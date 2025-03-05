ЦИК не увидел рисков в возможной ликвидации ТИК в регионах

ЦИК не увидел рисков в возможной ликвидации ТИК в регионахПроцесс не будет массовым, считают эксперты
Принятие поправок в избирательное законодательство, предполагающих досрочное прекращение полномочий территориальных избирательных комиссий (ТИК) в регионах в ходе муниципальной реформы, не повлечет за собой негативных последствий для избирательной системы, считают в Центризбиркоме (ЦИК). Такая опция будет возможна по решению регионального избиркома по согласованию с ЦИК. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЦИК, отвечая на запрос «Ведомостей».
В ЦИК напомнили, что территориальные комиссии, как правило, формируются исходя из привязки к административно-территориальному делению субъектов, которые соотносятся с муниципальным устройством региона. Обычно на один муниципалитет приходится одна комиссия, но в случае большого количества избирателей может формироваться несколько ТИК. Поэтому упразднение или преобразование муниципалитетов может повлечь за собой «объективную необходимость» в досрочном прекращении полномочий ТИК, подчеркнули в ЦИК.
Всего в России сейчас 2899 ТИК, но с 1 января 2024 г. их количество сократилось лишь на восемь – тогда их числилось 2907, сообщил «Ведомостям» представитель ЦИК. Это произошло из-за объединения муниципальных образований и коснулось трех субъектов: в Московской области количество ТИК сократилось на четыре, в Чувашии – на три, во Владимирской области – на одну.
Поправки, которые могут стать триггером для изменения числа ТИК или их состава, 13 февраля внесла группа сенаторов и депутатов. Упразднение ТИК допускается при изменении административно-территориального устройства соответствующего субъекта.
Закон об МСУ
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. депутатом Павлом Крашенинниковым и его коллегой – сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти».
Предлагаемая норма актуальна в связи с принятием нового закона о местном самоуправлении (МСУ), третье чтение которого запланировано на 5 марта. Как писали «Ведомости» 4 марта со ссылкой на профильный комитет Госдумы, пока 18 регионов не планируют переходить на одноуровневую модель МСУ после принятия этого закона, 20 регионов полностью перешли на одноуровневую модель, 26 регионов после принятия нового закона планируют полностью перейти на одноуровневую модель. Еще 25 регионов планируют лишь частично перейти на одноуровневую модель, а частично оставить двухуровневую.
Как говорил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров, норма о досрочном прекращении полномочий ТИК нужна, чтобы можно было спокойно упразднять, например, районную ТИК, когда район сливают с городом в единый городской округ. По его словам, это прописано не во всех региональных законах или прописано «криво», поэтому сделали общую федеральную норму, чтобы не было пробела в ситуации, когда на территории одного МСУ работает две ТИК. Или в случае если происходит перенарезка территории МСУ и можно было бы старые ТИК упразднить, а новые – создать, уточнил Захаров.
Статистика по муниципалитетам
C января 2022 г. общее количество муниципальных образований сократилось на 17,1% с 20 846 до 17 275, муниципальных районов – на 16,4% с 1531 до 1280, городских поселений – на 16,7% с 1298 до 1084, сельских поселений – на 13% с 15 549 до 13 524, писали «Ведомости» 4 марта со ссылкой на статистику, которую предоставил комитет Госдумы по госстроительству. Количество же муниципальных округов за это время выросло в 3 раза со 193 до 536.
Скорее всего, ликвидированных ТИК будет не очень много, оценил в беседе с «Ведомостями» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Обычно это случается, когда город с пригородами объединяют, сказал он, добавив, что можно ожидать и отдельных эксцессов при ликвидации ТИК. С точки зрения работы системы избиркомов территориальные комиссии оказывают координирующее действие в организации выборов, говорит профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. «Уже с 2023 г. началось движение в сторону сокращения числа участковых избирательных комиссий (УИК) в крупных городах <...> так что сокращение числа ТИК – резонный, ожидаемый шаг. Меньше УИК и ТИК – меньше угрозы для результатов», – считает он.
В Псковской области 26 ТИК и сейчас нет необходимости в их оптимизации, сказал «Ведомостям» председатель избиркома субъекта Игорь Сопов. Все члены ТИК, по его словам, профессионально и в полном объеме выполняют свои обязанности. В Тверской области также не ожидают негативных последствий, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального избиркома. Всего в регионе 45 ТИК, добавили там. Представитель избиркома Владимирской области сообщил «Ведомостям», что у них тоже никаких изменений не ожидается.