Сирийские курды видят в заявлении Оджалана шанс на начало переговоров с Турцией

Сирийские курды видят в заявлении Оджалана шанс на начало переговоров с ТурциейНо ожидают и сохранения присутствия США в их части Сирии до победы над ИГ
Сирийские курды надеются, что заявление лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана станет стимулом для начала переговоров с Турцией, поспособствует снижению напряженности в регионе и остановит боевые действия на северо-востоке Сирии. Об этом «Ведомостям» вечером 27 февраля по Москве заявил представитель «Сирийского демократического совета» (СДС) в США Бассам Сакер.
«Мы уже много лет призываем к переговорам с Турцией. Возможно, это заявление [Абдуллы Оджалана] поможет начать переговоры, потому что мы призывали к переговорам с Турцией, конечно, но мы ждем реакции со стороны Турции», – сказал Сакер.
По его мнению, «это хороший знак для установления мира» с Анкарой, которая считает СДС и в целом формирования сирийских курдов «филиалом РПК», которую признала террористической. «Это хороший знак для прекращения любых военных действий между сторонами», – сказал он.
При этом Сакер напомнил, что представители СДС неоднократно отрицали организационную связь с РПК, но Турция продолжает использовать это обвинение как предлог для атак. Но курды Сирии все равно готовы к диалогу и уже долгое время призывают Анкару к переговорам, добавил представитель сирийских курдов.
«Я думаю, что это хорошее заявление со стороны лидера РПК. Конечно, это связано с внутренней проблемой Турции, но я считаю, что это в некоторой степени связано и с Сирией, и что Турция сейчас должна прекратить обстрелы и убийства людей на северо-востоке Сирии», – сказал он. Сакер добавил, что в настоящий момент курды будут ожидать действий от Турции в связи с заявлением Оджалана.
В ближайшие дни, продолжил представитель сирийских курдов, Турция должна как минимум отреагировать на заявление РПК и освободить заключенных по обвинению в причастности к ней, а также самого Оджалана. Освободить лидера РПК в случае сдачи оружия группировкой с турецкой стороны в октябре 2024 г. уже предлагал лидер правой Партии националистического движения (MHP, 47 мандатов в парламенте) и партнер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции Девлет Бахчели.
Заключенный в Турции лидер РПК Абдулла Оджалан вечером 27 февраля по Москве призвал членов своей организации прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься. Соответствующее заявление зачитал один из представителей прокурдской Народной партии равенства и демократии (Dem Parti, 57 мандатов из 600 мест в турецком парламенте) на пресс-конференции в Стамбуле после посещения тюрьмы, где содержится Оджалан.
Заявление Оджалана прозвучало через почти три месяца после падения режима Башара Асада в соседней Сирии в декабре 2024 г., на севере которой проживают курды. А 8 января этого года газета Hurriyet сообщила, что Турция и новые власти Сирии, временным президентом которой провозглашен лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Сирийские курды не хотят ухода США из их района
Сакер также выразил обеспокоенность возможным выводом войск США, считая их присутствие важным для стабилизации региона и борьбы с «Исламским государством» (ИГ
По словам Сакера, террористическая угроза в связи с действиями ИГ сохраняется, а ситуация в Сирии остается нестабильной. «Я считаю, что США должны сохранить свои силы, по крайней мере, пока», – заявил Сакер. На уточняющий вопрос о длительности желаемого американского присутствия он ответил, что «США должны сохранять свои силы, пока мы не победим ИГ». «Они заявили, что мы должны победить ИГ. А ситуация в Сирии, как вы знаете, еще не решена», – сказал он.
Сакер подчеркнул, что отношения между СДС и американскими военными «очень хорошие». «Да, сотрудничество все еще продолжается. Они поддерживают нас, поставляют оборудование и другие ресурсы, потому что борьба с ИГ не окончена, и это занимает время. Есть спящие ячейки, идет подготовка», – заметил он.
Что такое РПК
Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 г. После военного переворота в Турции 1980 г. почти все руководство партии было арестовано. Оджалан и некоторые из его соратников нашли убежище в Сирии. В 1999 г. Оджалан был пойман турецкими спецслужбами в Кении. Лидер РПК Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в Tурции и создание курдской aвтономии, включая как нападения на чиновников, армию и других силовиков, так и теракты. Последний из которых произошел в октябре 2024 г., после предложения Бахчели в обмен на роспуск группировки отпустить Оджалана. Тогда во время нападения двух участниц РПК на штаб-квартиру аэрокосмической корпорации Турции TUSAŞ погибли пять человек, а затем нападавшие подорвали себя.
Кроме того, отметил Сакер, курдские силы продолжают охранять тюрьмы с боевиками ИГ, получая поддержку и подготовку от США. «Для обеспечения безопасности тюрем [с пленными боевиками ИГ в северо-восточной Сирии] они нас поддерживают, они нас тренируют, они тренируют бойцов для охраны тюрем. Но кто непосредственно обеспечивает безопасность заключенных? Это наши силы. Конечно, США подготавливает наши силы и они нас логистически поддерживают», – объяснил он.
Сакер подчеркнул, что на данный момент тюрьмы надежно охраняются и безопасность не вызывает беспокойства. «Да, пока они безопасны, конечно» – сказал он, уточнив, что на сегодняшний день в 26 тюрьмах на подконтрольных СДС территориях Северо-востока Сирии содержатся около 10 000 заключенных террористов ИГ.
Сакер подчеркнул, что другие страны должны забрать из этих тюрем своих граждан-экстремистов, вступивших в ряды ИГ, так как курды не могут удерживать и охранять их бесконечно. «Мы надеемся на это. Мы призываем все страны забрать своих заключенных обратно, потому что мы не можем держать их здесь вечно» – сказал он.