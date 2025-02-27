Приведет ли призыв Абдуллы Оджалана к окончанию курдо-турецкого конфликта

В своем обращении Оджалан отметил, что РПК утратила свою актуальность после смены геополитической реальности и в связи с тем, что открылись демократические пути для урегулирования конфликта. Он призвал к укреплению исторического сотрудничества курдов и турок «в духе братства и демократического согласия». Кроме того, Оджалан сослался на заявления турецких политиков, которые, по его словам, создают условия для мирного процесса и взяли на себя ответственность за этот призыв. «Как и любая современная организация и партия, чье существование не было насильственно прекращено, вы должны добровольно собраться на конгрессе и принять решение: все группы должны сложить оружие», – добавил он.