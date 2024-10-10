Спикер парламента Хакасии возобновил критику главы республики

По его мнению, профильным ведомствам, минфину и минэкономразвития Хакасии «эту работу необходимо было начать еще летом», а сейчас «и правительство, и верховный совет вынуждены работать в авральном режиме». Коновалов в своем Telegram-канале не реагирует на критику со стороны спикера регионального парламента. На внеочередном заседании верховного совета в ответ на вопрос члена фракции «Единой России» Ларисы Ефименко-Михайловой, сможет ли республика до конца года получить остаток налоговых сборов (10 млрд руб.), он заявил, что «налог [на прибыль] в принципе малопрогнозируемый». «На него [вопрос депутата] даже министр финансов РФ не ответит, исполнится в конце концов с точностью до копейки прогноз или не исполнится», – сказал Коновалов, добавив, впрочем, что все социальные обязательства будут выполнены.