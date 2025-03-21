Минобороны конкретизирует порядок арестов военнослужащих без суда

С принятием закона также был расширен и перечень проступков. До этого военного могли арестовать за: невыполнение приказа или распоряжения командира, нарушение дисциплины или внутреннего распорядка, прогул, неявку на службу без уважительной причины, оскорбление командиров или сослуживцев, уклонение от выполнения служебных обязанностей, совершение проступков, несовместимых с военной службой, например пьянство, нарушение правил поведения в армии или при несении службы. Список пополнили положениями об использовании электронных устройств: нарушение запрета на ношение электронных изделий бытового назначения с доступом в интернет, которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Если же военный имеет при себе гаджет для выполнения своих обязанностей, то арестовывать его не должны.