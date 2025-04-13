Трамп сделал напор в душевых снова великим: новости, которые вы могли пропустить

Трамп сделал напор в душевых снова великим: новости, которые вы могли пропуститьЛюди дешевле искусственного интеллекта, а в Великобритании пытаются предсказывать убийства
На этой неделе стало известно, что напор воды в душе давно беспокоит президентов США. Журналисты зашли в официальный магазин Trump Store и нашли его ассортимент непатриотичным. Фейковые соискатели все чаще устраиваются на «удаленки». В Великобритании работают над системой предсказания преступлений. Под видом ИИ скрывался труд сотен филиппинцев, а NASA ищет уборщиков на Луну.
Непатриотичный мерч Трампа
Журналисты The Daily Beast зашли в официальный магазин Trump Store и проверили, сколько в нем продается товаров с биркой «Made in USA». Как ожидаемо оказалось, немного. Например, сразу у входа висели красные жилеты с надписью «Trump New York» и биркой «Made in China». Китайскими также оказались плюшевые мишки, одетые в белые халаты с вышитой золотом фамилий Трамп, беспроводная колонка в виде Трампа в красной кепке с девизом MAGA, кружки с той же надписью и даже сами кепки MAGA.
Помимо Китая, обнаружился полный ассортимент стран-производителей, дешевая рабочая сила которых позволяет наводнить продукцией американский рынок. Например, темно-синий пуловер с надписью «Trump New York» и звездно-полосатым флагом родом из Вьетнама, брюки с надписью «Trump» – из Перу, розовая спортивная рубашка «Trump» – из Филиппин, печатки «Trump» – из Индии.
Раздел 304 закона 1930 г. о тарифах требует указывать страну производства только для зарубежных товаров, продающихся в США. Но в магазине Трампа с удовольствием маркируют вещи, произведенные в Америке. Например, об отечественном происхождении сообщается на футболках и шляпах с надписью MAGA или женских бра-топах от Лары Трамп, невестки Трампа. Причем надпись «Made in USA» на товарах выглядит более заметно, чем аналогичные уведомления о других странах-производителях, отмечают журналисты.
Душа прекрасные порывы
На фоне разгорающейся торговой войны как-то затерялся подписанный Трампом в среду 9 апреля очень важный для него указ – об отмене ограничения на напор воды в американских душевых. «Мне нравится принимать хороший душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами, – сказал президент, подписывая бумагу в Овальном кабинете. – Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут».
Трамп жаловался на низкий напор воды задолго до того, как задумался о кресле президента. Федеральный закон 1992 г. запретил выпускать душевые лейки, через которые выливается более 2,5 галлонов (около 9,5 литра) воды в минуту. Сделано это было ради экономии природных ресурсов. При этом, некоторые штаты, включая Калифорнию, Колорадо и Нью-Йорк, ввели собственные, еще более жесткие, ограничения.
Однако они не предусмотрели, что в душевых кабинах могут устанавливать несколько распылителей, работающих одновременно. Чаще всего их монтируют в стену кабины. Таким образом восемь насадок могут одновременно выливать до 20 галлонов (около 76 литров) в минуту. В результате, во времена президентства Барака Обамы в 2013 г. в закон внесли уточнение: лимит применяется ко всей конструкции.
В свой первый президентский срок Трамп отменил поправку Обамы. Джо Байден, придя в Белый дом, отменил все нововведения Трампа и вернул все ограничения Обамы для душа. Теперь Трамп вновь берет реванш…
Космос очистят от следов человека
Лунные экспедиции должны были привезти как можно больше образцов грунта. Поэтому они оставляли на спутнике Земли все, что им больше не требовалось: луноходы, использованные костюмы, оборудование. Среди прочего в разных местах Луны разбросаны 96 мешков с отходами жизнедеятельности астронавтов.
И NASA, наконец, задумалось, как сделать космос чище. 31 марта завершился конкурс идей, предлагающих способы переработать отходы в воду, энергию и удобрения. Участвовать могли изобретатели со всего мира.
Дело не только в желании почистить Луну – у будущего изобретения далеко идущие планы. При освоении новых планет экологи наверняка возмутятся тем, что первопроходцы замусоривают девственные ландшафты. А возвращать продукты жизнедеятельности на Землю слишком дорого.
Естественный интеллект оказался дешевле искусственного
Стартап из США выпустил приложение с искусственным интеллектом, собрав $50 млн инвестиций. Но оказалось, что вместо нейросети в нем работали сотни филиппинцев. Приложение Nate должно было упростить покупки в интернете до одного клика. Достаточно ввести в него один раз свои данные, затем в любом онлайн-магазине нажать кнопку «купить» – и Nate само заполнит все нужные графы и оформит покупку.
