Путин пожелал удачи на выборах одному из последних губернаторов-долгожителей

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле пожелал удачи на выборах губернатору Костромской области Сергею Ситникову, чей третий срок истекает в этом году. Он работает с 2012 г. и является одним из последних губернаторов-долгожителей (см. врез). Среди глав регионов, которым предстоят выборы 14 сентября, только раис Татарстана Рустам Минниханов руководит дольше – с 2010 г. (встретился с Путиным 3 марта, что по традиции было воспринято как одобрение на переизбрание). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, как и его костромской коллега, работает с 2012 г., но аудиенции с президентом у него пока не было.