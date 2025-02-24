Кризис трансатлантических отношений: что дальше

Администрация Трампа считает, что европейские страны «мало платят» за предоставляемые им американские гарантии в сфере безопасности и экономики. В его представлении Европа – богатый континент, способный взять на себя дополнительные обязательства: поддержку Украины, рост оборонных расходов и расширение импорта американских товаров. Вашингтон требует от европейских партнеров большей самостоятельности в обеспечении безопасности, что выражается в давлении на них по увеличению военных затрат в НАТО и экономическому сотрудничеству на условиях Трампа.