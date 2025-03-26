Нарышкин: последствия колониализма не получили должной международной оценки

Нарышкин: последствия колониализма не получили должной международной оценкиУщерб странам Глобального Юга еще предстоит подсчитать, а нормативную базу для борьбы с неоколониализмом – составить, заявили эксперты
Трагические последствия колониализма до сих пор не получили должной международно-правовой оценки. Такое заявление 25 марта сделал директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время круглого стола, посвященного истории борьбы с колониализмом. Ущерб, нанесенный странам Глобального Юга от работорговли, разрушений, колониальных войн и их долгосрочных последствий, еще предстоит подсчитать, отметил он.
Дискуссии о колониализме ведутся не на пустом месте, продолжил Нарышкин. По его словам, «неоколониальные практики в режимах Запада по-прежнему продолжают причинять ущерб человечеству». «Достаточно вспомнить, как Франция на протяжении 60 лет закупала уран у Нигера по унизительно низкой цене – 80 центов за килограмм», – продолжил Нарышкин. Ситуация изменилась в прошлом году, когда Франция вывела из Нигера свой военный контингент, подчеркнул он. Тогда новое правительство подняло цену на уран до рыночной – более чем в 200 раз, отметил Нарышкин.
В прошлом году Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», напомнил Нарышкин. Ее проект подготовила Группа друзей в защиту Устава ООН (входят 19 государств) при ведущей роли России, уточняется на сайте Министерства иностранных дел РФ. За проголосовали 113 стран, воздержались 63, никто из членов Генассамблеи ООН против не высказался. В этих результатах, по словам Нарышкина, виден «отчетливо выраженный» запрос мирового сообщества на распад колониальной системы.
По мнению Нарышкина, необходимо поставить «надежный правовой заслон» новым попыткам возрождения колониализма, а «в идеальном варианте» – добиваться компенсации ущерба пострадавшим странам, используя для этого международные площадки. Эту позицию поддержали и другие участники круглого стола. История борьбы с колониализмом не завершится до тех пор, пока не будет установлена ответственность, заявил, в частности, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В уставе ООН закреплено, что все нации, населяющие планету, равны между собой, сказал он.
Косачев предложил прописать в международных правовых документах термин «неоколониализм» и дал ему следующее определение: «система неравноправных политических, экономических и правовых отношений, навязываемых какой-либо группой стран». Далее он перечислил такие проявления неоколониализма, как вовлечение в зависимость стран и народов от единственно возможных кредиторов, страховщиков, банков и платежных систем, а также разжигание этноконфессиональных конфликтов, политизация темы изменения климата, односторонние санкции и подмена традиционных ценностей.
Глобальный Север и Юг
С учетом массового характера колониальных преступлений и сложности сбора доказательной базы в мире создаются специальные национальные комиссии, цель которых – установление фактов совершения преступления, рассказал Косачев. По его словам, наиболее известная из них – Африканская комиссия по репарациям, которая в 1999 г. привлекла внимание к колониальным преступлениям на континенте после требования к бывшим метрополиям выплатить $777 трлн в качестве компенсации за работорговлю и ограбление. Сейчас – время, когда можно добиться справедливости, «объединив усилия той части человечества, которая находится по правильную сторону истории», считает Косачев.
«Сегодняшние колониалисты» не пытаются заселить другие страны своими людьми и физически не захватывают земли, сказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, суть неоколониализма состоит в навязывании ценностей странам и народам. «Эти ценности будут уничтожать любые особые характеристики, отличительные черты, и таким образом все люди превращаются в просто потребителей и однообразных работников корпораций», – сказал Вулин. По его мнению, создание многополярного мира – единственный способ «навсегда отправить в историю политику колониализма».
У России не было колониальной политики как таковой, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «То, что нам иногда вменяют по поводу присоединения территорий, можно характеризовать как экономический колониальный «насос наоборот», потому что Россия всегда вкачивала огромные деньги на территории, которые стали находиться внутри либо империи, либо Советского Союза», – отметил он. В этом контексте Крашенинников добавил, что после Второй мировой войны СССР поддерживал новые независимые государства.
В исторической литературе зафиксирован огромный по продолжительности период колониализма, заявил историк и академик Российской академии наук Александр Чубарьян. Он же рассказал, что колониализм как феномен возник на основе попыток ведущих европейских держав «разделить богатство и сферы влияния» в Африке, Азии, Латинской и Центральной Америке. По словам Чубарьяна, преодоление колониализма – это тема, которая сближает российских специалистов и деятелей Глобального Юга.