Кандидат в главы Хакасии Сокол экстренно госпитализирован в Москве

По закону об основных гарантиях избирательных прав, кандидат может сняться с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств – за один день. Под такими обстоятельствами понимаются ограничение дееспособности, тяжелая болезнь кандидата или его родственников, а также назначение кандидата на государственную или муниципальную должность. Это предусмотрено п. 30 ст. 38 закона об основных гарантиях избирательных прав, сказал юрист Гарегин Митин. Рудаков подтвердил, что сниматься по состоянию здоровья, можно вплоть до начала голосования, то есть в случае с Хакасией – до 7 сентября включительно.