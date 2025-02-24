Кризис трансатлантических отношений: что дальше

Кризис трансатлантических отношений: что дальшеТрамп намерен заставить Европу платить по счетам
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом европейские страны сталкиваются с необходимостью пересмотреть формат взаимодействия с США. Ориентированная на прагматизм и экономическую выгоду политика Трампа может привести к серьезным изменениям в евроатлантических отношениях. Европейским государствам, традиционно полагавшимся на американские гарантии безопасности, предстоит адаптироваться к новым условиям – перераспределению финансовых обязательств и усилению экономического давления со стороны США.
Администрация Трампа считает, что европейские страны «мало платят» за предоставляемые им американские гарантии в сфере безопасности и экономики. В его представлении Европа – богатый континент, способный взять на себя дополнительные обязательства: поддержку Украины, рост оборонных расходов и расширение импорта американских товаров. Вашингтон требует от европейских партнеров большей самостоятельности в обеспечении безопасности, что выражается в давлении на них по увеличению военных затрат в НАТО и экономическому сотрудничеству на условиях Трампа.