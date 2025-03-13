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На выборах в Гренландии победили сторонники постепенного отделения от Дании

Но все партии острова против перехода под контроль США
Нурлан Гасымов
Несмотря на наличие огромных природных богатств, жители Гренландии живут за счет дотаций Дании и рыболовства
Несмотря на наличие огромных природных богатств, жители Гренландии живут за счет дотаций Дании и рыболовства / MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix via AFP

На парламентских выборах в Гренландии победу неожиданно одержала оппозиционная либеральная партия Demokraatit, выступающая за интересы бизнеса. После подсчета 100% бюллетеней она набрала 29,9% (на прошлых выборах в 2021 г. – всего 9,2%). На втором месте расположилась другая оппозиционная партия – Naleraq, она улучшила результат с 12,2 до 24,5%, следует из данных местного избиркома.

В результате в 31-местном парламенте они могут рассчитывать на 10 и 8 мандатов соответственно. Явка превысила 70%. Правящая левая партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») премьер-министра Муте Эгеде набрала 21,4%, а ее партнер по коалиции социал-демократическая Siumut («Вперед») – 14,7%, хотя на прошлых выборах они вместе собрали 66,1% голосов избирателей.

Поскольку никто не смог набрать абсолютного большинства, теперь партиям придется в течение полутора месяцев сформировать правительственную коалицию. Сразу после голосования лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен объявил о готовности его партии сотрудничать со всеми политическими силами.

Гренландия – самоуправляемый регион Дании с населением всего 57 000 человек. Статус автономии она получила в 1979 г., а в 2009 г. ей дали право провозгласить свою независимость путем референдума. И хотя едва ли не все политические силы на острове выступают за отделение от Копенгагена, они отличаются между собой в сроках и подходах к сецессии.

Так, вторая по популярности Naleraq выступает за скорейшую независимость региона с перспективой заключения оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту. Demokraatit, напротив, предупреждает о политических и экономических рисках стремительного отделения острова от европейского государства. Примерно с таких же позиций выступают и проигравшие на выборах левые.

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного в январе местным СМИ Sermitsiaq, 84% жителей поддерживают независимость острова от Дании и лишь 9% – против отделения. При этом 45% жителей не поддерживают сецессию, если это негативно скажется на их уровне жизни.

Несмотря на наличие огромных природных богатств, жители Гренландии живут за счет дотаций Дании и рыболовства

Выборы в Гренландии прошли на фоне неоднократных заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости взять остров под юрисдикцию США. Изначально он не исключил даже вероятность применения военной силы для присоединения автономного региона Дании, но позже смягчил свою риторику и заявил о готовности инвестировать в остров миллиарды долларов, если местные жители поддержат его инициативу.

В ответ премьер Эгеде заявлял, что народ Гренландии «не продается и никогда не будет продан». Не поддерживают идею Трампа и жители острова: по данным опроса социологической службы Verian, в январе лишь 6% гренландцев поддержали вхождение региона в состав США, а 85% были против.

Гренландия обладает богатыми месторождениями редких и редкоземельных металлов. Но несмотря на наличие природных богатств, регион живет преимущественно за счет рыболовства и ежегодных дотаций со стороны датского правительства на сумму от $600 млн до $1 млрд.

И хотя идея о независимости Гренландии занимала существенное место в предвыборной риторике всех партий, местным правым удалось завоевать поддержку избирателей за счет обещаний улучшения уровня жизни граждан, заметил заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов. В частности, продолжает эксперт, демократы выступали за увеличение количества учебных заведений, а также за укрепление здравоохранения и пенитенциарной системы, чтобы создать базис для будущего независимого государства. «Это, конечно, не означает, что движение за независимость умерло. Скорее избиратели продемонстрировали необходимость в первую очередь преобразования острова, а уже потом отделения от Дании», – добавил эксперт.

Новое правительство, скорее всего, не сразу объявит о своих намерениях в вопросе отношений с Данией и сделает это в размытой форме, чтобы повысить ставки в будущих переговорах с Копенгагеном, говорит политолог, специалист по Северной Европе Никита Белухин. По его словам, хотя Demokraatit настроена начать диалог с датскими властями о разработке дорожной карты в вопросе независимости острова, но на практике скорее выступает за умеренность в этом вопросе.

Разговоры о независимости острова от Дании лишь риторический прием, призванный выбить из Копенгагена еще больше экономических льгот и преференций, уверен ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Волков. Эксперт напомнил, что предыдущая власть на острове также часто говорила о сецессии, но практических шагов на этом направлении не предприняла. «Регион продолжает получать дотации со стороны датского правительства, которые достигают половины бюджета Гренландии, и слезать с этой иглы местные власти, видимо, не намерены», – объяснил эксперт.

Как считает Белухин, на американском направлении новые власти Гренландии, вероятно, будут пытаться получить американские инвестиции на разработку полезных ископаемых, но о вхождении в состав США речи быть не может.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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