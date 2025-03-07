Президент Франции назвал Россию главной угрозой и призвал к милитаризации

Президент Франции назвал Россию главной угрозой и призвал к милитаризацииТак он задал тон специальному саммиту ЕС
Обращение президента Франции к гражданам страны вечером 6 марта о нависшей российской военной угрозе, как заявил он сам, предваряло срочный саммит лидеров ЕС в Брюсселе, открывшийся днем позже. «Для нас важно обменяться мнениями о том, как и дальше поддерживать Украину, и о принципах, которые следует соблюдать в будущем. ЕС и его члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы», – следует из приложенного к анонсу саммита пригласительного письма европейским лидерам. Перед саммитом анонсировалось, что он одобрит дополнительные ассигнования на оборону в 800 млрд евро в течение пяти лет, совместные закупки вооружений для их удешевления и другие военные меры.
Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский, ранее побывавший на саммите группы европейских стран в Лондоне после перепалки в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля по урегулированию конфликта с Россией. Вслед за этим США приостановили некоторые виды военной помощи Киеву.
Европейские лидеры пытаются «выбить» право голоса в обсуждении будущей системы европейской и глобальной безопасности, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Одно из направлений – демонстрация готовности наращивать независимый, «суверенный» военный потенциал в связи с новыми подходами американской администрации.
В беспрецедентно воинственной речи Макрона он мотивировал необходимость милитаризации тем, что к 2030 г. Россия «планирует увеличить свою армию еще на 3000 танков и 300 истребителей»: «Кто может поверить, что Россия остановится на Украине?» Макрон анонсировал на следующей неделе встречу во Франции начальников штабов армий стран, помогающих Украине и рассматривающих вопрос размещения европейских миротворцев в зоне конфликта. По его словам, ЕС сможет наращивать военные расходы, не опасаясь увеличения бюджетного дефицита, не следует ждать и повышения налогов. Под этим подразумевается финансирование из внебюджетных фондов, наполняемых за счет заимствований.
Как напоминает директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин, Еврокомиссия поставила задачу создания единого рынка вооружений, хотя росту военных расходов мешают ограничения по госдолгу и дефициту. В этом ключе в Брюсселе, заверил Макрон, «будет принято несколько решений», включая совместное финансирование закупки произведенных в Европе танков и самолетов: «Я соберу промышленников [оборонного] сектора в ближайшие дни».
При этом Макрон заявил, что армия его страны «самая эффективная в Европе». Для Парижа важны наращивание военных расходов, кооперация в ОПК и обороне, «европеизация» НАТО, говорит Тебин: «Франция стремится сохранить статус великой державы, осознавая ограничения, и делает ставку на лидерство в ЕС, свой ОПК, отношения с Лондоном и наличие ядерного оружия». Макрон назвал козырем Франции то, что «мы обладаем возможностями ядерного сдерживания». Несмотря на веру в союз с США, есть угроза того, что Европе придется защищаться самой, а для этого ей нужен уже общий «ядерный зонтик», и поэтому Макрон намерен провести «стратегические дебаты о защите наших европейских союзников» французским ядерным оружием.
Как напоминает Стефанович, «европейское измерение» французского ядерного сдерживания обсуждают уже 10 лет, но фактор Трампа подстегивает переход вопроса в практическую плоскость. «Ядерный зонтик» Франции над Германией и другими странами ЕС возможен, вопрос в цене и форме, продолжает он. Речь идет о доктринальных установках о гарантии ответа на нападение или базирования средств доставки с зарядами. Еще один вариант – заставить платить союзников за обеспечение устойчивости французского ядерного сдерживания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле выступление Макрона расценили как «чрезвычайно конфронтационное» и что, вопреки прежним призывам к частичному перемирию, «Франция больше думает о войне». Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, назвав их его «предшественниками, которые тоже хотели против России воевать»: «Это угроза в адрес России, если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов и говорит, что необходимо <...> готовиться к использованию ядерного оружия».