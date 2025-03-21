Минобороны конкретизирует порядок арестов военнослужащих без суда

Минобороны конкретизирует порядок арестов военнослужащих без судаЭто необходимо для реализации вступившего в силу закона
Минобороны разработало проект указа президента, вносящего поправки в дисциплинарный устав, согласно которым командиры, начальники военной полиции и гарнизонов вправе назначать дисциплинарные аресты военнослужащих на срок более 10 дней. Все изменения, которые предлагается внести в устав, фактически дублируют нормы закона, который вступил в силу 7 октября 2024 г., о праве командиров назначать наказание. До этого такие решения принимались военными судами.
Как пишет ведомство в пояснительной записке, в условиях проведения спецоперации принятый закон позволил значительно усилить эффективность работы по поддержанию правопорядка в воинских коллективах. Проект указа конкретизирует порядок применения ареста. Так, разбирательство по факту совершения грубого дисциплинарного проступка не должно превышать двух суток с момента, как командиру стало известно о проступке. Исключениями становятся случаи, когда военнослужащий временно нетрудоспособен, находится в отпуске или имеет другие уважительные причины.
Сам закон предписывает, что арест может быть назначен на срок до 10 суток за один проступок, при этом за несколько проступков срок ареста может суммироваться, но не может превышать 15 суток. Сроки снятия ареста останутся привязанными к званиям: например, для солдат и матросов – не менее трех месяцев, для сержантов – шести месяцев, для прапорщиков – года.
Решение о назначении дисциплинарного ареста должно исполняться незамедлительно. За несоблюдение сроков содержания под стражей (как в большую, так и меньшую сторону) предусмотрены штрафы для командиров и должностных лиц по аналогии с урезкой денежного довольствия на период нахождения на гауптвахте (помещение для содержания под арестом военнослужащих). В принятом законе предусматривается, что участникам специальной военной операции в случае применения дисциплинарного ареста будут выплачиваться оклады по званию, по воинской должности и ежемесячная надбавка за выслугу лет. Для остальных военнослужащих действует прежний порядок – выплата всего денежного довольствия приостанавливается со дня заключения под стражу и возобновляется со дня освобождения.
По словам адвоката по военным делам Максима Гребенюка, система арестов без суда – «хорошо забытое старое». Он напоминает, что еще в царское время и в СССР командиры могли выносить подобные приговоры. Что же касается зоны спецоперации, то там проблема состоит в удаленности военных судов и командирам потребовались новые инструменты для воздействия на неподчиняющихся военных. Вступивший в силу закон и последовавшая инициатива Минобороны значительно расширяют полномочия командиров, говорит юрист адвокатского бюро Москвы «Калой.ру» Арсений Левинсон. Эксперт подчеркивает, что в основном проект носит технический характер.
С принятием закона также был расширен и перечень проступков. До этого военного могли арестовать за: невыполнение приказа или распоряжения командира, нарушение дисциплины или внутреннего распорядка, прогул, неявку на службу без уважительной причины, оскорбление командиров или сослуживцев, уклонение от выполнения служебных обязанностей, совершение проступков, несовместимых с военной службой, например пьянство, нарушение правил поведения в армии или при несении службы. Список пополнили положениями об использовании электронных устройств: нарушение запрета на ношение электронных изделий бытового назначения с доступом в интернет, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Если же военный имеет при себе гаджет для выполнения своих обязанностей, то арестовывать его не должны.
При рассмотрении законопроекта в Госдуме в июле 2024 г. пункт о запрете гаджетов вызвал волну критики. 31 июля один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что документ будет возвращен к процедуре второго чтения, где депутаты рассмотрят специальную поправку, которая норму конкретизирует и закрепляет. В тот же день в законопроект добавили поправку, разрешающую использование гаджетов в рамках военной службы, и снова приняли его в третьем чтении.