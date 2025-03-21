Путин пожелал удачи на выборах одному из последних губернаторов-долгожителей

Путин пожелал удачи на выборах одному из последних губернаторов-долгожителейСергей Ситников руководит Костромской областью с 2012 года
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле пожелал удачи на выборах губернатору Костромской области Сергею Ситникову, чей третий срок истекает в этом году. Он работает с 2012 г. и является одним из последних губернаторов-долгожителей (см. врез). Среди глав регионов, которым предстоят выборы 14 сентября, только раис Татарстана Рустам Минниханов руководит дольше – с 2010 г. (встретился с Путиным 3 марта, что по традиции было воспринято как одобрение на переизбрание). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, как и его костромской коллега, работает с 2012 г., но аудиенции с президентом у него пока не было.
Среди проблем, о которых Ситников на встрече в Москве доложил Путину, – отсутствие автомобильного обхода Костромы. «В центре города мост, построенный в 1970 г., объединил три федеральные трассы: Кострома – Киров – Пермь, Кострома – Иваново – Владимир – Нижний Новгород и Кострома – Ярославль – Москва. 17 000 тяжелого транзита идут через областной центр каждый день. С [вице-премьером] Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] мы вопрос обсуждали. Вся надежда только на вас», – сказал губернатор. Путин ответил: «Давайте бумаги».
Также Ситников заявил о необходимости создания в Костромской области роддома третьего уровня (перинатального центра): «Смешно сказать, три поколения Ситниковых, начиная с меня, мои дети и мои внуки родились в роддоме постройки середины XIX в., да еще и вдобавок к тому же духовной семинарии». Попросил губернатор и поддержки в праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря, которое пройдет в 2030 г. «Ну, конечно, надо помогать. Конечно, знаковое событие, 700 лет основания. Договорились», – согласился Путин.
Губернаторы-долгожители
О том, что Ситников, скорее всего, будет избираться на четвертый срок, «Ведомости» писали 12 февраля со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации региона. Вместе с тем костромской губернатор регулярно попадал в списки потенциальных отставников, составляемые политологами. На предыдущих выборах, состоявшихся в 2020 г., выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) губернатор был переизбран на третий срок с результатом 65,65% голосов.
Из местной элиты назначить врио губернатора «было некого, а засылка в регион варяга могла бы усилить оппозиционные настроения, которые в регионе и без того достаточно сильны», говорит политолог Ростислав Туровский. «В результате решили оставить все, как есть, хотя ожидать, что Ситников получит очень высокий результат на выборах, не следует», – заключил он. Очевидно, что регион самый малонаселенный в ЦФО (по данным Росстата на 1 января 2024 г. – 566 266 жителей. – «Ведомости»), депрессивный и поиск кандидатов здесь может быть затруднен, согласен директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.