Трамп сделал напор в душевых снова великим: новости, которые вы могли пропустить

СМИ писали, что вместо ИИ за покупателями следили тысячи индусов. Amazon парировал, что люди занимались обучением ИИ (разметкой товаров, людей и т.д.) и перепроверкой его работы. Компания признавала: по первоначальному плану человек должен был вмешиваться в 5% случаев. Но на момент запуска Just Walk Out в 2016 г. помощь человека требовалась почти всегда, в 2022 г. количество проверок уменьшилось до 70%, а год назад в разных магазинах люди вмешивались в 20-25% случаев. Год назад компания прекратила использовать технологию в своих магазинах Amazon Fresh, но продолжила применять ее в магазинах Amazon Go и в магазинах-партнерах других сетей.