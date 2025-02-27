Сирийские курды видят в заявлении Оджалана шанс на начало переговоров с Турцией

Что такое РПК

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 г. После военного переворота в Турции 1980 г. почти все руководство партии было арестовано. Оджалан и некоторые из его соратников нашли убежище в Сирии. В 1999 г. Оджалан был пойман турецкими спецслужбами в Кении. Лидер РПК Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в Tурции и создание курдской aвтономии, включая как нападения на чиновников, армию и других силовиков, так и теракты. Последний из которых произошел в октябре 2024 г., после предложения Бахчели в обмен на роспуск группировки отпустить Оджалана. Тогда во время нападения двух участниц РПК на штаб-квартиру аэрокосмической корпорации Турции TUSAŞ погибли пять человек, а затем нападавшие подорвали себя.



