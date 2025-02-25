Силовые ведомства США игнорируют требования Илона Маска

Требование сообщить о проделанной работе – часть программы реформирования федерального правительства, инициированной администрацией Трампа. Одним из основных участников этого процесса является Маск и ассоциированный с ним Департамент (по сути, консультативный комитет при президенте) правительственной эффективности (DOGE). Для этого с конца января по 12 февраля работала программа отсроченного увольнения (DRP), согласно которой госслужащие соглашались либо уволиться с сохранением зарплаты до сентября, либо остаться без гарантии сохранения рабочего места. Источник в Белом доме рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала федерального правительства, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. Как сообщает Forbes, по DRP уволилось чуть больше 3% от общего количества сотрудников федправительства.