Германия ищет способы нарастить долг для вооружения и инфраструктуры

Германия ищет способы нарастить долг для вооружения и инфраструктурыБудущему канцлеру Фридриху Мерцу нужно для этого до 900 млрд евро
До 800 млрд евро планирует потратить на инфраструктурные проекты и оборону будущий канцлер Германии и лидер консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, пишет Financial Times. Как заявил изданию один из источников, рассматривается вариант и меньших расходов на эти нужды – 500 млрд евро. По сведениям издания, эти средства планируется привлечь за счет государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение 10 лет. Для этого властям Германии придется отойти от собственной конституции, которая утверждает так называемый долговой тормоз – механизм, который мешает правительству наращивать ежегодно госдолг выше 0,35% ВВП за исключением чрезвычайных ситуаций. Способом обойти требования долгового тормоза может быть выделение средств в специальные фонды, которые выносятся за рамки федерального бюджета, а значит, не попадают под действие этого механизма.
Ранее агентство Reuters сообщало, что эти фонды могут потребовать еще больше средств – 900 млрд евро, причем на оборонные нужды пойдет 400 млрд евро, а на инфраструктурные направят 500 млрд евро. Десятилетние оборонные расходы только на перевооружение тогда будут равны почти годовому бюджету Германии – в 2024 г. он составил 476,8 млрд евро. Германия также надеется на реформирование финансовых правил Евросоюза, чтобы его члены могли увеличивать расходы на оборону, не нарушая бюджетных правил блока, сообщает Bloomberg.
Мерц и новое правительство Германии вряд ли станут отменять долговой тормоз, но вполне могут попытаться его обойти, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его словам, финансирование на цели милитаризации Германии действительно может быть организовано за счет внебюджетных фондов, но наполнить их на такую большую сумму удастся только за счет заимствований, так что ФРГ рискует пойти по пути США и раздуть свой внешний долг. Другим способом обойти долговой тормоз является 115-я статья основного закона Германии, согласно которой можно ввести режим особого положения в экономике, временно прекратив действие ограничивающего механизма. По мнению эксперта, Мерц ради милитаризации Германии и оказания дальнейшей помощи Украине, которую прекратил Вашингтон, может пойти на подобные меры.
В случае пересмотра или обхода долгового тормоза средства уйдут не в экономику, а в милитаризацию Германии, что вызовет «аккуратный протест» союзных Мерцу социал-демократов, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Маастрихтские соглашения, принятые в начале 1990-х, заложили основу европейского валютного союза, поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Согласно им, дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, а госдолг – 60% ВВП. Фактически эти критерии исполнялись плохо, что стало одной из причин долгового кризиса в Европе в начале 2010-х гг. В Германии же после кризиса 2008 г. были установлены жесткие бюджетные ограничения и политика долгового тормоза. Бюджетный дефицит в 2023 г. при этом составил 2,6% ВВП, а госдолг – чуть выше 60% ВВП, замечает Беленькая, но ценой макроэкономической стабильности стала потеря конкурентоспособности.
Мерцу, подчеркивает Камкин, важно успеть протолкнуть инициативу о пересмотре долгового тормоза до того, как соберется бундестаг нового созыва. В текущем составе германского парламента ему и поддерживающим его социал-демократам и «Зеленым» хватает голосов для принятия подобных мер, в то время как в новом созыве больше трети мест займут не заявившие о своей поддержке данной инициативы правопопулистская «Альтернатива для Германии» вместе с партией «Левая». Без двух третей голосов у Мерца не получится пересмотреть в парламенте долговой тормоз, резюмирует эксперт.