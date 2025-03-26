Полномочия комитета Госдумы по госстроительству поставили под вопрос

Полномочия комитета Госдумы по госстроительству поставили под вопросВячеслав Володин обсуждает его разделение или передачу части законопроектов в ведение других комитетов
У комитета Госдумы по госстроительству и законодательству могут забрать часть законопроектов. С таким предложением выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, рассказали «Ведомостям» пять источников на Охотном Ряду. Спикер аргументирует это тем, что на комитет экс-министра юстиции Павла Крашенинникова приходится 25% законопроектов, которые находятся в портфеле Госдумы, говорит один из собеседников «Ведомостей». Есть и другой вариант, о котором заявил Володин, делятся источники: это разделение комитета по госстроительству и законодательству на два – так было до 2016 г.
Некоторые собеседники «Ведомостей» считают, что это продолжение пикировки Володина и Крашенинникова по законопроектам об МСУ и о поправках в избирательное законодательство («Ведомости» писали об этом 25 марта). Другие источники отмечают, что в комитете по госстроительству объективно много законопроектов.
К примеру, на одном из последних заседаний совета Госдумы Володин поднял вопрос о том, что в нижней палате вновь появились законодательные завалы, т. е. нерассмотренные законопроекты, которые долгое время лежат без движения, говорят собеседники «Ведомостей». Володин тогда сообщил, что прежде всего это касается комитета Крашенниникова, и предложил ему передать часть законопроектов в другие комитеты.
Также спикер обсуждал со своими высокопоставленными коллегами из Госдумы и возможность разделения комитета по госстроительству на два. «Пока никакой конкретики, как бы это могло выглядеть, нет. До VII созыва было два комитета, может быть такая же схема», – говорит один из источников «Ведомостей». Разделение комитета пока все же воспринимается как крайняя мера, тем более что нынешнему созыву Госдумы осталось работать чуть больше года, говорит еще один собеседник.
Спикер и дисциплина
В Госдуме III созыва объединенный комитет по госстроительству возглавлял коммунист, последний председатель ВС РСФСР Анатолий Лукьянов, а с апреля 2002 г. (после лишения коммунистов ряда руководящих постов) – член фракции ОВР Валерий Гребенников. После выборов 2003 г. комитет разделили. Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству возглавил во второй раз избравшийся по одномандатному округу от СПС, но теперь входящий во фракцию «Единая Россия» Крашенинников. Комитет по конституционному законодательству возглавил выпускник юрфака ЛГУ, соучредитель фирмы ЮСТ Владимир Плигин, который стал депутатом Госдумы впервые.
Такая конфигурация работала до 2016 г. Тогда в Госдуму VII созыва не избрался сам Плигин: во время кампании он оказался на «полупроходном месте» в региональной группе «Единой России» по Санкт-Петербургу (СМИ связывали это в том числе с установками внутриполитического блока Кремля). В том же году в Госдуму избрался Володин (прежде – первый замруководителя администрации президента), после чего комитеты сразу были объединены под руководством Крашенинникова.
Уже на следующий день после избрания Володина спикером прошло заседание комитета, на который, как писали 7 октября 2016 г. «Ведомости», придется треть инициатив. Портфель законопроектов у него увеличится почти в 2 раза: на первом заседании было рассмотрено 37 вопросов.
Действующая конфигурация «суперкомитета», который объединяет законотворчество в сфере и частного, и публичного права имеет свои плюсы, считает политюрист Олег Захаров: «Концентрируя полемику с правительством по всему спектру таких законопроектов, он может гибко балансировать, отстаивая точку зрения парламентариев в одних случаях и идя на уступки правительству в других». Но в то же время это чревато усилением руководства такого комитета, что может вызвать трения во внутридумской дискуссии, считает он.
Вопрос организации работы Госдумы – не только структурный, но и политический, поскольку все комитеты и должности в них распределены между депутатами разных фракций, напоминает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Поэтому нужно находить баланс». Когда до истечения полномочий нынешнего созыва остается чуть больше года, то целесообразность любых структурных изменений в конце срока полномочий нужно серьезно обосновывать, тем более учитывая, что комитет уже четыре года работает в этом созыве, резюмирует эксперт.