Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Депутат Госдумы Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора ХакасииПричиной он назвал осложнения после болезни
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост», – написал он.
Сокол отметил, что в последние месяцы была проделана большая работа, в том числе была создана стратегия развития республики – «не просто документ с цифрами и задачами», а «план действий, который будет включен в программы развития Сибири и поддержки регионов» по соглашению с правительством России.
«Но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы в мои личные планы. Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения», – рассказал депутат.
Он принес извинения всем, с кем должен был встретиться в ближайшее время, и добавил, что на посту губернатора «ни на день нельзя выйти из строя».
21 июля Сокол в своем Telegram-канале рассказывал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит. Операцию провели врачи Абаканской межрайонной клинической больницы. Утром 31 августа в своем Telegram-канале Сокол написал об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу». В этот же день в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве.
1 сентября пресс-служба «Единой России» сообщила, что депутат находится в реанимации госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве: врачи диагностировали у него венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», – приводила пресс-служба «ЕР» слова секретаря Генсовета партии, сенатора Андрея Турчака.
Источники «Ведомостей», близкие к АП, в «Единой России» и в КПРФ, сообщали, что Сокол может сняться с выборов. В КПРФ предполагают, что следом с выборов снимутся еще два участника кампании – Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин из «Коммунистов России». Собеседник в администрации президента это опровергает.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин отметил, что в случае с Соколом «сложилась такая ситуация», он самостоятельно принял решение и оно «верное в любом случае». «Он продолжит работать на благо Хакасии с тем губернатором, за которого проголосуют избиратели», – считает Афонин.
По его мнению, разговоры о том, что два других кандидата – Молчанов и Грудинин могут также быть сняты с выборов, ведутся лишь ради дестабилизации ситуации в регионе, и для такого решения он не видит оснований. «Молчанов и Грудинин находятся в хорошей физической и политической форме», – отметил он. При этом Афонин подчеркнул, что не может говорить за них, но выразил уверенность, что выборы состоятся.
В Хакасии, как писали ранее «Ведомости», главные противники в предвыборной гонке – это Сокол и действующий глава республики и первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов. Юрист Антон Тимченко говорил «Ведомостям», что если все кандидаты, кроме Коновалова, успеют сняться до первого тура, то избирком должен отложить голосование на срок до трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов. Полномочия действующего главы республики истекают 15 ноября.