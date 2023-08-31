Что эксперты ожидают от региональных выборов 2023 года

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что нынешняя кампания очень обширная. В 85 регионах проходят те или иные уровни выборов, и она стала подготовкой электоральной машины к президентским выборам 2024 г., сказал он. По его словам, цели единороссов на выборах 2023 г. - повысить результаты партии по сравнению с выборами 2018 г. и опробовать различные технологии. При этом для партии важно не упустить программы развития регионов и подготовить комплексы мер поддержки для участников спецоперации и их семей, добавил он. Что касается Хакасии, то в партии рассматривают разные сценарии и сценарий со вторым туром «вполне допустим, но не является единственным и очевидным», сказал Перминов. На выборах мэра Москвы явка превысит 50%, заявил политолог Александр Асафов, «с учетом того, что популярно дистанционное электронное голосование».