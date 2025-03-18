Что Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали в Кремле

Что Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали в КремлеВ центре внимания президентов были русская культура, карты «Мир» и вопросы безопасности
Президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон провели в Кремле переговоры 17 марта. Это был единственный день официального визита таджикистанского гостя, хотя он провел в Москве трое суток. Еще 15 марта Рахмон и Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко созвонились с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и договорились встретиться в российской столице на параде в честь 80-го Дня Победы 9 мая. Перед встречей с Путиным 17 марта Рахмон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а позже называл две страны «давними стратегическими партнерами».
Рахмон и Путин в режиме видеоконференцсвязи дали начало строительству в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей. Он рассчитан на 500 учащихся с возможностью постоянного проживания в общежитии 300 человек. Российский президент во время церемонии сказал, что новый центр – аналог сочинского «Сириуса».
Строительство второго объекта стартовало также 17 марта по просьбе мэра Душанбе, председателя верхней палаты парламента и старшего сына Рахмона Рустама Эмомали, который часто называется экспертами преемником президента. Речь шла о новом здании Государственного русского драматического театра им. Владимира Маяковского. Изначально он появился в этом городе в конце 1937 г., но в 2016 г. историческое здание снесли, так как власти в нем не увидели ценности. Новое будет рассчитано на 500 человек, ориентировочные сроки окончания строительства – декабрь 2026 г., как и у образовательного центра. Ранее «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение, а также дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя театра будет Минкультуры России из числа россиян.
По итогам переговоров стороны заключили ряд межведомственных соглашений: договорились о создании совместного индустриального парка в Таджикистане, военные ведомства утвердили программу стратегического сотрудничества на 2026–2030 гг. (от лица России ее подписывал министр обороны Андрей Белоусов). Оба государства состоят в ОДКБ, а в Таджикистане находится и 201-я российская база.
Путин поздравил Рахмона с наступающим праздником весны Навруз, который в Таджикистане отмечают 21 марта, и с «убедительной победой» его Народно-демократической партии на парламентских выборах 2 марта. Товарооборот двух стран в 2024 г. составил $1,5 млрд (+7% к 2023 г.), сказал Путин, но у Рахмона данные отличались на целых $0,5 млрд ($2 млрд). Примерно столько же – $1,6 млрд сейчас составляет накопленный объем российских инвестиций в экономику Таджикистана. Решается вопрос и более широкой работы карт «Мир» в этой стране. В России сейчас работает около миллиона граждан Таджикистана, сказал Путин, которым она стремится обеспечить «достойные условия труда и соцзащиты».
На встрече с российским президентом Рахмон мог затрагивать вопрос предстоящего транзита власти в Таджикистане, полагает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, доцент Института востоковедения РАН Андрей Грозин. Таджикистан остается последним государством в регионе, где глава государства не менялся с начала 1990-х гг. «С учетом особых отношений между Москвой и Душанбе именно российская позиция в предстоящем транзите власти является важной и значимой. На территории республики дислоцирована крупнейшая российская 201-я военная база, поэтому Россия фактически выполняет роль основного гаранта безопасности страны», – добавил эксперт. Вероятно, с целью безопасной передачи власти в последние полгода президент Рахмон проводит масштабные кадровые перестановки как в экономическом, так и силовом блоке, продолжает Грозин.
Кроме того, в Центральной Азии, особенно с учетом начала весны, традиционно возрастают угрозы со стороны соседнего Афганистана. «При этом если учитывать уровень боеготовности и оснащенности таджикистанских военных боевой техникой, то российская база фактически поддерживает весь силовой блок республики. Откровенно говоря, в присутствии нашего военного контингента больше заинтересован Душанбе [чем Россия]», – отметил эксперт.
Наконец, стороны также наверняка уделили внимание вопросам социально-экономического сотрудничества, особенно на фоне пересмотра Москвой своей миграционной политики, допустил Грозин. «Таджикские власти опасаются закрытия российского рынка для своих мигрантов, что может сильно ударить по кошельку большого числа таджикистанцев и привести к социальной напряженности. Поэтому в Москве Рахмон мог предложить российской стороне выгодные контракты по совместной добыче редких металлов, а также затронуть вопрос строительства Рогунской ГЭС», – говорит эксперт.