства будут выполнены.
Этот ответ Сокол счел лукавым. По мнению единоросса, бюджет на 2024 г. был сформирован «исходя из несуществующих даже в смелых прогнозах 20 млрд налоговых поступлений», тогда как «налоговики прогнозировали сборы налогов на прибыль организаций на уровне около 9 млрд руб.». «Депутатскому корпусу приходится разделять ответственность за финансовое состояние республики, поэтому я призываю исполнительную власть при формировании бюджета 2025 г. опираться на реальное положение дел», – резюмировал спикер парламента Хакасии.
В противостоянии Коновалова и Сокола не идет речи о личностных амбициях, уверяет замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: «Это нормальный процесс взаимодействия исполнительной и законодательной властей во благо и в интересах жителей субъекта». Коновалов не ответил на звонок «Ведомостей».
Личностной компоненты и драмы в текущих сложных взаимоотношениях губернатора и главы регионального парламента нет, согласен кандидат политических наук, руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинг» Кирилл Петров. По его мнению, все упирается в пределы компетенций команды Коновалова, что ярко показывает текущая трудная работа над бюджетом региона. «Сокол как проводник видения федерального центра хочет добиться повышения качества менеджмента. В то время как Коновалов пытается опираться исключительно на легитимность, полученную в ходе своего переизбрания на пост высшего должностного лица Хакасии, менеджерские компетенции стагнируют», – сказал Петров «Ведомостям».
У спикера парламента Хакасии и главы республики разное видение будущего региона и приоритетов управления, говорит собеседник, близкий к обеим сторонам конфликта. «Это не личностная история, а структурный и в чем-то даже позитивный вид конфликта между ветвями власти», – пояснил он. Сергей Сокол – человек амбициозный, в этом вся его политическая биография, говорит политолог Александр Кынев. «Но, как показывает практика региональных конфликтов последних 10–15 лет, в подавляющем большинстве случаев победителей не было. Как правило, в подобных ситуациях всегда побеждает кто-то третий», – сказал он «Ведомостям». Классическим «третьим радующимся» политолог Виталий Иванов называет мэра Абакана Алексея Лемина («Единая Россия»). При этом Сокол, по словам Иванова, сохраняет «остаточные надежды зайти на губернаторство».
Сокол возглавляет парламент Хакасии с 22 сентября 2023 г. Во время прошлогодней предвыборной кампании он планировал принять участие в выборах главы республики, но снял свою кандидатуру, сославшись на состояние здоровья. В итоге главой Хакасии на второй срок был переизбран коммунист Коновалов. До избрания в верховный совет Хакасии Сокол был депутатом Госдумы двух созывов, участвовал в спецоперации. После переизбрания в 2023 г. Коновалова главой Хакасии с ним встретился занимавший на тот момент пост секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак (с 2024 г. – глава Республики Алтай). На встрече они договорились о «конструктивном взаимодействии».