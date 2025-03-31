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Владимир Путин завершил встречи с идущими на переизбрание главами регионов

Губернатор Ленинградской области получил одобрение от президента на четвертый срок
Александр Тихонов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с президентом Владимиром Путиным в Кремле стала последней президентской аудиенцией для глав регионов, идущих на переизбрание в 2025 г. Дрозденко доложил Путину, что на 1 января 2025 г. проблемных объектов в регионе не осталось, и попросил у главы государства поддержки в реализации стратегии комплексного развития Ленобласти. «Потенциал у нас хороший, сформирована команда. Я в вашей команде работаю 12 лет, Владимир Владимирович», – начал губернатор. Путин заметил, что показатели у Дрозденко «хорошие». «Хотя, вы знаете, проблем еще очень много», – добавил президент. Глава Ленобласти согласился с ним: «Много проблем».

Путин обратил внимание Дрозденко на «доходы населения в целом». «Но есть и другие. Вы человек опытный, не первый срок работаете. И в целом самый основной показатель – конечно, показателей много важных, – но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране (по словам Дрозденко, продолжительность жизни в Ленобласти составляет 75,67 года при среднероссийском показателе 73 года. – «Ведомости»), – это очень хороший показатель», – отметил глава государства. Также президент попросил главу региона обратить внимание на развитие промышленности. «Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать – пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития», – заключил Путин.

Из тех губернаторов, чьи полномочия истекают в 2025 г., досрочно ушли в отставку Василий Голубев из Ростовской области, Ростислав Гольдшейн из Еврейской автономной области (ЕАО) и Владимир Уйба из Коми. Первый регион возглавил в качестве врио Юрий Слюсарь, ЕАО – Марина Костюк, Коми – Гольдштейн. Этап предвыборных встреч президента с губернаторами, идущими на переизбрание в 2025 г., начался в середине февраля. Первыми Путин благословил на новые сроки глав Калужской и Брянской областей Владислава Шапшу и Александра Богомаза. «Ведомости» сообщали о подвисшей ситуации с очередным выдвижением нескольких губернаторов, в том числе Дрозденко, но большинство из них сохранили посты – кроме главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Его сменила в качестве врио Ирина Гехт.

Больших претензий к Дрозденко за все годы его работы не было, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, Ленинградская область входит в перечень «особых» регионов, где замены губернаторов случаются редко. «Интересы основных игроков в Ленобласти учитываются, а внятного аргумента, зачем менять Дрозденко, на мой взгляд, не прозвучало. Регион сложный, губернатор работает, все худо-бедно удовлетворены», – сказал эксперт. Заметная затяжка с аудиенцией у президента является сигналом Дрозденко о том, что сейчас не время почивать на лаврах и говорить исключительно о прошлых успехах, считает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Представляется, что сигнал федеральной власти будет услышан», – сказал он «Ведомостям».

Дрозденко является одним из тяжеловесов губернаторского корпуса, а Ленинградская область – почти образцовый регион с большой лоббистской поддержкой, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Вызовом было общее снижение транзитных потоков с востока на запад, но властям удалось сдержать эти издержки», – сказал эксперт «Ведомостям».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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