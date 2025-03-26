Полномочия комитета Госдумы по госстроительству поставили под вопрос

Спикер и дисциплина

В феврале 2023 г. Володин рассказывал депутатам о работе комитетов и нерассмотренных законопроектах, писали «Ведомости». Тогда больше всего инициатив (четверть от всех находившихся на тот момент в Думе) было именно в комитете по госстроительству. В этом же комитете было больше всего инициатив, лежавших без движения. После этого Крашенинников написал письмо Володину, в котором подробно расписал работу комитета. На апрель 2023 г. там было 326 законопроектов. С начала VIII созыва работа над 300 законопроектами была завершена. Президентом с начала созыва было подписано 168 законов, которые подготовил комитет. Позже Володин даже хвалил руководство комитета, что удалось разобраться с «завалами».