Что эксперты ожидают от региональных выборов 2023 года

Что эксперты ожидают от региональных выборов 2023 годаВ ФоРГО рассказали о прогнозах и вызовах нынешней избирательной кампании
Эксперты обсудили, чего ожидать от региональных выборов. Круглый стол, посвященный прогнозам предстоящего единого дня голосования, прошел в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Руководитель ФоРГО Константин Костин заявил, что нынешние выборы носят «технократический характер», когда главы регионов занимаются своей обычной работой, что «положительно воспринимается гражданами». Почти все кампании губернаторов закончатся победой, иная ситуация лишь в Хакасии, сказал Костин, где, по его мнению, «совершенно точно будет второй тур». Поведение избирателей на региональных выборах в Москве и Московской области (где более 13 млн жителей) станет маркером перед федеральной кампанией 2024 г., сказал Костин.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что нынешняя кампания очень обширная. В 85 регионах проходят те или иные уровни выборов, и она стала подготовкой электоральной машины к президентским выборам 2024 г., сказал он. По его словам, цели единороссов на выборах 2023 г. - повысить результаты партии по сравнению с выборами 2018 г. и опробовать различные технологии. При этом для партии важно не упустить программы развития регионов и подготовить комплексы мер поддержки для участников спецоперации и их семей, добавил он. Что касается Хакасии, то в партии рассматривают разные сценарии и сценарий со вторым туром «вполне допустим, но не является единственным и очевидным», сказал Перминов. На выборах мэра Москвы явка превысит 50%, заявил политолог Александр Асафов, «с учетом того, что популярно дистанционное электронное голосование».
Председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал, что нынешняя кампания «это не только стресс-тест, но и демонстрация функционала политической системы». Он выделил 11 особенностей этой работы в 2023 г.
Первый фактор – это нормализация, стабильность политической системы, ритуализация процессов, проведение выборов в срок. Затем идет легитимация – формирование органов власти в регионах, и здесь особо важны новые регионы, мобилизация – обеспечение активности избирателей, хотя на региональных выборах этот фактор всегда слабее, чем на федеральных. Следом идут презентация – обеспечение представительства всех крупнейших социальных и политических групп, актуализация – обновление, в частности, в этом году на выборы идут четыре врио глав регионов, стабилизация – сохранение игроков, ведь на переизбрание идут 17 глав регионов. Также Чеснаков выделяет дискриминацию – выведение за пределы политсистемы радикальных элементов, которые могли бы дестабилизировать систему, коммуникацию – поддержание пространства связей и медийных платформ, увеличение работы в соцсетях, адаптацию – приведение политической повестки в соответствии с социальной повестке, к повестке спецоперации. И завершают фактор инновации – внедрение современных инструментов политического участия, вроде ДЭГ, и институционализация – новые институции, вроде более широкого общественного наблюдения.
На репутацию выборов влияют самые проблемные избирательные кампании, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он приводит в пример 2018 г. – когда было 22 губернаторские кампании: «В четырех регионах кандидаты от власти получили больше 80%, еще в четырех – больше 70%». Но все помнят «горячий 2018 г.» и конкуренцию на выборах в Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области и Приморье, отмечает эксперт: «Для власти кампания 2023 г. комфортна тем, что нет «массового романтического шлейфа вокруг выборов». В пример он приводит, что дебаты нельзя назвать «фантастическим шоу»: «Никакого нового [Дональда] Трампа мы не увидели». В целом, кроме Хакасии, на остальных территориях, где до этого был выплеск негатива (вроде Хабаровского края, Приморья, Кемеровской области) есть успокоение.
В пользу власти сыграла переоцененность фактора радикал-патриотов, говорит Виноградов. Также в пользу власти работает зарегулированность избирательного процесса, добавляет он. К вызовам же эксперт относит двойственность существующей повестки, когда медийно основной является повестка спецоперации, но на выборах важна оказывается социально-экономическая повестка в регионах. Кроме того более сложная ситуация с кадровым обновлением, когда в этом году лишь в четырех регионах сменились губернаторы. Также вызов, по его словам, отношение парламентских партий к сокращению партийной квоты на губернаторских выборах – в частности, сменили главу Смоленской области, который был членом ЛДПР, и главу Омской области, которую возглавлял член «Справедливой России – За правду».