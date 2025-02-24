Дональд Трамп почти завершил формирование своей команды

Дональд Трамп почти завершил формирование своей командыЕму удалось утвердить в сенате даже тех министров, которые считались непроходными
Сенат США 20 февраля утвердил кандидатуру Кэша Пателя на должность директора ФБР. Количество голосов «за» составило 51, «против» – 49. Из всех республиканцев его не поддержали только сенатор от Мэна Сюзан Коллинз и от Аляски Лиза Мурковски. «Американцы заслуживают прозрачное, ответственное и преданное справедливости ФБР. Политизация нашей уголовной системы снизила уровень общественного доверия, но сегодня этому пришел конец», – написал Патель на своей официальной странице в Х (экс-Twitter).
Патель – один из нескольких членов команды президента, шансы которого на утверждение казались сомнительными. Противники, главным образом демократы, видели в нем проводника личных интересов президента США Дональда Трампа, а также критиковали за отсутствие квалификаций для руководства ведомством, которое ему хотели доверить. Список претензий к Пателю практически ничем не отличался от предъявленного министру обороны Питу Хегсету, здравоохранения – Роберту Кеннеди-младшему и главе нацразведки Тулси Габбард.
В случае каждого были разные сторонние доводы об их профнепригодности. Хегсету вменяли проблемы с алкоголем и распутный образ жизни. Кеннеди называли и называют сторонником теорий заговора, в том числе в отношении ковида и необходимости прививок. Габбард и вовсе относили к «агентам влияния» России и бывшего президента Сирии Башара Асада. Все это сопровождалось активной медиакампанией, направленной против назначенцев Трампа. Но в итоге к концу первого месяца президентства ему удалось добиться утверждения на должности всех, кто подвергся давлению как со стороны политических противников Трампа, так и со стороны мейнстримных СМИ.
Все эти назначенцы будут реформировать вверенные им ведомства, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По словам эксперта, эти люди настроены на полномасштабные изменения внутренних процессов в своих министерствах – на введение новых и отказ от старых управленческих и прочих практик.
По данным газеты The New York Times, из 22 кандидатов на руководящие должности в правительстве пока утверждены 18. Вместе с Пателем – 19, но по законодательству директор ФБР формально не член кабинета президента и назначается сроком на 10 лет.
Одним из примеров возможных изменений является сокращение расходов. Например, 20 февраля Хегсет распорядился выявить ненужные программы Пентагона, на совокупное финансирование которых тратится $50 млрд в год. Они будут сокращены или вовсе закрыты, а сэкономленные средства пойдут на проекты и инициативы, соответствующие приоритетам нынешней администрации. По словам заместителя министра обороны Роберта Салессеса, под нож пойдут программы инклюзивности, а также инициативы по борьбе с изменением климата.
Но изменения – это не только декларируемая борьба с бюрократией, но и увольнение идеологически и политически неугодных, это устрашение оппонентов с целью их деморализации, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
Все это ложится в логику общей политики сокращения федерального правительства, которую реализует советник Трампа миллиардер Илон Маск и связанный с ним Комитет правительственной эффективности (DOGE). С конца января почти всем приблизительно из 2,4 млн сотрудников федерального правительства (не считая Пентагон, спецслужбы и почту) приходят письма по программе отложенного увольнения (DRP) с предложением уволиться по собственному желанию с сохранением зарплаты или остаться без гарантий сохранения рабочего места в будущем.
По данным Associated Press, на 12 февраля около 75 000 человек согласились уволиться по собственному желанию. На некоторое время суд 6 февраля приостановил действие этой программы, но уже 12-го числа разрешил продолжить ее с незначительными ограничениями. При этом в тот же день представитель управления кадровой службы США (OPM) Маклорин Пиновер заявила о закрытии DRP.
Демократы и другие противники Трампа могут надеяться на общую судебную систему, федеральные суды, продолжает Дубравский. По данным портала Just Security, за месяц президентства Трампа в суды было подано 80 заявлений с просьбой рассмотреть, приостановить или отменить принятые им за этот период решения. Но Дубравский подчеркивает, что Трамп хочет принять максимально быстро много решений, чтобы их оспаривали в судах, так как самые резонансные из них могут попасть в Верховный суд, который с большей долей вероятности встанет на его сторону и положит конец дискуссиям.
При этом внутриполитические решения Трампа повышают риски негативных долгосрочных «структурных» последствий для политической системы США, считает Кошкин. «Как минимум все это чревато усугублением общественного раскола», – резюмировал американист.