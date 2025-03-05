Премьер-министр Гренландии: остров не продается
Гренландию нельзя ни купить, ни отнять, написал премьер-министр острова Мут Эгеде в Facebook
Эгеде подчеркнул, что жители острова не являются ни датчанами, ни американцами. США должны это понять. Будущее Гренландии будет определяться только ее народом, написал он на своей странице в Facebook.
В ходе выступления перед конгрессом 4 марта президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп объяснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности и его администрация работает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.