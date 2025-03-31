Депутатов по закону обяжут раз в месяц встречаться с избирателями

Депутатов по закону обяжут раз в месяц встречаться с избирателямиПоправки в закон о статусе парламентариев внесены в нижнюю палату
Депутатов Госдумы по закону обяжут встречаться с избирателями не реже раза в месяц. Раньше встречи с избирателями были предусмотрены раз в полгода. Такие поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы 28 марта внесла в нижнюю палату группа парламентариев во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым. По действующему законодательству депутаты должны раз в два месяца вести прием граждан и не реже чем раз в полгода встречаться с избирателями.
В регламенте Госдумы норма о ежемесячных встречах появилась год назад. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин 29 марта направил законопроект в профильный комитет по госстроительству, сообщила пресс-служба Госдумы. Володин заявил, что схожая норма уже есть в регламенте: «Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями – т. е. уклоняется от своей работы, – последуют дисциплинарные меры. Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя». Времена, когда политики «приходили в Госдуму только за удостоверениями, закончились», считает спикер.
Вопрос мандатов
Из статьи о досрочном прекращении полномочий убирается отсылка на то, что решение об установлении нарушений, которые влекут за собой лишение мандата, принимает комиссия Госдумы по этике. Сейчас в ч. 3.1 ст. 4 закона о статусе сказано, что полномочий депутата можно лишить досрочно по инициативе фракции, комитета, комиссии, членом которой является парламентарий, или совета Госдумы, если он в течение 30 и более календарных дней не исполнял полномочия.
Теперь это решение будет приниматься не комиссией по этике, а «органом, определенным регламентом» Госдумы. Неискушенный читатель может начать толковать норму так, что после принятия закона может быть учрежден некий «специальный орган, который будет сам придумывать новые основания для лишения депутатов их мандатов», отмечает юрист Олег Захаров, но перечень оснований для досрочного лишения мандатов перечислен в ст. 4 закона о статусе. Среди них – переход на другую госдолжность, участие в управлении бизнесом или наличие заграничных счетов и активов, приобретение статуса иноагента, вступление в силу приговора суда, смерть и проч.
«Наличие у конкретного депутата оснований для лишения мандата сейчас проверяется и устанавливается сначала его профильным комитетом, а потом двумя комиссиями – по этике и по мандатным вопросам», – говорит Захаров. Не исключено, что в дальнейшем в регламенте «ответственным» станет не комиссия по этике, а другая, например комиссия по регламенту, добавляет эксперт.
Оснований для ажиотажа вокруг новой редакции нормы о досрочном прекращении полномочий нет, говорит Захаров. «Когда в закон вносили основание для лишения мандата, связанное с прогулами заседаний комитета, этот пункт (ч. 3.1 ст. 4 закона о статусе) забыли включить в «процедурную» норму, где указаны сроки и порядок оформления решения о прекращении полномочий», – пояснил эксперт.
Верховному суду этот небольшой огрех в законе не помешал признать легитимным лишение мандата и Василия Власова (ЛДПР), и Вадима Белоусова («Справедливая Россия»), но «нестыковку в спорной норме решили исправить», отмечает Захаров. По его словам, теперь, как и по другим основаниям, четко определены срок принятия решения – 30 дней – и его форма – постановление Госдумы.
Депутатов будут меньше страховать
Вносятся и другие изменения в закон о статусе. Расходы депутатов и сенаторов на работу в регионах, которые они представляют, возмещаются из федерального бюджета. Теперь порядок возмещения таких расходов будет определяться регламентами двух палат парламента. Из социальных гарантий депутатов убирается обязательное государственное страхование в случае причинения вреда имуществу парламентария – остается только страхование вреда здоровью.