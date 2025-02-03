Новые власти Сирии готовы к консенсусу с сирийскими курдами
Новые власти Сирии рассматривают возможность консенсуса в отношениях с сирийскими курдами, сообщил президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа. Отмечается, что разногласия пока сохраняются.
«Хоть по ряду деталей и существуют противоречия, расчет сделан на то, чтобы прийти к соглашению путем переговоров», — утверждает Аш-Шараа (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул важность сохранения единства Сирии и недопущения отделения какой-либо из частей страны.
8 января сообщалось, что Турция и Сирия могут провести крупную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, организация признана экстремистской и запрещена в Турции), если Запад выдвинет «новые требования», писала газета Hurriyet.
Отмечается, что находящиеся в Сирии члены РПК продолжают настаивать на создании другого правительства Сирии.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир, известный сейчас как Ахмед аш-Шараа. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.