Увы, в 2023 г. стартап разорился. На этой неделе против его основателя Альберта Санигера Минюст США выдвинул обвинение в обмане инвесторов. Вместо искусственного интеллекта он нанял сотни дешевых иностранных работников, которые вбивали все нужные данные и нажимали кнопки на сайтах магазинов, считают прокуроры.
Впрочем, эта идея пришла в голову не одному Санигеру. В декабре прошлого года Business Insider обвинил в подобном обмане стартап EvenUp, который оценивается в $1 млрд. EvenUp уверял, что его ИИ помогает юристам анализировать данные медицинских карт, выискивать в них врачебные ошибки и подавать иски против клиник. Журналисты выяснили, что медкарты вручную перебирают жители других стран.
Год назад в этом же заподозрили Amazon с его оффлайновыми магазинами и технологией Just Walk Out. ИИ должен был отслеживать, какие товары посетитель берет с полок и кладет в сумку. И даже замечать, если кто-то достанет товар обратно из сумки и вернет на полку. Таким образом на выходе не нужно было пробивать покупки вручную, достаточно было их оплатить.
СМИ писали, что вместо ИИ за покупателями следили тысячи индусов. Amazon парировал, что люди занимались обучением ИИ (разметкой товаров, людей и т.д.) и перепроверкой его работы. Компания признавала: по первоначальному плану человек должен был вмешиваться в 5% случаев. Но на момент запуска Just Walk Out в 2016 г. помощь человека требовалась почти всегда, в 2022 г. количество проверок уменьшилось до 70%, а год назад в разных магазинах люди вмешивались в 20-25% случаев. Год назад компания прекратила использовать технологию в своих магазинах Amazon Fresh, но продолжила применять ее в магазинах Amazon Go и в магазинах-партнерах других сетей.
Подставные лица компаний
Фейковые соискатели наводнили американские компании, которые ищут сотрудников на «удаленку». Собеседование для таких работ часто проводится онлайн, а вместо оригиналов документов высылается их фото. Пользуясь этим, кандидаты маскируют свое настоящее лицо при помощью технологии дипфейка и присылают подделанные документы, сгенерированные ИИ. Тот же ИИ подсказывает соискателям правильные ответы на профессиональные вопросы непосредственно во время онлайн-собеседования.
Телеканал CNBC рассказал историю программиста, который создал фальшивую личность с помощью номера социального страхования и других данных реального американца, спрятался за образом, сгенерированным ИИ на основе стоковой фотографией другого американца, и успешно прошел целых четыре видеоинтервью при найме в компанию Pindrop Security. Подозрения возникли только на последнем собеседовании, когда из-за ошибки ИИ артикуляция губ кандидата на какое-то время перестала совпадать с произносимыми словами.
Поддельный сотрудник «удаленки» может украсть данные о клиентах, деньги со счетов компании, установить шпионское программное обеспечение или вирус-вымогатель.
На фейковых кандидатов жалуется, в том числе, стартап CAT Labs, который занимается криптовалютой и кибербезопаностью. Это лакомый кусок для злоумышленников. На каждую вакансию откликается около сотни фейковых соискателей, причем их резюме выглядят лучше, чем у реальных людей, и в них есть все ключевые слова и фразы, чтобы попасть в топ кандидатов. Консалтинговая фирма Gartner прогнозирует, что таким темпами в 2028 г. из четырех кандидатов на «удаленку» один будет поддельным.
Чисто английское предсказание убийства
Правительство Великобритании разрабатывает программу для «предсказания убийств», пишет газета The Guardian. Программа анализирует информацию о тысячах людей, причем не только об имеющих судимости преступниках, но и о потенциальных жертвах, которые подвергаются наибольшему риску попасть в криминальную хронику.
Сначала проект назывался «Прогнозирование убийств», но затем его переименовали в более нейтральное «Обмен данными для улучшения оценки рисков». Запустили его пару лет назад, когда премьер-министром Великобритании был Риши Сунак.
Обнаружила же существование проекта правозащитная организация Statewatch. Правозащитников возмутил тот факт, что в базу попадают данные о домашнем насилии, самовредительстве, психическом здоровье, наркозависимости и другая личная информация. Чиновники в ответ заверили, что собирают досье только о тех людях, кто имеет хотя бы один уголовный приговор. А главная цель проекта, по их словам – оценить риск того, насколько часто люди на испытательном сроке продолжат совершать преступления. Чиновники обещают сделать и обнародовать доклад о об эффективности проекта «в установленном порядке».