Дональд Трамп почти завершил формирование своей команды

Демократы и другие противники Трампа могут надеяться на общую судебную систему, федеральные суды, продолжает Дубравский. По данным портала Just Security, за месяц президентства Трампа в суды было подано 80 заявлений с просьбой рассмотреть, приостановить или отменить принятые им за этот период решения. Но Дубравский подчеркивает, что Трамп хочет принять максимально быстро много решений, чтобы их оспаривали в судах, так как самые резонансные из них могут попасть в Верховный суд, который с большей долей вероятности встанет на его сторону и положит конец дискуссиям.