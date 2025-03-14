ФОМ: Путину доверяют 83% опрошенных россиян

ФОМ: Путину доверяют 83% опрошенных россиянПо данным ВЦИОМ, одобряют работу президента 77,2% респондентов
Согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 7 по 9 марта, президенту Владимиру Путину доверяют 83% опрошенных россиян, столько же одобряют деятельность главы государства, сообщается на сайте ФОМ.
По данным ФОМ, 83% россиян оценивают работу Путина скорее хорошо. Такой же процент респондентов выразили доверие к главе государства. В сравнении с предыдущей неделей этот показатель вырос на 1%. В то же время работу правительства РФ положительно оценили 57% опрошенных, главы кабмина Михаила Мишустина – 59% участников опроса.
Если бы в ближайшее время были назначены выборы в Госдуму, то, по данным ФОМ, за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 46% опрошенных. Второе место занимает ЛДПР с 8% голосов.
Согласно данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 3 по 9 марта, уровень поддержки правящей партии «Единая Россия» составил 34,9% (-0,4 п. п. за неделю), ЛДПР – 10,5% (-0,7 п. п. за неделю).
По данным ВЦИОМ, одобрение относительно работы российского лидера выразили 77,2% респондентов, что на 0,5 п. п. выше в сравнении с предыдущей неделей. На прямой вопрос о доверии президенту дали положительный ответ 79,3% опрошенных (+0,6 п. п. за неделю).
В то же время уровень положительной оценки работы Мишустина незначительно снизился по сравнению в прошлой неделей – 53,1%. Уровень доверия к политику остался на уровне 61,6%.
Одобрение россиянами работы правительства РФ за неделю не изменилось и составило 52,4%.
ВЦИОМ также предлагал респондентам высказать отношение к другим политикам из предложенного списка. По данным центра, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,1% (+1,4 п. п. за неделю), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,6% опрошенных (+3,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,8% (+2,3 п. п. за неделю), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 10,1% (+1,2 п. п. за неделю).
В еженедельном опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Для проведения опросов среди населения ВЦИОМ использует метод телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Центром были опрошены 1600 граждан в возрасте от 18 лет.