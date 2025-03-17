Приведет ли визит Ильхама Алиева в Москву 9 мая к концу кризиса

Приведет ли визит Ильхама Алиева в Москву 9 мая к концу кризисаОтношения двух стран охладели после катастрофы декабря 2024 года
Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщили пресс-службы обоих глав государств 15 марта. 16 марта в республику прибыла российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Там состоится заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Милли меджлиса (парламента) Азербайджана. Последний раз Алиев присутствовал на параде Победы в Москве 9 мая в 2015 г. Провести встречу в Москве президенту Азербайджана в ходе совместного телефонного разговора предложили лидеры России, Белоруссии и Таджикистана, которые перед этим провели неформальные переговоры. «Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», – отметили в Кремле. В свою очередь Алиев поблагодарил Путина за приглашение.
Охлаждение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне того, как пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 г. Сообщение о трагедии Алиев получил во время полета в Санкт-Петербург, где он планировал принять участие в неформальном саммите глав государств стран – членов СНГ. После этого он вернулся в Азербайджан.
С 1 января Баку ужесточил правила безвизового проживания на территории республики для россиян – со 180 до 90 дней в году. Под давлением азербайджанских властей в Баку в начале февраля закрылось представительство Россотрудничества под предлогом отсутствия у него юридической регистрации. В конце февраля пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Правда, с начала марта наметились контуры нормализации российско-азербайджанских отношений, после того как российские власти позволили заложить первый камень в основание монумента предыдущего президента Азербайджана Гейдара Алиева – отца нынешнего главы – в сквере рядом с азербайджанским посольством в Москве. После этого Путин наградил орденом Дружбы спикера Милли меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову.
Переговоры о приезде азербайджанского президента на парад Победы в Москве шли задолго до кризиса, замечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Тем не менее, отмечает эксперт, согласие на приезд в российскую столицу сигнализирует о стабилизации российско-азербайджанских отношений. События свидетельствуют об устранении препятствий для восстановления двусторонних отношений, соглашается член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его словам, сегодня стороны решают вопросы о выплате компенсаций, также усилилось сотрудничество в гуманитарной сфере. «Думаю, в ходе визита Матвиенко в Баку будет поставлена точка в кризисе. В целом российско-азербайджанская повестка довольно обширная, и ясно было, что данный трагический эпизод не должен был подрывать двусторонние отношения и поэтому подлежал урегулированию», – полагает эксперт. Отношения возвращаются к прежнему уровню, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов: «Не случайно недавно в азербайджанских СМИ показали сюжет российского телеканала об особом вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа и закладке основания под монумент в честь бывшего президента Азербайджана. Это сигнализирует о преодолении всех разногласий к общему удовольствию сторон».