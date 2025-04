Трамп сделал напор в душевых снова великим: новости, которые вы могли пропустить

Журналисты The Daily Beast зашли в официальный магазин Trump Store и проверили, сколько в нем продается товаров с биркой «Made in USA». Как ожидаемо оказалось, немного. Например, сразу у входа висели красные жилеты с надписью «Trump New York» и биркой «Made in China». Китайскими также оказались плюшевые мишки, одетые в белые халаты с вышитой золотом фамилий Трамп, беспроводная колонка в виде Трампа в красной кепке с девизом MAGA, кружки с той же надписью и даже сами кепки MAGA.