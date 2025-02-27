Приведет ли призыв Абдуллы Оджалана к окончанию курдо-турецкого конфликта
Заключенный в Турции лидер Рабочей партии Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции) Абдулла Оджалан призвал членов своей организации прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься. Соответствующее заявление зачитал 27 февраля один из представителей прокурдской Народной партии равенства и демократии (Dem Parti, 57 мандатов из 600 мест в турецком парламенте) на пресс-конференции в Стамбуле после посещения тюрьмы на острове Имралы (в 65 км к югу от Стамбула), где содержится Оджалан.
В своем обращении Оджалан отметил, что РПК утратила свою актуальность после смены геополитической реальности и в связи с тем, что открылись демократические пути для урегулирования конфликта. Он призвал к укреплению исторического сотрудничества курдов и турок «в духе братства и демократического согласия». Кроме того, Оджалан сослался на заявления турецких политиков, которые, по его словам, создают условия для мирного процесса и взяли на себя ответственность за этот призыв. «Как и любая современная организация и партия, чье существование не было насильственно прекращено, вы должны добровольно собраться на конгрессе и принять решение: все группы должны сложить оружие», – добавил он.
Процесс урегулирования курдской проблемы в Турции инициировал в октябре 2024 г. лидер правой Партии националистического движения (MHP, 47 мандатов в парламенте) и партнер президента Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции Девлет Бахчели. Тогда он предложил досрочно освободить Оджалана из тюрьмы, если его организация откажется от насилия и сложит оружие.
После этого для переговоров с Оджаланом была сформирована делегация из депутатов парламента, состоящая из Dem Parti. Заявление Оджалана они получили после третьего посещения тюрьмы в Имралы.
Это не первая попытка решения курдской проблемы в Турции. Предыдущие мирные переговоры между турецкими властями и РПК в 2015 г. завершились неудачей.
75-летний Оджалан отбывает пожизненное заключение в Имралы с 1999 г. по обвинению в государственной измене и сепаратизме. Созданная им в 1978 г. организация ведет вооруженную борьбу на юго-востоке Турции с 1984 г. Изначально группировка добивалась создания независимого государства Курдистан, но затем пересмотрела свои цели в сторону формирования административной автономии в населенных пунктах Турции с курдским большинством.
В настоящее время в турецкой тюрьме по подозрению в связях с РПК отбывает наказание сопредседатель левой прокурдской Демократической партии народов (предшественник Dem Parti) Селахаттин Демирташ. Депутаты его партии выступали за признание курдской идентичности в турецкой конституции и соблюдение культурных прав этнических меньшинств.
Заявление Оджалана автоматически не приведет к ликвидации РПК, многое будет зависеть от действий турецких властей, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Икбаль Дюрре. Пока, отмечает эксперт, неизвестно, распространится ли мирная инициатива на сирийских курдов, которые не без помощи РПК сформировали автономные от Дамаска органы власти. «Если турецкие власти признают автономный статус курдов в Сирии и предпримут конкретные шаги для решения курдского вопроса в Турции, то это заявление может стать началом процесса ликвидации РПК и мирного процесса», – объяснил эксперт.