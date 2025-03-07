Президент Франции назвал Россию главной угрозой и призвал к милитаризации

Обращение президента Франции к гражданам страны вечером 6 марта о нависшей российской военной угрозе, как заявил он сам, предваряло срочный саммит лидеров ЕС в Брюсселе, открывшийся днем позже. «Для нас важно обменяться мнениями о том, как и дальше поддерживать Украину, и о принципах, которые следует соблюдать в будущем. ЕС и его члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы», – следует из приложенного к анонсу саммита пригласительного письма европейским лидерам. Перед саммитом анонсировалось, что он одобрит дополнительные ассигнования на оборону в 800 млрд евро в течение пяти лет, совместные закупки вооружений для их удешевления и другие военные меры.