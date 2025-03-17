Приведет ли визит Ильхама Алиева в Москву 9 мая к концу кризиса

Переговоры о приезде азербайджанского президента на парад Победы в Москве шли задолго до кризиса, замечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Тем не менее, отмечает эксперт, согласие на приезд в российскую столицу сигнализирует о стабилизации российско-азербайджанских отношений. События свидетельствуют об устранении препятствий для восстановления двусторонних отношений, соглашается член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его словам, сегодня стороны решают вопросы о выплате компенсаций, также усилилось сотрудничество в гуманитарной сфере. «Думаю, в ходе визита Матвиенко в Баку будет поставлена точка в кризисе. В целом российско-азербайджанская повестка довольно обширная, и ясно было, что данный трагический эпизод не должен был подрывать двусторонние отношения и поэтому подлежал урегулированию», – полагает эксперт. Отношения возвращаются к прежнему уровню, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов: «Не случайно недавно в азербайджанских СМИ показали сюжет российского телеканала об особом вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа и закладке основания под монумент в честь бывшего президента Азербайджана. Это сигнализирует о преодолении всех разногласий к общему удовольствию сторон».