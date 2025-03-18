Что Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали в Кремле

Строительство второго объекта стартовало также 17 марта по просьбе мэра Душанбе, председателя верхней палаты парламента и старшего сына Рахмона Рустама Эмомали, который часто называется экспертами преемником президента. Речь шла о новом здании Государственного русского драматического театра им. Владимира Маяковского. Изначально он появился в этом городе в конце 1937 г., но в 2016 г. историческое здание снесли, так как власти в нем не увидели ценности. Новое будет рассчитано на 500 человек, ориентировочные сроки окончания строительства – декабрь 2026 г., как и у образовательного центра. Ранее «Российская газета» писала, что Москва обеспечивает строительство театра, его материально-техническое обеспечение, а также дальнейшую эксплуатацию. Назначать художественного руководителя театра будет Минкультуры России из числа россиян.