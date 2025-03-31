Депутатов по закону обяжут раз в месяц встречаться с избирателями

Теперь это решение будет приниматься не комиссией по этике, а «органом, определенным регламентом» Госдумы. Неискушенный читатель может начать толковать норму так, что после принятия закона может быть учрежден некий «специальный орган, который будет сам придумывать новые основания для лишения депутатов их мандатов», отмечает юрист Олег Захаров, но перечень оснований для досрочного лишения мандатов перечислен в ст. 4 закона о статусе. Среди них – переход на другую госдолжность, участие в управлении бизнесом или наличие заграничных счетов и активов, приобретение статуса иноагента, вступление в силу приговора суда, смерть и проч.