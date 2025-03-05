ЦИК не увидел рисков в возможной ликвидации ТИК в регионах

Как говорил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров, норма о досрочном прекращении полномочий ТИК нужна, чтобы можно было спокойно упразднять, например, районную ТИК, когда район сливают с городом в единый городской округ. По его словам, это прописано не во всех региональных законах или прописано «криво», поэтому сделали общую федеральную норму, чтобы не было пробела в ситуации, когда на территории одного МСУ работает две ТИК. Или в случае если происходит перенарезка территории МСУ и можно было бы старые ТИК упразднить, а новые – создать, уточнил Захаров.