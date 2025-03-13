На выборах в Гренландии победили сторонники постепенного отделения от Дании

На выборах в Гренландии победили сторонники постепенного отделения от ДанииНо все партии острова против перехода под контроль США
На парламентских выборах в Гренландии победу неожиданно одержала оппозиционная либеральная партия Demokraatit, выступающая за интересы бизнеса. После подсчета 100% бюллетеней она набрала 29,9% (на прошлых выборах в 2021 г. – всего 9,2%). На втором месте расположилась другая оппозиционная партия – Naleraq, она улучшила результат с 12,2 до 24,5%, следует из данных местного избиркома.
В результате в 31-местном парламенте они могут рассчитывать на 10 и 8 мандатов соответственно. Явка превысила 70%. Правящая левая партия Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») премьер-министра Муте Эгеде набрала 21,4%, а ее партнер по коалиции социал-демократическая Siumut («Вперед») – 14,7%, хотя на прошлых выборах они вместе собрали 66,1% голосов избирателей.
Поскольку никто не смог набрать абсолютного большинства, теперь партиям придется в течение полутора месяцев сформировать правительственную коалицию. Сразу после голосования лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен объявил о готовности его партии сотрудничать со всеми политическими силами.
Гренландия – самоуправляемый регион Дании с населением всего 57 000 человек. Статус автономии она получила в 1979 г., а в 2009 г. ей дали право провозгласить свою независимость путем референдума. И хотя едва ли не все политические силы на острове выступают за отделение от Копенгагена, они отличаются между собой в сроках и подходах к сецессии.
Так, вторая по популярности Naleraq выступает за скорейшую независимость региона с перспективой заключения оборонного соглашения с США, которое по ее замыслу позволит Гренландии обеспечить свою защиту. Demokraatit, напротив, предупреждает о политических и экономических рисках стремительного отделения острова от европейского государства. Примерно с таких же позиций выступают и проигравшие на выборах левые.
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного в январе местным СМИ Sermitsiaq, 84% жителей поддерживают независимость острова от Дании и лишь 9% – против отделения. При этом 45% жителей не поддерживают сецессию, если это негативно скажется на их уровне жизни.
Выборы в Гренландии прошли на фоне неоднократных заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости взять остров под юрисдикцию США. Изначально он не исключил даже вероятность применения военной силы для присоединения автономного региона Дании, но позже смягчил свою риторику и заявил о готовности инвестировать в остров миллиарды долларов, если местные жители поддержат его инициативу.
В ответ премьер Эгеде заявлял, что народ Гренландии «не продается и никогда не будет продан». Не поддерживают идею Трампа и жители острова: по данным опроса социологической службы Verian, в январе лишь 6% гренландцев поддержали вхождение региона в состав США, а 85% были против.
Гренландия обладает богатыми месторождениями редких и редкоземельных металлов. Но несмотря на наличие природных богатств, регион живет преимущественно за счет рыболовства и ежегодных дотаций со стороны датского правительства на сумму от $600 млн до $1 млрд.
И хотя идея о независимости Гренландии занимала существенное место в предвыборной риторике всех партий, местным правым удалось завоевать поддержку избирателей за счет обещаний улучшения уровня жизни граждан, заметил заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов. В частности, продолжает эксперт, демократы выступали за увеличение количества учебных заведений, а также за укрепление здравоохранения и пенитенциарной системы, чтобы создать базис для будущего независимого государства. «Это, конечно, не означает, что движение за независимость умерло. Скорее избиратели продемонстрировали необходимость в первую очередь преобразования острова, а уже потом отделения от Дании», – добавил эксперт.
Новое правительство, скорее всего, не сразу объявит о своих намерениях в вопросе отношений с Данией и сделает это в размытой форме, чтобы повысить ставки в будущих переговорах с Копенгагеном, говорит политолог, специалист по Северной Европе Никита Белухин. По его словам, хотя Demokraatit настроена начать диалог с датскими властями о разработке дорожной карты в вопросе независимости острова, но на практике скорее выступает за умеренность в этом вопросе.
Разговоры о независимости острова от Дании лишь риторический прием, призванный выбить из Копенгагена еще больше экономических льгот и преференций, уверен ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Волков. Эксперт напомнил, что предыдущая власть на острове также часто говорила о сецессии, но практических шагов на этом направлении не предприняла. «Регион продолжает получать дотации со стороны датского правительства, которые достигают половины бюджета Гренландии, и слезать с этой иглы местные власти, видимо, не намерены», – объяснил эксперт.
Как считает Белухин, на американском направлении новые власти Гренландии, вероятно, будут пытаться получить американские инвестиции на разработку полезных ископаемых, но о вхождении в состав США речи быть не может.