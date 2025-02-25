Силовые ведомства США игнорируют требования Илона Маска

Силовые ведомства США игнорируют требования Илона МаскаОн призвал служащих отчитаться за прошлую неделю или уволиться
Несколько федеральных ведомств, включая ФБР, госдепартамент, министерство обороны и национальную разведку, рекомендовали своим сотрудникам проигнорировать письмо от Управления кадрами США (OPM), согласно которому каждый из них должен сообщить о выполненных в течение недели задачах. Об этом рассказала газета The Hill. По данным журналистов, соответствующие предписания было необходимо выполнить до полуночи 25 февраля (7.59 утра 25 февраля мск).
С соответствующей инициативой еще 22 февраля выступил советник президента Дональда Трампа миллиардер Илон Маск. «Отсутствие ответа будет расцениваться как отставка», – заявил он на своей странице в Х (экс-Twitter). По данным The Hill, The New York Times и телеканала NBC News, в ФБР, минобороны и госдепе готовы отчитаться при необходимости, но централизованно от ведомства, не от каждого сотрудника отдельно. Пока что из публикации The Hill известно, что лишь минздрав США рекомендовал сотрудникам ответить на запрос OPM.
Идею Маска раскритиковали и профсоюзы. Президент Американской федерации госслужащих (AFGE) Эверетт Келли заявил в своем письме Маску и и. о. директора ОРМ Чарльзу Эзеллу о подотчетности госслужащих исключительно своим ведомствам, а не OPM. Послание было опубликовано на сайте AFGE. Келли также рекомендовал членам профсоюза не отвечать на сообщения от ОРМ. Согласно Reuters, аналогично поступило руководство Национального профсоюза сотрудников минфина (NTEU).
Но, по словам самого Маска, некоторые госслужащие все-таки ответили на запрос OPM. Он похвалил отозвавшихся и рекомендовал повысить их. Портал Axios нашел среди ответов и откровенно шуточные. Например, сотрудник одного из ведомств написал о сотрудничестве с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) при поимке «банды марсиан».
Не упустил возможности пошутить и Трамп. Но его юмор был в поддержку Маска. В своей соцсети Truth Social он выложил картинку, на которой изображен список «сделанного за неделю». Среди перечисленного – «плакал из-за Трампа, плакал из-за Маска, один раз пришел в офис, почитал несколько электронных писем, еще раз немного поплакал из-за Трампа и Илона».
Требование сообщить о проделанной работе – часть программы реформирования федерального правительства, инициированной администрацией Трампа. Одним из основных участников этого процесса является Маск и ассоциированный с ним Департамент (по сути, консультативный комитет при президенте) правительственной эффективности (DOGE). Для этого с конца января по 12 февраля работала программа отсроченного увольнения (DRP), согласно которой госслужащие соглашались либо уволиться с сохранением зарплаты до сентября, либо остаться без гарантии сохранения рабочего места. Источник в Белом доме рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала федерального правительства, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. Как сообщает Forbes, по DRP уволилось чуть больше 3% от общего количества сотрудников федправительства.
Маск не может получить доступ к служебной информации, так как у него пока нет разрешения на работу с секретными данными, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По словам эксперта, должность миллиардера и юридический статус DOGE не соответствуют его амбициям. Он также подчеркнул нежелание глав упомянутых ведомств доверять изменение внутренних бюрократических процессов Маску. «Особенно это касается главы нацразведки Тулси Габбард, которая хочет лично заняться этим», – сказал Ярыгин.
Случаи внутреннего аудита в отдельных министерствах не редкость, равно как и работа внешних специальных комиссий, но зачастую последние работают по четкому регламенту и в координации с руководством конкретного ведомства, объяснил замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. «Реакция обозначенных в новости ведомств – стремление сохранить автономию и инициативу», – резюмировал эксперт.