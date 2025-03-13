На выборах в Гренландии победили сторонники постепенного отделения от Дании

Гренландия – самоуправляемый регион Дании с населением всего 57 000 человек. Статус автономии она получила в 1979 г., а в 2009 г. ей дали право провозгласить свою независимость путем референдума. И хотя едва ли не все политические силы на острове выступают за отделение от Копенгагена, они отличаются между собой в сроках и подходах к сецессии.