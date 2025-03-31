Владимир Путин завершил встречи с идущими на переизбрание главами регионов

Путин обратил внимание Дрозденко на «доходы населения в целом». «Но есть и другие. Вы человек опытный, не первый срок работаете. И в целом самый основной показатель – конечно, показателей много важных, – но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране (по словам Дрозденко, продолжительность жизни в Ленобласти составляет 75,67 года при среднероссийском показателе 73 года. – «Ведомости»), – это очень хороший показатель», – отметил глава государства. Также президент попросил главу региона обратить внимание на развитие промышленности. «Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать – пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития», – заключил Путин.