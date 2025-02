Силовые ведомства США игнорируют требования Илона Маска

С соответствующей инициативой еще 22 февраля выступил советник президента Дональда Трампа миллиардер Илон Маск. «Отсутствие ответа будет расцениваться как отставка», – заявил он на своей странице в Х (экс-Twitter). По данным The Hill, The New York Times и телеканала NBC News, в ФБР, минобороны и госдепе готовы отчитаться при необходимости, но централизованно от ведомства, не от каждого сотрудника отдельно. Пока что из публикации The Hill известно, что лишь минздрав США рекомендовал сотрудникам ответить на запрос OPM.