Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

По его мнению, разговоры о том, что два других кандидата – Молчанов и Грудинин могут также быть сняты с выборов, ведутся лишь ради дестабилизации ситуации в регионе, и для такого решения он не видит оснований. «Молчанов и Грудинин находятся в хорошей физической и политической форме», – отметил он. При этом Афонин подчеркнул, что не может говорить за них, но выразил уверенность, что выборы состоятся.