ФОМ: Путину доверяют 83% опрошенных россиян

По данным ФОМ, 83% россиян оценивают работу Путина скорее хорошо. Такой же процент респондентов выразили доверие к главе государства. В сравнении с предыдущей неделей этот показатель вырос на 1%. В то же время работу правительства РФ положительно оценили 57% опрошенных, главы кабмина Михаила Мишустина – 59% участников опроса.