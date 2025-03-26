Нарышкин: последствия колониализма не получили должной международной оценки

С учетом массового характера колониальных преступлений и сложности сбора доказательной базы в мире создаются специальные национальные комиссии, цель которых – установление фактов совершения преступления, рассказал Косачев. По его словам, наиболее известная из них – Африканская комиссия по репарациям, которая в 1999 г. привлекла внимание к колониальным преступлениям на континенте после требования к бывшим метрополиям выплатить $777 трлн в качестве компенсации за работорговлю и ограбление. Сейчас – время, когда можно добиться справедливости, «объединив усилия той части человечества, которая находится по правильную сторону истории», считает Косачев.