Новые власти Сирии готовы к консенсусу с сирийскими курдами

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир, известный сейчас как Ахмед аш-Шараа. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.