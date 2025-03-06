Германия ищет способы нарастить долг для вооружения и инфраструктуры

До 800 млрд евро планирует потратить на инфраструктурные проекты и оборону будущий канцлер Германии и лидер консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, пишет Financial Times. Как заявил изданию один из источников, рассматривается вариант и меньших расходов на эти нужды – 500 млрд евро. По сведениям издания, эти средства планируется привлечь за счет государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение 10 лет. Для этого властям Германии придется отойти от собственной конституции, которая утверждает так называемый долговой тормоз – механизм, который мешает правительству наращивать ежегодно госдолг выше 0,35% ВВП за исключением чрезвычайных ситуаций. Способом обойти требования долгового тормоза может быть выделение средств в специальные фонды, которые выносятся за рамки федерального бюджета, а значит, не попадают под действие этого механизма.