Премьер-министр Гренландии: остров не продается

В ходе выступления перед конгрессом 4 марта президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп объяснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности и его администрация работает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.