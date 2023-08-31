Кандидат в главы Хакасии Сокол экстренно госпитализирован в Москве

Кандидат в главы Хакасии Сокол экстренно госпитализирован в МосквеЭто подтвердили в пресс-службе «Единой России», от которой он избран в Госдуму
Депутат Госдумы Сергей Сокол от Хакасии («Единая Россия») и кандидат в главы республики был экстренно госпитализирован в Москве, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЕР. «Сейчас выясняем подробности», – сообщил представитель партии. Первым о госпитализации парламентария написало агентство ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.
21 июля Сокол в своем Telegram-канале рассказывал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит. Он сообщил, что дважды за сутки обращался к врачам, поскольку почувствовал себя плохо. «Ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы – спасли», – написал он.
Еще два кандидата
Баллотируются в главы Хакасии также депутат верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и директор авиационного завода «Ирбис» Владимир Грудинин от «Коммунистов России».
Сам Сокол сегодня утром сообщил об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии. «Приношу вам свои извинения. Сегодня не получится встретиться, как было запланировано – срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу. Важную для будущего Хакасии, важную для нас с вами», – написал он в своем Telegram-канале. После этого в нем появились посты по итогам встреч с вице-премьером Викторией Абрамченко и генеральным директором «РЖД» Олегом Белозеровым.
В Хакасии, как писали ранее «Ведомости», главные противники в предвыборной гонке – это Сокол и действующий глава республики и первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов. Во втором туре выборов 2018 г. он был один после того, как из гонки выбыл кандидат «Единой России» и тогдашний губернатор Виктор Зимин.
По избирательному законодательству, вместо Зимина в этом случае во втором туре должен был участвовать кандидат, который занял третье место. Но все кандидаты с выборов снялись. И во втором туре участвовал только Коновалов, которому надо было получить большинство голосов. «Если на день голосования [во втором туре] остается один кандидат, то бюллетени должны сделать за или против него, а набрать он должен больше 50%», – сказал юрист Антон Рудаков, ссылаясь на п. 3 ст. 71 закона об основных гарантиях избирательных прав.
Из закона о выборах главы Хакасии
ч. 5 ст. 35: «Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных кандидатов, голосование на выборах Главы Республики Хакасия по решению Избирательной комиссии Республики Хакасия откладывается в порядке, предусмотренном пунктом 33 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"».
По закону об основных гарантиях избирательных прав, кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств – за один день. Под такими обстоятельствами понимаются ограничение дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или его родственников, а также назначение кандидата на государственную или муниципальную должность. Это предусмотрено п. 30 ст. 38 закона об основных гарантиях избирательных прав, сказал юрист Гарегин Митин. Рудаков подтвердил, что сниматься по состоянию здоровья, можно вплоть до начала голосования, то есть в случае с Хакасией – до 7 сентября включительно.
При этом если все кандидаты, кроме одного, успеют сняться до первого тура, то избирком откладывает голосование на срок до трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, подчеркнул электоральный юрист Антон Тимченко. Это говорится в п. 33 ст. 38 закона об основных гарантиях избирательных прав, а также в ч.5 ст. 35 закона о выборах главы Хакасии.
По данным института социального маркетинга ИНСОМАР, за Сокола готовы проголосовать 41% электорально активных избирателей, а за Коновалова – 40%. Сторонники кандидата от «Единой России» объясняют свой выбор наличием результатов его работы в Хакасии, а также проблемами в экономике, медицине и экологии региона. Как отмечают аналитики, с выбором кандидата колеблются только 12% респондентов – это делает второй тур голосования наиболее вероятным сценарием.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов региональных законодательных органов власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.